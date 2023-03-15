https://crimea.ria.ru/20230315/pravoslavie-s-granatoy-kak-ukraina-svyatoe-s-greshnym-pereputala-1127558415.html

"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала

"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала - РИА Новости Крым, 15.03.2023

"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала

Тридцать три года он служил в разных украинских приходах, семнадцать лет своими руками строил храм в Кременчуге – "церкву-красавицу", куда однажды прямо во... РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T19:13

2023-03-15T19:13

2023-03-15T19:13

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Тридцать три года он служил в разных украинских приходах, семнадцать лет своими руками строил храм в Кременчуге – "церкву-красавицу", куда однажды прямо во время причастия ворвались с гранатами боевики-правосеки*.– Вы же кодло московского патриархата!– Мы божьего патриархата. У Бога перегородок нет.У Бога нет. У людей – сколько угодно. Отец Владимир вынужден был уехать. Теперь он стоит у образов под сводами феодосийского Введенского храма и молится о вразумлении тех, кто ставит уже не просто перегородки – высокие стены, с единственной целью — разрезать историческую, культурную и духовную связь украинского и российского народов.Все это началось задолго до начала спецоперации. А в 2022-ом украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь. Примеров множество. Последний – Киево-Печерская лавра, где прямо сейчас выгоняют на улицу монахов УПЦ.Монахи отказались покинуть Киево-Печерскую Лавру >>О том, как Украина пытается уничтожить каноническое православие, когда все это началось и чем может закончиться – материал РИА Новости Крым.Антихристианская историяУкраинское православие раскололось надвое еще в начале 90-х. В высоких киевских кабинетах обрели вожделенную "незалэжность" и тут же поддержали самопровозглашенный "Киевский патриархат". Тогда же члены УНА-УНСО* впервые попытались захватить Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру. Это случилось в ночь на 19 июня 1992 года по инициативе самосвята Филарета (Денисенко) – так называемого Киевского патриарха. Следующие тридцать лет украинские националисты будут перманентно "майданить" у стен обители с требованием к прихожанам канонической церкви "убираться в свою Москву", но пока акции будут пресекать правоохранители.В 2018 "Киевский патриархат" сменит другое раскольническое образование – "Православная Церковь Украины". Это внутренние разборки. Антироссийская суть останется неизменной, просто она умножилась.Уже 2 декабря 2022-го Зеленский утвердит направленное против УПЦ решение украинского Совета нацбезопасности "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций на Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Одновременно в Едином государственном реестре страны появится юридическое лицо "Киево-Печерская лавра ПЦУ" – предусмотрительное решение, позволяющее в удобный момент оперативно переоформить имущество и помещения обители.Патриарх Кирилл призвал Папу и генсека ООН сберечь Киево-Печерскую Лавру >>1 января по указке украинского минкульта с УПЦ в одностороннем порядке расторгнут договор об аренде Успенского собора и Трапезной церкви (оба храма находятся на территории лавры), а уже 7-го раскольникам даже позволят генеральную "репетицию": под охраной трех тысяч силовиков в лавре отслужит лидер ПЦУ Епифаний Думенко в присутствии председателя Рады Стефанчука и замглавы офиса президента Тимошенко."Сущие бесы", – возмутится наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь), который уже давно привык к визитам СБУ и обыскам, и даже попал в списки скандального "Миротворца", но такого еще не видел.Украинский закон10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания монастыря. Более двухсот человек братии, около шестисот – вместе с семинаристами и преподавателями Киевской духовной академии УПЦ, должны уйти с до 29 марта. 13 числа безо всяких предупреждений в лавре началась ревизия, на что митрополит Павел заявил следующее:Законы на Украине и правда есть. 19 января некоторые из них "немножко" изменили. В частности теперь "не допускается деятельность религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния, расположенными в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины". "Да им и законы не нужны. Церковный рэкет. И храмы жгли, и машины взрывали, и священников убивали. Многие уехали в 2014-м, потому что началась травля. А сейчас вообще кошмар. Приходят ПЦУшники – у них уже уставные документы с собой. Привозят два автобуса боевиков, побивают православных, силой занимают храм. Вот, например, в Кременчуге Владыку Евлогия взяли с кафедры, прямо во время службы сильно избили. Это не сказки и не наговор. А полиция стоит и ничего не делает", – описывает украинскую "правовую" действительность собеседник РИА Новости Крым Отец Владимир."