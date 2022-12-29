https://crimea.ria.ru/20221229/zelenskogo-prizvali-prekratit-goneniya-na-upts-1126188002.html

Зеленского призвали прекратить гонения на УПЦ

Зеленского призвали прекратить гонения на УПЦ - РИА Новости Крым, 29.12.2022

Зеленского призвали прекратить гонения на УПЦ

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел обратился властям и всему народу Украины от имени священников и монахов обители, призвав... РИА Новости Крым, 29.12.2022

2022-12-29T11:59

2022-12-29T11:59

2022-12-29T11:59

церковный раскол на украине

киев

украина

общество

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел обратился властям и всему народу Украины от имени священников и монахов обители, призвав "положить конец беззакониям и гонениям на Украинскую Православную Церковь". Открытое письмо опубликовано на сайте монастыря.В письме отмечается, что отношение к канонической УПЦ в целом и к Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре в частности свидетельствует о том, что "государство Украина, провозгласившее свой европейский демократический выбор, далеко от реализации его на практике"."Имея ответственность перед Богом за вверенные нам души людей, мы просим Вас положить конец беззакониям и гонениям на Украинскую православную церковь и, в частности, Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру (мужской монастырь)", – призвали представители УПЦ.Авторы письма сообщают, что Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра неоднократно обращалась к властям с требованиями возвратить отобранные храмы и сооружения Лавры, однако все обращения "были оставлены без ответов по политическим причинам". И предупреждают, что гонение на каноническую церковь и поругание святынь, как показывает история, "тянет беды и скорби не только для организаторов и участников таких позорных действий и их потомков, но и на ту землю, где это происходит".Ранее депутаты Черновицкого областного совета обратились к Зеленскому, Верховной раде Украины и Кабмину с призывом запретить деятельность канонической Украинской православной церкви. Местные власти в разных регионах страны регулярно принимают такие решения. На фоне специальной военной операции на Украине нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов участились.Ранее, в начале декабря, архиепископ Зоря сообщил, что Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра вошла в состав неканонической православной церкви Украины (ПЦУ). Тогда же стало известно, что ПЦУ уже зарегистрировала новый устав обители, которая должна стать монастырем с новым настоятелем – главой ПЦУ Епифанием. Читайте также на РИА Новости Крым:Киеву нужна не только денацификация, но и дехизматизация — священник Что будет с РПЦ в освобожденных регионах Украины Синод РПЦ принял крымские епархии под прямое подчинение патриарха Кирилла

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киев

украина

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церковный раскол на украине, киев, украина, общество, владимир зеленский (президент украины)