Эсэсовец Хунка бежит в Южную Америку - реакция Захаровой
Захарова предлагает запросить "список друзей" эсесовца Ярослава Хунка в Южной Америке
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила запросить "список друзей" эсесовца Ярослава Хунка в Южной Америке, куда 98-летний украинский нацист собрался переезжать из-за скандала в парламенте Канады.
Ранее "ветеран" СС "Галичина" Хунка сообщил канадскому телевидению о том, что "хотел тихо покинуть этот мир в кругу своей семьи, а теперь вынужден уехать к своим друзьям в Южную Америку".
В этой связи Захарова напомнила, что в Южной Америке в конце 1940-х годов осело до 15 тысяч нацистов, среди которых, в частности, доктор-убийца Йозеф Менгеле, "архитектор холокоста" Адольф Эйхман, руководитель Гестапо в Лионе Клаус Барби и другие.
"Убегали фашисты в Южную Америку, кстати, через специально для этого разработанный маршрут в Испании. Необходимо запросить список "друзей Гунько" в Южной Америке", - убеждена официальный представитель российского внешнеполитического ведомтсва.
22 сентября на заседание парламента Канады по случаю визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка. Спикер палаты общин Канады Энтони Рота представил как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем.
Все присутствовавшие, включая канадского премьера Джастина Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали его стоячей овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Это вызвало международный скандал. Россия направила Канаде ноту протеста. Спикер канадской Палаты общин Рота взял на себя ответственность за произошедшее и принес извинения, отметив, что это была его личная инициатива и что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала ему известна "позднее". Впоследствии он заявил, что уходит в отставку. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не стал брать на себя ответственность за скандал.
26 сентября, 21:01Россия направила Канаде ноту протеста из-за эсэсовца в парламенте
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