https://crimea.ria.ru/20221202/svyato-uspenskaya-kievo-pecherskaya-lavra-voshla-v-sostav-ptsu-1125659267.html
Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра вошла в состав ПЦУ
Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра вошла в состав ПЦУ - РИА Новости Крым, 02.12.2022
Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра вошла в состав ПЦУ
Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра вошла в состав неканонической православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой архиепископа... РИА Новости Крым, 02.12.2022
2022-12-02T21:16
2022-12-02T21:16
2022-12-02T22:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра вошла в состав неканонической православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой архиепископа Зорю.Сообщается, что ПЦУ уже зарегистрировала новый устав Киево-Печерской Лавры, которая должна стать монастырем. Новым настоятелем будет глава ПЦУ Епифаний.Юридически решение должны оформить власти Украины, пишут местные СМИ.В пятницу Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины были введены санкции против наместника Киево-Печерской лавры Павла Лебедя и еще около десяти священнослужителей канонической УПЦ, сообщало РИА Новости со ссылкой на издание "Украинская правда"."Регистрация Киево-Печерской лавры на каноническую УПЦ не отменялась", – ответил советник патриарха Кирилла на соответствующий вопрос РИА Новости.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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украина, религия, общество
Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра вошла в состав ПЦУ
Архиепископ Зоря: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра вошла в состав ПЦУ
21:16 02.12.2022 (обновлено: 22:07 02.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра вошла в состав неканонической православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой архиепископа Зорю.
Сообщается, что ПЦУ уже зарегистрировала новый устав Киево-Печерской Лавры, которая должна стать монастырем. Новым настоятелем будет глава ПЦУ Епифаний.
Юридически решение должны оформить власти Украины, пишут местные СМИ.
В пятницу Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины были введены санкции против наместника Киево-Печерской лавры Павла Лебедя и еще около десяти священнослужителей канонической УПЦ, сообщало РИА Новости со ссылкой на издание "Украинская правда".
"Регистрация Киево-Печерской лавры на каноническую УПЦ не отменялась", – ответил советник патриарха Кирилла на соответствующий вопрос РИА Новости.