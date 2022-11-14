https://crimea.ria.ru/20221114/peregovory-i-vopros-kryma-stanet-li-pozitsiya-kieva-bolee-realistichnoy-1125363749.html
Переговоры и вопрос Крыма: станет ли позиция Киева более "реалистичной"
Переговоры и вопрос Крыма: станет ли позиция Киева более "реалистичной" - РИА Новости Крым, 14.11.2022
Переговоры и вопрос Крыма: станет ли позиция Киева более "реалистичной"
Инициативы Вашингтона по мирному разрешению конфликта на Украине являются не более чем информационным шумом, пока США не добьются ослабления и дестабилизации... РИА Новости Крым, 14.11.2022
2022-11-14T17:06
2022-11-14T17:06
2022-11-14T17:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Инициативы Вашингтона по мирному разрешению конфликта на Украине являются не более чем информационным шумом, пока США не добьются ослабления и дестабилизации России, они продолжат накачивать Киев оружием, считает политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что советник президента США Джейк Салливан посоветовал властям Украины пересмотреть свои требования к России для проведения мирных переговоров. По данным WSJ, речь в частности идет о "пересмотре" жесткой позиции Киева по "возвращению" Крыма. В Белом доме якобы считают, что позиции Украины станут крепче, если она будет "хотя бы казаться" открытой к обсуждению мира. Также сообщается, что США и их союзники якобы обеспокоены тем, что из-за поддержки Киева их запасы вооружений быстро истощаются.По словам Колесниченко, России крайне важно довести специальную военную операцию до логического завершения, и вопрос освобождения Запорожской и Херсонской областей является "вопросом конституционной целостности РФ"."В этих условиях говорить о каком-либо перемирии либо о мире не можем. Разговоры об этом будут идти, потому что нужно демонстрировать направленность на стабилизацию конфликта. Эти разговоры не в наших интересах. В наших интересах – прекращение поставок вооружений и политической поддержки киевского режима Западом", – уверен эксперт.
https://crimea.ria.ru/20221114/chto-stoit-za-prizyvami-ssha-k-rossii-i-ukraine-nachat-peregovory--mnenie-1125338647.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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мнения, политика, российская федерация (россия, рф), украина
Переговоры и вопрос Крыма: станет ли позиция Киева более "реалистичной"
Политолог: "мирные инициативы" США – просто слова, вести переговоры с Россией не будут
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Инициативы Вашингтона по мирному разрешению конфликта на Украине являются не более чем информационным шумом, пока США не добьются ослабления и дестабилизации России, они продолжат накачивать Киев оружием, считает политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что советник президента США Джейк Салливан посоветовал властям Украины пересмотреть свои требования к России для проведения мирных переговоров. По данным WSJ, речь в частности идет о "пересмотре" жесткой позиции Киева по "возвращению" Крыма. В Белом доме якобы считают, что позиции Украины станут крепче, если она будет "хотя бы казаться" открытой к обсуждению мира. Также сообщается, что США и их союзники якобы обеспокоены тем, что из-за поддержки Киева их запасы вооружений быстро истощаются.
"Страны Запада продолжают поставлять оружие Украине. Поэтому слова и дела тут абсолютно расходятся. Никто не собирается останавливать военные действия на территории Украины по одной простой причине – это часть борьбы с Россией. До тех пор, пока не будет решен вопрос ослабления России и ее дальнейшей дестабилизации, ничего там меняться не будет. Потому все эти публикации следует воспринимать как информационный шум", – сказал Колесниченко в эфире радио "Спутник в Крыму".
По словам Колесниченко, России крайне важно довести специальную военную операцию до логического завершения, и вопрос освобождения Запорожской и Херсонской областей является "вопросом конституционной целостности РФ".
"В этих условиях говорить о каком-либо перемирии либо о мире не можем. Разговоры об этом будут идти, потому что нужно демонстрировать направленность на стабилизацию конфликта. Эти разговоры не в наших интересах. В наших интересах – прекращение поставок вооружений и политической поддержки киевского режима Западом", – уверен эксперт.