https://crimea.ria.ru/20231005/idiot-ili-negodyay-putin-o-spikere-parlamenta-kanady-1131883853.html

"Идиот или негодяй": Путин о спикере парламента Канады

"Идиот или негодяй": Путин о спикере парламента Канады - РИА Новости Крым, 05.10.2023

"Идиот или негодяй": Путин о спикере парламента Канады

Президент России Владимир Путин считает спикера Палаты общин канадского парламента Энтони Роту, пригласившего украинского эсэсовца Ярослава Хунку, "или идиотом, РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T19:22

2023-10-05T19:22

2023-10-05T19:22

владимир путин (политик)

россия

канада

нацизм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин считает спикера Палаты общин канадского парламента Энтони Роту, пригласившего украинского эсэсовца Ярослава Хунку, "или идиотом, или негодяем". Об этом российский лидер заявил на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", комментируя инцидент в канадском парламенте.Если же Энтони Рота знал обо всем этом и при этом называл Хунку героем Канады, то "он – негодяй", отметил Путин."Или так или так. С такими людьми нам приходится иметь дело", — добавил президент.По его словам, спикер парламента Канады "по сути поставил на одну доску гитлеровских коллаборационистов, войска СС и сегодняшние украинские боевые части, сражающиеся, как он сказал, против России".Скандал с эсесовцем Хункой в парламенте Канады22 сентября на заседание парламента Канады по случаю визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка. Спикер палаты общин Канады Энтони Рота представил как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем.Все присутствовавшие, включая канадского премьера Джастина Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали старика стоячей овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Это вызвало международный скандал.Россия направила Канаде ноту протеста. Спикер канадской Палаты общин Рота взял на себя ответственность за произошедшее и принес извинения, отметив, что это была его личная инициатива и что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала ему известна "позднее". Впоследствии он заявил, что уходит в отставку.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не стал брать на себя ответственность за скандал.Читайте также на РИА Новости Крым:Эсэсовец Хунка бежит в Южную Америку - реакция ЗахаровойКогда власти Украины уйдут в отставку за нацистские маршиНацист в парламенте Канады – тщательно спланированная акция

https://crimea.ria.ru/20231002/obnarodovat-poimenno-i-predat-sudu-ot-kanady-trebuyut-dannye-o-natsistakh-1131804601.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, канада, нацизм, вторая мировая война, в мире, мнения, общество, новости, украина