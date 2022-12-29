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Зеленского призвали прекратить гонения на УПЦ - РИА Новости Крым, 29.12.2022
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Зеленского призвали прекратить гонения на УПЦ
Зеленского призвали прекратить гонения на УПЦ - РИА Новости Крым, 29.12.2022
Зеленского призвали прекратить гонения на УПЦ
Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел обратился властям и всему народу Украины от имени священников и монахов обители, призвав... РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T11:59
2022-12-29T11:59
церковный раскол на украине
киев
украина
общество
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел обратился властям и всему народу Украины от имени священников и монахов обители, призвав "положить конец беззакониям и гонениям на Украинскую Православную Церковь". Открытое письмо опубликовано на сайте монастыря.В письме отмечается, что отношение к канонической УПЦ в целом и к Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре в частности свидетельствует о том, что "государство Украина, провозгласившее свой европейский демократический выбор, далеко от реализации его на практике"."Имея ответственность перед Богом за вверенные нам души людей, мы просим Вас положить конец беззакониям и гонениям на Украинскую православную церковь и, в частности, Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру (мужской монастырь)", – призвали представители УПЦ.Авторы письма сообщают, что Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра неоднократно обращалась к властям с требованиями возвратить отобранные храмы и сооружения Лавры, однако все обращения "были оставлены без ответов по политическим причинам". И предупреждают, что гонение на каноническую церковь и поругание святынь, как показывает история, "тянет беды и скорби не только для организаторов и участников таких позорных действий и их потомков, но и на ту землю, где это происходит".Ранее депутаты Черновицкого областного совета обратились к Зеленскому, Верховной раде Украины и Кабмину с призывом запретить деятельность канонической Украинской православной церкви. Местные власти в разных регионах страны регулярно принимают такие решения. На фоне специальной военной операции на Украине нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов участились.Ранее, в начале декабря, архиепископ Зоря сообщил, что Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра вошла в состав неканонической православной церкви Украины (ПЦУ). Тогда же стало известно, что ПЦУ уже зарегистрировала новый устав обители, которая должна стать монастырем с новым настоятелем – главой ПЦУ Епифанием. Читайте также на РИА Новости Крым:Киеву нужна не только денацификация, но и дехизматизация — священник Что будет с РПЦ в освобожденных регионах Украины Синод РПЦ принял крымские епархии под прямое подчинение патриарха Кирилла
https://crimea.ria.ru/20221202/svyato-uspenskaya-kievo-pecherskaya-lavra-voshla-v-sostav-ptsu-1125659267.html
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церковный раскол на украине, киев, украина, общество, владимир зеленский (президент украины)
Зеленского призвали прекратить гонения на УПЦ

Священники и монахи Киево-Печерской лавры призвала Зеленского прекратить гонения на УПЦ

11:59 29.12.2022
 
© РИА Новости . Алексей КуденкоКиево-Печерская лавра. Архивное фото
Киево-Печерская лавра. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел обратился властям и всему народу Украины от имени священников и монахов обители, призвав "положить конец беззакониям и гонениям на Украинскую Православную Церковь". Открытое письмо опубликовано на сайте монастыря.
"Обращаемся к вам по поводу усилившихся в последнее время нарушений прав монастыря и его прихожан... будучи гражданами Украины, болеем за нашу Отчизну и за тот шаткий мир в обществе, который существует и который может быть разрушен недальновидными действиями по отъему храмов у канонической Украинской православной церкви", – говорится в сообщении.
В письме отмечается, что отношение к канонической УПЦ в целом и к Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре в частности свидетельствует о том, что "государство Украина, провозгласившее свой европейский демократический выбор, далеко от реализации его на практике".
"Имея ответственность перед Богом за вверенные нам души людей, мы просим Вас положить конец беззакониям и гонениям на Украинскую православную церковь и, в частности, Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру (мужской монастырь)", – призвали представители УПЦ.
Киево-Печерская лавра. - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 21:16
Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра вошла в состав ПЦУ
Авторы письма сообщают, что Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра неоднократно обращалась к властям с требованиями возвратить отобранные храмы и сооружения Лавры, однако все обращения "были оставлены без ответов по политическим причинам". И предупреждают, что гонение на каноническую церковь и поругание святынь, как показывает история, "тянет беды и скорби не только для организаторов и участников таких позорных действий и их потомков, но и на ту землю, где это происходит".
В обители заверили, что отстаивать свои права не только усилением молитвы и сплочением паствы вокруг УПЦ, но и "правовыми средствами, в том числе и через международные организации".
Ранее депутаты Черновицкого областного совета обратились к Зеленскому, Верховной раде Украины и Кабмину с призывом запретить деятельность канонической Украинской православной церкви. Местные власти в разных регионах страны регулярно принимают такие решения. На фоне специальной военной операции на Украине нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов участились.
Ранее, в начале декабря, архиепископ Зоря сообщил, что Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра вошла в состав неканонической православной церкви Украины (ПЦУ). Тогда же стало известно, что ПЦУ уже зарегистрировала новый устав обители, которая должна стать монастырем с новым настоятелем – главой ПЦУ Епифанием.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Церковный раскол на УкраинеКиевУкраинаОбществоВладимир Зеленский (президент Украины)
 
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