Православие" с гранатой"У Христа все люди одинаковые. А там приоритет украинскому народу, как у фашистов. И "промывка мозгов" 24 часа в сутки. Там детей с детсада учат ненавидеть Россию. УПЦ в этой ситуации мешает, поскольку призывает к миру. А ПЦУ ведет антироссийскую пропаганду. Там вместо "Символа Веры" поют "Батько наш Бандера", – вздыхает отец Владимир.Он родился и всю жизнь прожил на Украине, служил в кременчугском поселке Молодежном настоятелем Спасо-Преображенского храма с пределом Святого Николая, который строил своими руками почти два десятилетия – сам укладывал арматуру и бетон. Вместе с матушкой вели небольшое хозяйство – огород, куры да утки – и оплакивали свою страну, где останавливались предприятия, а люди отчаивались от безденежья и совсем теряли ориентиры:А потом в Спасо-Преображенский храм стали приходить боевики "Правого сектора"*."Глаза стеклянные – явно под наркотиками. На храме писали непристойные слова, врывались на службы с оружием, угрожали. И однажды прямо во время причастия, где мамы и деточки, они пришли с гранатами и пообещали взорвать весь приход, если "московского попа" не выгонят - то есть меня. Тогда ради людей я пожертвовал всем, что строил 17 лет. Оставил нашу церкву-красавицу. Все оставил и с матушкой уехал".Американские пасторыВ августе 2022-го агентство РИА Новости публиковало кадры из Мелитополя. Обыск в шикарном особняке бежавшего американского проповедника, где обнаружили гранаты, патроны, сигнальные ракеты. В самом молельном центре нашли взрывчатку и радиоперехватчики.Новые регионы России от мракобесия освобождены. Украина продолжает бесноваться и репрессировать УПЦ, которую, говоря откровенно, сейчас трудно считать пророссийской. Ее глава митрополит Онуфрий выступил против начала спецоперации и объявил независимость от РПЦ. Не помогло. Киевский режим изо всех сил продолжает размывать канонические православие – основу русского мира. Запущенная много лет назад программа движется по инерции, и теперь остановить ее можно только достигнув целей СВО. Эта программа прописана Западом, и средства ее реализации никогда не были принципиальны. Не раскольники, так католики, которые, по словам мелитопольского главы Сигуты, в украинский период безуспешно пытались проповедовать даже на Запорожье. Не католики, так сектантские пасторы. Украинцы должны верить в "незалэжность", в ВСУ и НАТО, в "заботу" Штатов и "трезвость" Зеленского – во что угодно, кроме России и Бога. Те, кто с раскладом не согласен – должны гореть. И прямой наводкой летят в храмы Донбасса американские HIMARS***.Р.S. Покинув Кременчуг в 2018 году, отец Владимир оказался в Крыму. С благословения митрополита Феодосийского и Керченского Платона он служит вторым священником в Введенской церкви Феодосии и теперь получил от Владыки поручение строить новую - в честь Святителя Николая, на месте пересечения улиц Вити Коробкова и Циолковского – там, где до революции стоял одноименный полковой храм Виленского полка Русской императорской армии. На прощание батюшка протягивает образок с ликом Николая - подарок. И улыбается: "С Божьей помощью все закончится миром. Добро всегда в итоге побеждает зло. Какое бы коварное и подлое оно ни было".* экстремистские организации, запрещенные в Российской Федерации.**Деятельность организации признана нежелательной в России.***Атаками украинских боевиков полностью разрушены или повреждены более 130 храмов УПЦ, в основном – в Донецкой и Луганской народных республиках.Читайте также на РИА Новости Крым:В дни поста над казаками-добровольцами совершили чин елеосвященияЧетыре месяца в зоне СВО: как священник Крым на передовую "променял""Сатанизм как он есть": Захарова об указе Зеленского о священниках УПЦ

https://crimea.ria.ru/20230302/razdelyayuschiy-proekt-kak-ukraina-boretsya-s-pravoslaviem-1127311637.html

https://crimea.ria.ru/20230209/knizhnaya-voyna-sharikovykh-kak-pereproshivayut-russkoyazychnykh-ukraintsev-1126866480.html

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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