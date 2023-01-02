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Священник УПЦ госпитализирован в Виннице с ножевым ранением в шею - РИА Новости Крым, 02.01.2023
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Священник УПЦ госпитализирован в Виннице с ножевым ранением в шею
Священник УПЦ госпитализирован в Виннице с ножевым ранением в шею - РИА Новости Крым, 02.01.2023
Священник УПЦ госпитализирован в Виннице с ножевым ранением в шею
На клирика Винницкой епархии Украинской православной церкви совершено нападение. Священник госпитализирован с ножевым ранением в шею, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 02.01.2023
2023-01-02T15:52
2023-01-02T15:52
украина
религия
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. На клирика Винницкой епархии Украинской православной церкви совершено нападение. Священник госпитализирован с ножевым ранением в шею, сообщает пресс-служба епархии.Инцидент произошел в понедельник 2 января около девяти утра в храме Покрова Божией Матери в Виннице. Нападению подвергся клирик епархии протоиерей Антоний Ковтонюк.Протоиерей Антоний был госпитализирован. Его прооперировали, он находится в реанимации в одной из больниц города.Преступника задержали правоохранители. Поскольку мужчина отказался подчиниться, полицейские были вынуждены применить оружие. Его ранили в ногу. Следственные действия продолжаются.Ранее священники и монахи Киево-Печерской лавры призвали президента Украины Владимира Зеленского прекратить гонения на УПЦ. В то время как депутаты Черновицкого областного совета обратились к Зеленскому, Верховной раде Украины и Кабмину с призывом запретить деятельность канонической Украинской православной церкви. Местные власти в разных регионах страны регулярно принимают такие решения. На фоне специальной военной операции на Украине нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов участились.В начале декабря, архиепископ Зоря сообщил, что Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра вошла в состав неканонической православной церкви Украины (ПЦУ). Тогда же стало известно, что ПЦУ уже зарегистрировала новый устав обители, которая должна стать монастырем с новым настоятелем – главой ПЦУ Епифанием.Читайте также на РИА Новости Крым:Киеву нужна не только денацификация, но и дехизматизация — священник Что будет с РПЦ в освобожденных регионах Украины Синод РПЦ принял крымские епархии под прямое подчинение патриарха Кирилла
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украина, религия, происшествия, новости
Священник УПЦ госпитализирован в Виннице с ножевым ранением в шею

На клирика Украинской православной церкви в храме напал мужчина с ножом

15:52 02.01.2023
 
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© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. На клирика Винницкой епархии Украинской православной церкви совершено нападение. Священник госпитализирован с ножевым ранением в шею, сообщает пресс-служба епархии.
Инцидент произошел в понедельник 2 января около девяти утра в храме Покрова Божией Матери в Виннице. Нападению подвергся клирик епархии протоиерей Антоний Ковтонюк.

"Неизвестный вошел в храм и стал все переворачивать. В это время настоятель храма находился в алтаре, он отреагировал на шум и направился к нему. Настоятель начал делать замечания, однако неизвестный мужчина не реагировал на них и ножом порезал священнику горло", – говорится в сообщении.

Протоиерей Антоний был госпитализирован. Его прооперировали, он находится в реанимации в одной из больниц города.
Преступника задержали правоохранители. Поскольку мужчина отказался подчиниться, полицейские были вынуждены применить оружие. Его ранили в ногу. Следственные действия продолжаются.
Ранее священники и монахи Киево-Печерской лавры призвали президента Украины Владимира Зеленского прекратить гонения на УПЦ. В то время как депутаты Черновицкого областного совета обратились к Зеленскому, Верховной раде Украины и Кабмину с призывом запретить деятельность канонической Украинской православной церкви. Местные власти в разных регионах страны регулярно принимают такие решения. На фоне специальной военной операции на Украине нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов участились.
В начале декабря, архиепископ Зоря сообщил, что Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра вошла в состав неканонической православной церкви Украины (ПЦУ). Тогда же стало известно, что ПЦУ уже зарегистрировала новый устав обители, которая должна стать монастырем с новым настоятелем – главой ПЦУ Епифанием.
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