https://crimea.ria.ru/20230105/patriarkh-kirill-prizval-ustanovit-rozhdestvenskoe-peremirie-1126257998.html

Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие

Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие - РИА Новости Крым, 05.01.2023

Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал к рождественскому перемирию в зоне проведения спецоперации на Украине. Соответствующее обращение размещено на... РИА Новости Крым, 05.01.2023

2023-01-05T12:28

2023-01-05T12:28

2023-01-05T12:28

сво

патриарх кирилл (владимир гундяев)

рпц (русская православная церковь)

общество

украина

россия

рождество христово

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110252/30/1102523003_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_0b4a9813b47067a181cba906abe5c263.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал к рождественскому перемирию в зоне проведения спецоперации на Украине. Соответствующее обращение размещено на официальном сайте Русской православной церкви. По словам Патриарха Кирилла, перемирие могло бы дать возможность православным посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались "за". 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации. Читайте также на РИА Новости Крым: Что будет с РПЦ в освобожденных регионах Украины Переговоры и вопрос Крыма: станет ли позиция Киева более "реалистичной"Священник УПЦ госпитализирован в Виннице с ножевым ранением в шею

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, патриарх кирилл (владимир гундяев), рпц (русская православная церковь), общество, украина, россия, рождество христово, религия