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"Возникнут большие проблемы": Трамп ответил Зеленскому на отказ от сделки - РИА Новости Крым, 31.03.2025
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"Возникнут большие проблемы": Трамп ответил Зеленскому на отказ от сделки
"Возникнут большие проблемы": Трамп ответил Зеленскому на отказ от сделки - РИА Новости Крым, 31.03.2025
"Возникнут большие проблемы": Трамп ответил Зеленскому на отказ от сделки
Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет отказаться от сделки по критически важным полезным ископаемым, и для него это может обернуться большими... РИА Новости Крым, 31.03.2025
2025-03-31T10:39
2025-03-31T10:39
дональд трамп
владимир зеленский
новости
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политика
редкоземельные металлы
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СИМФЕРОПОЛЬ 31 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет отказаться от сделки по критически важным полезным ископаемым, и для него это может обернуться большими проблемами, заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит агентство Reuters.Ранее руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в комментарии РИА Новости Крым заявил, что если украинский парламент ратифицирует договор с США о полезных ископаемых, то фактически это будет означать, что Трамп "купит" Украину, которая превратится в "банановую республику".Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что проект соглашения Киева и Вашингтона по украинским ресурсам теперь включает все полезные ископаемые, которые добываются на подконтрольной Киеву территории страны, в том числе нефть и газ. При этом он отметил, что текст договора не окончательный и еще может быть изменен."И он (проект соглашения – ред.) должен быть изменен, иначе я не представляю, как это может ратифицировать парламент", – заключил украинский нардеп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Унизительный мир" для Украины: Зеленский оценил перспективуВ Киеве подтвердили договоренности о безопасном судоходстве в Черном мореСША помогут России вернуться на мировые рынки экспорта – Белый дом
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дональд трамп, владимир зеленский, новости, сша, политика, редкоземельные металлы, украина
"Возникнут большие проблемы": Трамп ответил Зеленскому на отказ от сделки

Трамп пообещал Зеленскому большие проблемы из-за отказа от сделки по редкоземам

10:39 31.03.2025
 
© AP Photo Pool via APПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo Pool via AP
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СИМФЕРОПОЛЬ 31 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет отказаться от сделки по критически важным полезным ископаемым, и для него это может обернуться большими проблемами, заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит агентство Reuters.

"Он (Зеленский – ред.) пытается выйти из сделки по редкоземельным элементам, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы", – сказал глава Белого дома.

Ранее руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в комментарии РИА Новости Крым заявил, что если украинский парламент ратифицирует договор с США о полезных ископаемых, то фактически это будет означать, что Трамп "купит" Украину, которая превратится в "банановую республику".
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что проект соглашения Киева и Вашингтона по украинским ресурсам теперь включает все полезные ископаемые, которые добываются на подконтрольной Киеву территории страны, в том числе нефть и газ. При этом он отметил, что текст договора не окончательный и еще может быть изменен.
"И он (проект соглашения – ред.) должен быть изменен, иначе я не представляю, как это может ратифицировать парламент", – заключил украинский нардеп.
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Дональд ТрампВладимир ЗеленскийНовостиСШАПолитикаРедкоземельные металлыУкраина
 
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