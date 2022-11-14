https://crimea.ria.ru/20221114/peregovory-i-vopros-kryma-stanet-li-pozitsiya-kieva-bolee-realistichnoy-1125363749.html

Переговоры и вопрос Крыма: станет ли позиция Киева более "реалистичной"

Переговоры и вопрос Крыма: станет ли позиция Киева более "реалистичной" - РИА Новости Крым, 14.11.2022

Переговоры и вопрос Крыма: станет ли позиция Киева более "реалистичной"

Инициативы Вашингтона по мирному разрешению конфликта на Украине являются не более чем информационным шумом, пока США не добьются ослабления и дестабилизации... РИА Новости Крым, 14.11.2022

2022-11-14T17:06

2022-11-14T17:06

2022-11-14T17:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Инициативы Вашингтона по мирному разрешению конфликта на Украине являются не более чем информационным шумом, пока США не добьются ослабления и дестабилизации России, они продолжат накачивать Киев оружием, считает политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что советник президента США Джейк Салливан посоветовал властям Украины пересмотреть свои требования к России для проведения мирных переговоров. По данным WSJ, речь в частности идет о "пересмотре" жесткой позиции Киева по "возвращению" Крыма. В Белом доме якобы считают, что позиции Украины станут крепче, если она будет "хотя бы казаться" открытой к обсуждению мира. Также сообщается, что США и их союзники якобы обеспокоены тем, что из-за поддержки Киева их запасы вооружений быстро истощаются.По словам Колесниченко, России крайне важно довести специальную военную операцию до логического завершения, и вопрос освобождения Запорожской и Херсонской областей является "вопросом конституционной целостности РФ"."В этих условиях говорить о каком-либо перемирии либо о мире не можем. Разговоры об этом будут идти, потому что нужно демонстрировать направленность на стабилизацию конфликта. Эти разговоры не в наших интересах. В наших интересах – прекращение поставок вооружений и политической поддержки киевского режима Западом", – уверен эксперт.

https://crimea.ria.ru/20221114/chto-stoit-za-prizyvami-ssha-k-rossii-i-ukraine-nachat-peregovory--mnenie-1125338647.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, политика, российская федерация (россия, рф), украина