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"Идиот или негодяй": Путин о спикере парламента Канады - РИА Новости Крым, 05.10.2023
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"Идиот или негодяй": Путин о спикере парламента Канады
"Идиот или негодяй": Путин о спикере парламента Канады - РИА Новости Крым, 05.10.2023
"Идиот или негодяй": Путин о спикере парламента Канады
Президент России Владимир Путин считает спикера Палаты общин канадского парламента Энтони Роту, пригласившего украинского эсэсовца Ярослава Хунку, "или идиотом, РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T19:22
2023-10-05T19:22
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин считает спикера Палаты общин канадского парламента Энтони Роту, пригласившего украинского эсэсовца Ярослава Хунку, "или идиотом, или негодяем". Об этом российский лидер заявил на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", комментируя инцидент в канадском парламенте.Если же Энтони Рота знал обо всем этом и при этом называл Хунку героем Канады, то "он – негодяй", отметил Путин."Или так или так. С такими людьми нам приходится иметь дело", — добавил президент.По его словам, спикер парламента Канады "по сути поставил на одну доску гитлеровских коллаборационистов, войска СС и сегодняшние украинские боевые части, сражающиеся, как он сказал, против России".Скандал с эсесовцем Хункой в парламенте Канады22 сентября на заседание парламента Канады по случаю визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка. Спикер палаты общин Канады Энтони Рота представил как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем.Все присутствовавшие, включая канадского премьера Джастина Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали старика стоячей овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Это вызвало международный скандал.Россия направила Канаде ноту протеста. Спикер канадской Палаты общин Рота взял на себя ответственность за произошедшее и принес извинения, отметив, что это была его личная инициатива и что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала ему известна "позднее". Впоследствии он заявил, что уходит в отставку.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не стал брать на себя ответственность за скандал.Читайте также на РИА Новости Крым:Эсэсовец Хунка бежит в Южную Америку - реакция ЗахаровойКогда власти Украины уйдут в отставку за нацистские маршиНацист в парламенте Канады – тщательно спланированная акция
https://crimea.ria.ru/20231002/obnarodovat-poimenno-i-predat-sudu-ot-kanady-trebuyut-dannye-o-natsistakh-1131804601.html
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владимир путин (политик), россия, канада, нацизм, вторая мировая война, в мире, мнения, общество, новости, украина
"Идиот или негодяй": Путин о спикере парламента Канады

Путин о чествовании нациста в Канаде: спикер парламента – или идиот, или негодяй

19:22 05.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин считает спикера Палаты общин канадского парламента Энтони Роту, пригласившего украинского эсэсовца Ярослава Хунку, "или идиотом, или негодяем". Об этом российский лидер заявил на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", комментируя инцидент в канадском парламенте.
"Если спикер канадского парламента говорит о том, что во время Второй мировой войны этот канадско-украинский или украино-канадский нацист сражался против русских, он не может не понимать, что он сражался стороне Гитлера, а не на стороне его собственной родины – Канады. Допустим, он этого не знает. Я ни в коем случае не хочу обидеть чувства канадского народа, мы относимся к Канаде, несмотря ни на что, с уважением, особенно к людям, но если он (Рота – ред.) не знает, что во время войны против России сражался Гитлер и его приспешники, то он идиот. Он, значит, в школе не учился, не имеет элементарных знаний", – сказал российский лидер.
Если же Энтони Рота знал обо всем этом и при этом называл Хунку героем Канады, то "он – негодяй", отметил Путин.
"Или так или так. С такими людьми нам приходится иметь дело", — добавил президент.
По его словам, спикер парламента Канады "по сути поставил на одну доску гитлеровских коллаборационистов, войска СС и сегодняшние украинские боевые части, сражающиеся, как он сказал, против России".

Скандал с эсесовцем Хункой в парламенте Канады

22 сентября на заседание парламента Канады по случаю визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка. Спикер палаты общин Канады Энтони Рота представил как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем.
Все присутствовавшие, включая канадского премьера Джастина Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали старика стоячей овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Это вызвало международный скандал.
Россия направила Канаде ноту протеста.
Спикер канадской Палаты общин Рота взял на себя ответственность за произошедшее и принес извинения, отметив, что это была его личная инициатива и что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала ему известна "позднее". Впоследствии он заявил, что уходит в отставку.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не стал брать на себя ответственность за скандал.
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
2 октября, 20:27
Обнародовать поименно и предать суду: от Канады требуют данные о нацистах
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Владимир Путин (политик)РоссияКанадаНацизмВторая мировая войнаВ миреМненияОбществоНовостиУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
19:22"Идиот или негодяй": Путин о спикере парламента Канады
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18:37Путин: бюджет России справляется с нагрузкой из-за СВО
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17:45Дым в районе Инкерманского моста в Севастополе – что происходит
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17:32Не территориальный конфликт: Путин раскрыл суть украинского кризиса
17:22Защитить Крым и спасти Донбасс - Путин обозначил главную задачу СВО
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