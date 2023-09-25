https://crimea.ria.ru/20230925/ovatsii-ukrainskomu-natsistu-na-vstreche-zelenskogo-v-kanade-reaktsiya-v-mire-1131650397.html

Овации украинскому нацисту на встрече Зеленского в Канаде: реакция в мире

Овации украинскому нацисту на встрече Зеленского в Канаде: реакция в мире - РИА Новости Крым, 25.09.2023

Овации украинскому нацисту на встрече Зеленского в Канаде: реакция в мире

В Кремле чествование в парламенте Канады бывшего участника дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки, приглашенного на выступление Зеленского, назвали возмутительной РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-25T16:07

2023-09-25T16:07

2023-09-25T16:07

канада

украина

владимир зеленский (президент украины)

в мире

нацизм

джастин трюдо

марина захарова

дмитрий песков

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Кремле чествование в парламенте Канады бывшего участника дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки, приглашенного на выступление Зеленского, назвали возмутительной неряшливостью по отношению к истории, в Польше ждут извинений в связи с произошедшим, во Франции объявили, что это – позор.Ярослав Хунка был приглашен 22 сентября на специальное заседание парламента Канады по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского. 98-летнего националиста чествовали стоя овациями как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". В действительности же он являлся бывшим участником добровольческой дивизии СС "Галичина", состоявшей преимущественно из украинских националистов, и воевавшей не только против советских войск, но и вошедшей в историю своими зверствами по отношению к евреям, полякам, белорусам и словакам.Комментируя инцидент, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у преступлений нацистов нет срока давности, а незнание истории Второй мировой войны чревато "новыми проявлениями фашизма"."Сколько бы лет им ни было, здесь нет срока давности у этих преступлений… подобная неряшливость, конечно, возмутительна… многие западные страны, в том числе и Канада, вырастили молодое поколение, которое не знает, кто с кем воевал и что произошло во время Второй мировой войны, ничего не знают об угрозе фашизма. Это чревато тем, что фашизм будет проявляться то там, то сям. И мы видим сейчас, как он практически пытается встать на ноги в центре Европы, на Украине, с чем мы и ведем непримиримую борьбу ", – заявил Песков.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя чествование в парламенте Канады нациста Ярослава Хунки, назвала страшной ошибкой тот факт, что мировое сообщество, увидев вдруг единичный случай, продолжает закрывать глаза на ежедневные зигования на Украине и чествование нацистов на протяжении уже нескольких лет."Потому что посчитали, что русофобия выгоднее, нежели историческая правда? Это страшная ошибка, которую до них уже совершали", – заявила она в эфире телеканала "Россия-24".Посол Польши в Канаде Витольд Дзельский от имени своей страны заявил, что ожидает извинений за приглашение и чествование служившего в войсках СС украинского националиста, поскольку Польша никогда не согласится оправдать нацизм и его приспешников.Французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал произошедшее позором."Какой позор!.. Режим Зеленского продолжает прославлять печально известных "героев", и он так и не избавился от нацистов в рядах украинской армии", – высказался он в соцсети X.Ранее спикер канадской Палаты общин Энтони Рота принес извинения за приглашение на заседание украинского нациста. Он взял на себя ответственность за произошедшее, отметив, что это была его личная инициатива, однако "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала ему известна "позднее".Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что ни ему, ни делегации Зеленского не было известно об этих планах.Читайте также на РИА Новости Крым:"На алтари возносятся подонки": Захарова о музее Мазепы в Киевской Лавре Во власти яростных холопов: почему Европа боится мира России с Украиной "Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала

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канада, украина, владимир зеленский (президент украины), в мире, нацизм, джастин трюдо, марина захарова, дмитрий песков, новости, россия, польша