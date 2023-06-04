https://crimea.ria.ru/20230604/pod-kievom-lyudi-s-avtomatami-ne-vpustili-veruyuschikh-v-khram-na-troitsu-1129179982.html

Под Киевом люди с автоматами не впустили верующих в храм на Троицу

Под Киевом люди с автоматами не впустили верующих в храм на Троицу - РИА Новости Крым, 04.06.2023

Под Киевом люди с автоматами не впустили верующих в храм на Троицу

В Киевской области люди с автоматами не впустили прихожан в храм на праздничное богослужение в честь празднования православного праздника Троица. Об этом... РИА Новости Крым, 04.06.2023

2023-06-04T17:53

2023-06-04T17:53

2023-06-04T17:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Киевской области люди с автоматами не впустили прихожан в храм на праздничное богослужение в честь празднования православного праздника Троица. Об этом сообщает Союз православных журналистов.Отмечается, что в Переяславе Киевской области сторонники раскольнической Православной церкви Украины в воскресенье повесили замки на здание храма, запретив прихожанам войти.Замки висели и на входных воротах обители. Однако прихожане все же попытались проникнуть на ее территорию."Люди в форме повесили замки с цепями даже на воротах храма. Пожилые прихожане, чтобы попасть на богослужение, вынуждены были перелезать через ограждение. Автоматчики при этом показывали на них пальцем и громко смеялись", - заявили в СПЖ.Верующие смогли посетить богослужение, которое состоялось в доме настоятеля на территории храма. При этом вход в саму церковь остался закрыт - за попытку проникнуть в обитель прихожанам пригрозили уголовной ответственностью и предупредили, что уже со вторника "ситуация для общины УПЦ ухудшится". Киевский режим начал самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь в 2022 году. 10 марта 2023 года украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" прислал предписание монахам покинуть здания до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. Монахи заявили, что не будут подчиняться требованиям властей и не покинут главный оплот православия на Украине.1 мая суд удовлетворил ходатайство Украинской православной церкви и перенес рассмотрение дела о выселении монахов Киево-Печерской лавры на 5 июня.Читайте также на РИА Новости Крым:Церковь на Украине перешла на католический календарьСуд продлил арест наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту ПавлуХрам канонической УПЦ подожгли в Черновицкой области

https://crimea.ria.ru/20230419/siloviki-opechatali-zdanie-kievo-pecherskoy-lavry-vmeste-s-lyudmi-1128259488.html

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