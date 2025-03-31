https://crimea.ria.ru/20250331/vozniknut-bolshie-problemy-tramp-otvetil-zelenskomu-na-otkaz-ot-sdelki-1145337605.html

"Возникнут большие проблемы": Трамп ответил Зеленскому на отказ от сделки

"Возникнут большие проблемы": Трамп ответил Зеленскому на отказ от сделки - РИА Новости Крым, 31.03.2025

"Возникнут большие проблемы": Трамп ответил Зеленскому на отказ от сделки

Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет отказаться от сделки по критически важным полезным ископаемым, и для него это может обернуться большими... РИА Новости Крым, 31.03.2025

2025-03-31T10:39

2025-03-31T10:39

2025-03-31T10:39

дональд трамп

владимир зеленский

новости

сша

политика

редкоземельные металлы

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ 31 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет отказаться от сделки по критически важным полезным ископаемым, и для него это может обернуться большими проблемами, заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит агентство Reuters.Ранее руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в комментарии РИА Новости Крым заявил, что если украинский парламент ратифицирует договор с США о полезных ископаемых, то фактически это будет означать, что Трамп "купит" Украину, которая превратится в "банановую республику".Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что проект соглашения Киева и Вашингтона по украинским ресурсам теперь включает все полезные ископаемые, которые добываются на подконтрольной Киеву территории страны, в том числе нефть и газ. При этом он отметил, что текст договора не окончательный и еще может быть изменен."И он (проект соглашения – ред.) должен быть изменен, иначе я не представляю, как это может ратифицировать парламент", – заключил украинский нардеп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Унизительный мир" для Украины: Зеленский оценил перспективуВ Киеве подтвердили договоренности о безопасном судоходстве в Черном мореСША помогут России вернуться на мировые рынки экспорта – Белый дом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, владимир зеленский, новости, сша, политика, редкоземельные металлы, украина