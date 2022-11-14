Рейтинг@Mail.ru
Переговоры и вопрос Крыма: станет ли позиция Киева более "реалистичной" - РИА Новости Крым, 14.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20221114/peregovory-i-vopros-kryma-stanet-li-pozitsiya-kieva-bolee-realistichnoy-1125363749.html
Переговоры и вопрос Крыма: станет ли позиция Киева более "реалистичной"
Переговоры и вопрос Крыма: станет ли позиция Киева более "реалистичной" - РИА Новости Крым, 14.11.2022
Переговоры и вопрос Крыма: станет ли позиция Киева более "реалистичной"
Инициативы Вашингтона по мирному разрешению конфликта на Украине являются не более чем информационным шумом, пока США не добьются ослабления и дестабилизации... РИА Новости Крым, 14.11.2022
2022-11-14T17:06
2022-11-14T17:06
радио "спутник в крыму"
мнения
политика
российская федерация (россия, рф)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/0d/1122659684_0:27:1202:703_1920x0_80_0_0_c24b010db5335a70b12391033f4f8047.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Инициативы Вашингтона по мирному разрешению конфликта на Украине являются не более чем информационным шумом, пока США не добьются ослабления и дестабилизации России, они продолжат накачивать Киев оружием, считает политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что советник президента США Джейк Салливан посоветовал властям Украины пересмотреть свои требования к России для проведения мирных переговоров. По данным WSJ, речь в частности идет о "пересмотре" жесткой позиции Киева по "возвращению" Крыма. В Белом доме якобы считают, что позиции Украины станут крепче, если она будет "хотя бы казаться" открытой к обсуждению мира. Также сообщается, что США и их союзники якобы обеспокоены тем, что из-за поддержки Киева их запасы вооружений быстро истощаются.По словам Колесниченко, России крайне важно довести специальную военную операцию до логического завершения, и вопрос освобождения Запорожской и Херсонской областей является "вопросом конституционной целостности РФ"."В этих условиях говорить о каком-либо перемирии либо о мире не можем. Разговоры об этом будут идти, потому что нужно демонстрировать направленность на стабилизацию конфликта. Эти разговоры не в наших интересах. В наших интересах – прекращение поставок вооружений и политической поддержки киевского режима Западом", – уверен эксперт.
https://crimea.ria.ru/20221114/chto-stoit-za-prizyvami-ssha-k-rossii-i-ukraine-nachat-peregovory--mnenie-1125338647.html
российская федерация (россия, рф)
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/0d/1122659684_115:0:1087:729_1920x0_80_0_0_456d6b01e43f0da44615b2d988b0f9fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, политика, российская федерация (россия, рф), украина
Переговоры и вопрос Крыма: станет ли позиция Киева более "реалистичной"

Политолог: "мирные инициативы" США – просто слова, вести переговоры с Россией не будут

17:06 14.11.2022
 
© БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
© БелТА
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Инициативы Вашингтона по мирному разрешению конфликта на Украине являются не более чем информационным шумом, пока США не добьются ослабления и дестабилизации России, они продолжат накачивать Киев оружием, считает политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что советник президента США Джейк Салливан посоветовал властям Украины пересмотреть свои требования к России для проведения мирных переговоров. По данным WSJ, речь в частности идет о "пересмотре" жесткой позиции Киева по "возвращению" Крыма. В Белом доме якобы считают, что позиции Украины станут крепче, если она будет "хотя бы казаться" открытой к обсуждению мира. Также сообщается, что США и их союзники якобы обеспокоены тем, что из-за поддержки Киева их запасы вооружений быстро истощаются.
"Страны Запада продолжают поставлять оружие Украине. Поэтому слова и дела тут абсолютно расходятся. Никто не собирается останавливать военные действия на территории Украины по одной простой причине – это часть борьбы с Россией. До тех пор, пока не будет решен вопрос ослабления России и ее дальнейшей дестабилизации, ничего там меняться не будет. Потому все эти публикации следует воспринимать как информационный шум", – сказал Колесниченко в эфире радио "Спутник в Крыму".
По словам Колесниченко, России крайне важно довести специальную военную операцию до логического завершения, и вопрос освобождения Запорожской и Херсонской областей является "вопросом конституционной целостности РФ".
"В этих условиях говорить о каком-либо перемирии либо о мире не можем. Разговоры об этом будут идти, потому что нужно демонстрировать направленность на стабилизацию конфликта. Эти разговоры не в наших интересах. В наших интересах – прекращение поставок вооружений и политической поддержки киевского режима Западом", – уверен эксперт.
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
03:28
Что стоит за призывами США к России и Украине начать переговоры – мнение
 
Радио "Спутник в Крыму"МненияПолитикаРоссийская Федерация (Россия, РФ)Украина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:08Севастополец с топором вышел на коммунальщиков
17:54"Это Зоя": тренер узнала тело найденного на берегу в Севастополе дельфина
17:27Путин подписал указ о службе по призыву для иностранцев
17:20Третья атака: ВСУ с дрона сбросили бомбу на жилой дом в Курской области
17:06Переговоры и вопрос Крыма: станет ли позиция Киева более "реалистичной"
16:39Группировка ВС РФ не допустит вражеского прорыва к Крыму – Константинов
16:33В Ялте продавца магазина осудили за продажу алкоголя подросткам
16:20В Саках строят новую набережную
15:51Эксперт: теракт в Стамбуле – сигнал Эрдогану из-за океана
15:37Свыше 40 млрд рублей направят на производство авиадвигателей в РФ
14:59Севастополь дал 15 скорых для эвакуации детей-инвалидов на Херсонщине
14:56В Крыму можно привиться назальной вакциной против COVID-19
14:44Павловка полностью перешла под контроль РФ
14:38Смертельное ДТП в Симферополе: погиб водитель буксируемой машины
14:36Схроны с оружием диверсантов обнаружили в Херсонской области
14:33Под Херсоном разрушен склад украинской техники и вооружения
14:05Российские войска отбили наступления ВСУ в ЛНР и ДНР
13:58Песков объяснил решение Путина не ехать на саммит G20
13:46ВСУ опять обстреляли Курскую область: разрушения на сахарном заводе
13:44В Кремле прокомментировали сообщение о переговорах РФ и США в Турции
Лента новостейМолния