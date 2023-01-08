https://crimea.ria.ru/20230108/satanizm-kak-on-est-zakharova-ob-ukaze-zelenskogo-o-svyaschennikakh-upts-1126294868.html

"Сатанизм как он есть": Захарова об указе Зеленского о священниках УПЦ

"Сатанизм как он есть": Захарова об указе Зеленского о священниках УПЦ - РИА Новости Крым, 08.01.2023

"Сатанизм как он есть": Захарова об указе Зеленского о священниках УПЦ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала "сатанизмом" решение украинской власти лишить гражданства тринадцать... РИА Новости Крым, 08.01.2023

2023-01-08T11:15

2023-01-08T11:15

2023-01-08T11:15

украина

религия

в мире

церковный раскол на украине

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

владимир зеленский (президент украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала "сатанизмом" решение украинской власти лишить гражданства тринадцать священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ).О появлении указа стало известно из украинских СМИ накануне вечером 7 января. Отмечалось, что документ не опубликован на сайте офиса президента Украины из-за содержащейся в нем личной информации граждан. При этом со ссылкой на собственные источники сообщалось, что в список вошли представители Крымской, Донецкой, Роменской, Одесской и Буковинской епархий. Среди них, в частности, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (Ростислав Швец), а также архиепископ Волновахский Амвросий, викарий Донецкой епархии, наместник Свято-Васильевского мужского монастыря (Андрей Скобиола).Отмечается, что информация о лишении гражданства этих тринадцати священнослужителей Украинской православной церкви уже поступила в государственную миграционную службу Украины, и, согласно правилам, они в скором времени могут быть депортированы из страны.В конце декабря 2022 года наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел обратился властям и всему народу Украины от имени священников и монахов обители, призвав "положить конец беззакониям и гонениям на Украинскую Православную Церковь". Ранее депутаты Черновицкого областного совета обратились к Зеленскому, Верховной раде Украины и кабмину с призывом запретить деятельность канонической Украинской православной церкви. Местные власти в разных регионах страны регулярно принимают такие решения. На фоне специальной военной операции на Украине нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов участились.Читайте также на РИА Новости Крым:Священник УПЦ госпитализирован в Виннице с ножевым ранением в шею Киеву нужна не только денацификация, но и дехизматизация — священник Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие

https://crimea.ria.ru/20221229/zelenskogo-prizvali-prekratit-goneniya-na-upts-1126188002.html

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украина, религия, в мире, церковный раскол на украине, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), владимир зеленский (президент украины), новости