https://crimea.ria.ru/20230928/esesovets-khunka-bezhit-v-yuzhnuyu-ameriku---reaktsiya-zakharovoy-1131735647.html

Эсэсовец Хунка бежит в Южную Америку - реакция Захаровой

Эсэсовец Хунка бежит в Южную Америку - реакция Захаровой - РИА Новости Крым, 28.09.2023

Эсэсовец Хунка бежит в Южную Америку - реакция Захаровой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила запросить "список друзей" эсесовца Ярослава Хунка в Южной Америке, куда 98-летний украинский... РИА Новости Крым, 28.09.2023

2023-09-28T22:20

2023-09-28T22:20

2023-09-28T22:20

россия

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

канада

украина

в мире

нацизм

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1e/1125619438_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_ee003318ceeff48fff7c86f7fbb5edb1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила запросить "список друзей" эсесовца Ярослава Хунка в Южной Америке, куда 98-летний украинский нацист собрался переезжать из-за скандала в парламенте Канады.Ранее "ветеран" СС "Галичина" Хунка сообщил канадскому телевидению о том, что "хотел тихо покинуть этот мир в кругу своей семьи, а теперь вынужден уехать к своим друзьям в Южную Америку".В этой связи Захарова напомнила, что в Южной Америке в конце 1940-х годов осело до 15 тысяч нацистов, среди которых, в частности, доктор-убийца Йозеф Менгеле, "архитектор холокоста" Адольф Эйхман, руководитель Гестапо в Лионе Клаус Барби и другие.22 сентября на заседание парламента Канады по случаю визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка. Спикер палаты общин Канады Энтони Рота представил как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем.Все присутствовавшие, включая канадского премьера Джастина Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали его стоячей овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Это вызвало международный скандал. Россия направила Канаде ноту протеста. Спикер канадской Палаты общин Рота взял на себя ответственность за произошедшее и принес извинения, отметив, что это была его личная инициатива и что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала ему известна "позднее". Впоследствии он заявил, что уходит в отставку. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не стал брать на себя ответственность за скандал.Читайте также на РИА Новости Крым:Овации украинскому нацисту на встрече Зеленского в Канаде: реакция в миреВыдать Хунку: Польша добивается наказания украинского нациста из КанадыМир устал от Зеленского: эксперт о реакции на скандал с нацистом в Канаде

https://crimea.ria.ru/20230926/rossiya-napravila-kanade-notu-protesta-iz-za-esesovtsa-v-parlamente-1131682912.html

россия

канада

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, канада, украина, в мире, нацизм, новости