https://crimea.ria.ru/20230615/na-altari-voznosyatsya-podonki-zakharova-o-muzee-mazepy-v-kievskoy-lavre-1129408507.html

"На алтари возносятся подонки": Захарова о музее Мазепы в Киевской Лавре

"На алтари возносятся подонки": Захарова о музее Мазепы в Киевской Лавре - РИА Новости Крым, 15.06.2023

"На алтари возносятся подонки": Захарова о музее Мазепы в Киевской Лавре

Вся киевская верхушка во главе с Зеленским – бандиты без отечества, достойные потомки предателя Мазепы, которыми сегодня на "на алтари возносятся подонки"... РИА Новости Крым, 15.06.2023

2023-06-15T15:52

2023-06-15T15:52

2023-06-15T15:52

мария захарова

новости

санкт-петербург

киево-печерская лавра

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культура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Вся киевская верхушка во главе с Зеленским – бандиты без отечества, достойные потомки предателя Мазепы, которыми сегодня на "на алтари возносятся подонки". Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметив, что очередным доказательством этому является идея создания музея Мазепы в Киево-Печерской Лавре.Ранее министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко сообщил, что в Киево-Печерской Лавре откроют музей гетмана Ивана Мазепы и заявил, что теперь в стенах Лавры "будут звучать молебны за выдающихся деятелей украинской истории".Она напомнила, что для всех русских и украинцев Мазепа давно стал символом предательства. 300 лет назад Русская православная церковь предала его анафеме за нарушение данной царю клятвы и принесение присяги шведскому королю Карлу XII. "Его прокляли в веках за допуск на наши земли шведов, повинных в разрушении храмов и осквернении святынь. Вдумайтесь", – заметила представитель МИД.По словам Захаровой, то, что делает с историей киевский режим, объяснимо. Например, они ненавидят Пушкина, потому что в поэме "Полтава" он писал о Мазепе, как о человеке, который не ведает святынь, не помнит благодеяний, готов лить кровь как воду и не имеет Отчизны. Все эти слова сегодня "подходят к Зеленскому и ко всем, кто сейчас заправляет на территории Украины", отметила Захарова."Возьмите всю их бандитскую верхушку – эти строки можно про каждого сказать. Нет для них Отчизны... Киевские функционеры находят на помойке истории самых презираемых персонажей для их последующего почитания. Все, как предсказывали нам наши предки: бойтесь тех времен, когда начнется подмена понятий. И эта эпоха наступила. На пьедестал, куда людьми, историей были вознесены герои, на алтари, перед которыми молились, возносятся подонки, мерзавцы и предатели", – заявила Захарова.Разрушение РПЦ, преследование священнослужителей, как и вообще все действия преступников-перевертышей в киевской власти, постоянно доказывают, какую именно судьбу они уготовили Украине. При этом официальный Запад с самого начала видел все, включая возрождение и становление на Украине нацизма и фашизма, и молчал.Но некоторые факты сегодня уже не скрыть. В частности, американское издание The Forward недавно сообщило, что Украина заняла первое место в мире по количеству объектов, посвященных нацистам и их сообществам, включая названия улиц и памятников, всего там их сегодня насчитывается 362."Куда еще отворачиваться? Все уже", - заключила Захарова.XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня в КВЦ "Экспофорум". По данным фонда "Росконгресс", на ПМЭФ-2023 подтвердили участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Кроме стендов компаний на форуме представлены стенды регионов России, в том числе новых, вошедших в состав Федерации по итогам референдумов.Центральным событием форума традиционно станет пленарное заседание. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Киевом люди с автоматами не впустили верующих в храм на Троицу"Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировали"Предал тех, кто ему верил": в Раде Порошенко сравнили с Мазепой

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мария захарова, новости, санкт-петербург, киево-печерская лавра, пмэф, общество, культура