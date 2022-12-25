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Киеву нужна не только денацификация, но и дехизматизация — священник

Киеву нужна не только денацификация, но и дехизматизация — священник - РИА Новости Крым, 25.12.2022

Киеву нужна не только денацификация, но и дехизматизация — священник

Переносом даты празднования рождества Христова с 7 января на 25 декабря Православная церковь Украины борется за паству, желая привлечь на свою сторону как можно РИА Новости Крым, 25.12.2022

2022-12-25T11:02

2022-12-25T11:02

2022-12-25T10:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости Крым. Переносом даты празднования рождества Христова с 7 января на 25 декабря Православная церковь Украины борется за паству, желая привлечь на свою сторону как можно больше прихожан подобным свободомыслием. Такого мнения придерживается иерей Благовещенской епархии Святослав Шевченко."Когда я прочел о том, что в ПЦУ хотят разрешить дважды праздновать Рождество, то мне сразу вспомнились объявления, облетевшие весть интернет, где ПЦУ отменяли таинства, совершенные в канонической Украинской православной церкви, и предлагали записаться у батюшки из ПЦУ для того, чтоб он крестил их правильно, по-украински. ПЦУ – это искусственно созданная организация и от финансового пирога, который Украина получает в виде каких-то экономических подачек со стороны Запада, эта "церковь" ничего не имеет. Даже Константинополь, который выдал Томос этому политическому проекту Порошенко, не помогает. И они вынуждены крутится, как умеют", - сказал собеседник РИА Новости Крым.При этом, утверждает Шевченко, верующие украинцы не стремятся посещать храмы украинских раскольников, несмотря на то, что их становится по стране все больше.Более того, он убежден, что переходом на новый церковный календарь ПЦУ не ограничится. В итоге государственной политики Украины и все остальные церкви, в том числе и Украинская православная, будут под давлением насильно "переводиться" на новые даты празднования тех или иных праздников."Уже прозвучали реплики от некоторых украинских политиков, представителей истеблишмента, что якобы 7 января – это пережиток прошлого, это "москальское" Рождество, а мы будем праздновать Рождество со всем прогрессивным миром. Дай Бог, чтобы СВО поставило точки над "и" в этом вопросе, потому что я думаю, кроме демилитаризации и денацификации Украине еще нужна дехизматизация. Хизма – это раскол. То есть, необходимо и врачевание раскола", - убежден клирик Благовещенской епархии.Одновременно Шевченко объясняет, что в самом переходе нет ничего смущающего верующего, если такие нововведения сделаны по церковным канонам, соборным голосом Церкви."Мы знаем, что на новый календарь перешли и Константинополь, и ряд других церквей, мы же не прекращаем с ними каноническое общение по этой причине. Но они сделали это через соборный голос Церкви. Люди на Украине, я уже сказал, религиозно грамотные. И них возникнут вопросы – а кто благословил, а было ли заседание архиерейского синода канонической православной церкви? Откуда это вообще идет, если это заявление ПЦУ? А кто такие ПЦУ и на каком основании? А когда кому-то в голову что-то стукнуло, и он делает объявление, он просто самосвят", - уверен иерей.Год назад так называемый предстоятель ПЦУ Митрополит Епифаний отметил: в течение следующего десятилетия украинцы перейдут на празднование по новому Юлианскому календарю.В ноябре этого года Православная церковь Украины позволила своим прихожанам дважды отметить Рождество: не только 7 января, но и 25 декабря. "Там, где для этого существуют пастырские обстоятельства, и удостоверяется желание верных, как исключение разрешить по решению настоятеля и общины 25 декабря 2022 года совершить богослужение через праздник Рождества Христова с последующим представлением Киевской Митрополии письменной информации о числе участников такого богослужения. В случае совершения такого богослужения, его участники в этот день освобождаются от ограничений поста", - говорится в официальном документе синода ПЦУ. В ПЦУ говорят, что таким образом, будут изучать, насколько верующие хотят перемен в церковном календаре.Читайте также на РИА Новости Крым:Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра вошла в состав ПЦУУкраинская православная церковь заявила о независимостиМир критически близок к межнациональным розням – эксперты

https://crimea.ria.ru/20220825/ne-ukazyvayte-pape-vatikan-nedovolen-zelenskim---smi-1124287574.html

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украина, церковный раскол на украине, религия, общество, в мире, мнения