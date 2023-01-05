https://crimea.ria.ru/20230105/patriarkh-kirill-prizval-ustanovit-rozhdestvenskoe-peremirie-1126257998.html
Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие
Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие - РИА Новости Крым, 05.01.2023
Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал к рождественскому перемирию в зоне проведения спецоперации на Украине. Соответствующее обращение размещено на... РИА Новости Крым, 05.01.2023
2023-01-05T12:28
2023-01-05T12:28
2023-01-05T12:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал к рождественскому перемирию в зоне проведения спецоперации на Украине. Соответствующее обращение размещено на официальном сайте Русской православной церкви. По словам Патриарха Кирилла, перемирие могло бы дать возможность православным посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались "за". 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации. Читайте также на РИА Новости Крым: Что будет с РПЦ в освобожденных регионах Украины Переговоры и вопрос Крыма: станет ли позиция Киева более "реалистичной"Священник УПЦ госпитализирован в Виннице с ножевым ранением в шею
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сво, патриарх кирилл (владимир гундяев), рпц (русская православная церковь), общество, украина, россия, рождество христово, религия
Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие
Патриарх Московский Кирилл выступил за рождественское перемирие в зоне спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал к рождественскому перемирию в зоне проведения спецоперации на Украине. Соответствующее обращение размещено на официальном сайте Русской православной церкви.
"Обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января", - сказано в обращении.
По словам Патриарха Кирилла, перемирие могло бы дать возможность православным посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались "за". 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.
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