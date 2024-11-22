https://crimea.ria.ru/20241122/550-let-nazad-v-krym-pribyl-znamenityy-na-ves-mir-kupets-afanasiy-nikitin-1142014806.html

550 лет назад в Крым прибыл знаменитый на весь мир купец Афанасий Никитин

550 лет назад в Крым прибыл знаменитый на весь мир купец Афанасий Никитин - РИА Новости Крым, 22.11.2024

550 лет назад в Крым прибыл знаменитый на весь мир купец Афанасий Никитин

550 лет назад в генуэзском порту Кафа на землю ступила нога человека, чье имя сегодня известно каждому российскому школьнику. И прославилось оно благодаря... РИА Новости Крым, 22.11.2024

2024-11-22T07:45

2024-11-22T07:45

2024-11-22T08:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. 550 лет назад в генуэзском порту Кафа на землю ступила нога человека, чье имя сегодня известно каждому российскому школьнику. И прославилось оно благодаря другому известному человеку – историку и писателю Николаю Михайловичу Карамзину. Собирая материалы для своего труда "История государства Российского", он нашел в книгохранилище Троице-Сергиевой лавры список рукописи "Хожение за три моря" тверского купца Афанасия Никитина.Его странствия длились почти семь лет, с 1468 по 1474 год (по некоторым трактовкам – с 1466 по 1472-й). Купец из родной Твери по Волге спустился до Астрахани, потом прошел через Дербент в Баку, переправился через Каспийское море в персидский порт Сари (современный Иран). Несколько месяцев путешествовал по Персии, потом через Аравийское море отправился в Индию и спустя три года через Османскую империю приплыл в Крымское ханство.В генуэзской Кафе он остался зимовать. Здесь он привел в порядок свои путевые записки и, по сути, создал великий памятник древнерусской литературы – первый русский дневник путешественника.История рукописи тверского купцаВ то время, когда официальный первооткрыватель торгового пути в Индию Васко да Гама еще даже под стол пешком не ходил, русский купец Афанасий Никитин сын (именно так он писал свое имя) путешествовал по полуострову Индостан, пытаясь наладить экономические связи. Об особенностях торговли в разных странах, трудностях пути, размере пошлин он писал в своих записках. Но так случилось, что его странствия соотечественников не заинтересовали. Долгое время о "Хожении" никто не знал, рассказала РИА Новости Крым заместитель директора Феодосийсконо музея древностей Елена Галицкая:– В пути под Смоленском Афанасий Никитин умирает, предположительно от перемены климата, от холодов. Московские купцы, с которыми он шел обозом из Кафы, забирают эти рукописи и везут с собой дальше московскому князю Ивану III. А тот, ознакомившись, принимает решение, что рукопись должна храниться в Свято-Троицком монастыре.И лишь спустя более трехсот лет один из списков произведения в начале XIX века нашел в архивах монастыря Николай Михайлович Карамзин. Выдержки из него он опубликовал в "Истории государства Российского" – и тем самым привлек внимание к памятнику, который начали переводить, публиковать и изучать.Немного о средневековом "комфорте"Надо сказать, что путешествия того времени не были так комфортны, как сейчас. Пятизвездочных отелей со знаменитым турецким ол-инклюзивом человечество еще не придумало, а у феодалов разных мастей были странные представления о гостеприимстве: они любили воевать между собой, сжигать дотла города и грабить проезжающих.Об обычаях того времени красноречиво свидетельствуют описанные путешественником факты. Караван торговых судов, на одном из которых плыл Афанасий, в районе Астрахани подвергся нападению местных татар. Помните знаменитую фразу Ивана Васильевича из фильма Гайдая – "Астрахань брал, Казань брал"? Так вот, со времен Афанасия Никитина до астраханских походов царя Ивана Грозного оставалось еще примерно сто лет, а до них живущие в этих местах татары часто нападали на купцов.Все имущество тверских гостей было разграблено, а их самих взяли в плен. Тех, кто не мог заплатить хороший выкуп, включая самого Афанасия Никитина, отпустили на двух судах до Дербента. В пути их корабли попали в сильнейший шторм, один из них потерпел крушение, а люди, которым удалось добраться до берега, были снова ограблены и попали в плен к местным жителям – кайтакам. И это путешественникам еще повезло, подчеркивает наша собеседница Елена Галицкая. Могли ведь и убить, и в рабство продать.Индийская любовь Афанасия: правда или вымыселИз Дербента Афанасий Никитин пошел с караваном в Баку, где видел "огонь неугасимый" – предположительно знаменитую гору Янардаг, верхушка которой горит пламенем шириной около десяти метров из-за выхода природного газа. Оттуда Афанасий Никитин сын через Каспийское море переправился в древний Иран и по странам Персии путешествовал несколько месяцев.Затем через богатый иранский порт Ормуз ходжа Юсуф Хорасани – под таким именем он ходил по странам Востока – переправился на полуостров Индостан, в ту часть Индии, которая была захвачена мусульманами.Фильм, снятый в 1958 году "Мосфильмом" совместно с индийской киностудией "Найя сансар", рассказывает о несчастной любви к русскому купцу индийской девушки Чампы – ее играет звезда Болливуда Наргис. Однако киношный Афанасий Никитин (его сыграл Олег Стриженов) к местной красавице остался равнодушен и сохранил верность своей тверской невесте.В реальности же, вероятно, могло быть и по-другому, поскольку в Индии автор "Хожения" провел больше трех лет и в своей рукописи обычаям и нравам местных женщин уделил большое внимание."А жены их со своими мужьями спят днем, а ночью ходят к приезжим чужестранцам да спят с ними, и дают они чужестранцам деньги на содержание, да приносят с собой кушанья сладкие, да вино сладкое, да кормят и поят купцов, чтобы их любили, а любят купцов, людей белых, потому что люди их страны очень черны. А зачнет жена от купца дитя, то купцу деньги на содержание муж дает. А родится дитя белое, тогда купцу платят триста тенек", – описывает он.Путь в генуэзскую КафуВ своих записках русский путешественник описывает не только быт и нравы местных народов, но и опасности, которые могут подстерегать торговцев, размеры пошлин, которых было очень много. Писал, какие товары производятся и чем они могут быть интересны."У оленей домашних режут пупки – в них мускус родится, а дикие олени пупки роняют по полю и по лесу, но запах они теряют, да и мускус тот не свежий бывает", – описывает он процесс добычи мускуса из желез местного оленя – кабарги.На третьем году пребывания в Индии столкнулся он с великими затруднениями, поскольку из-за междоусобных войн местных правителей не мог вернуться домой тем же путем, которым прибыл: "Пути не знаю – куда идти мне из Индостана: на Ормуз пойти – из Ормуза на Хорасан пути нет, и на Чаготай пути нет, ни в Багдад пути нет, ни на Бахрейн пути нет, ни на Йезд пути нет, ни в Аравию пути нет. Повсюду усобица князей повыбивала".В итоге Никитин принимает решение идти через Османскую империю и Черное море в Кафу, где он надеялся встретить соотечественников, которые ему помогут. К этому времени он совсем обеднел, поскольку торговля в Индии шла неудачно."Море перешли, да занесло нас к Балаклаве, и оттуда пошли в Гурзуф, и стояли мы там пять дней. Божиею милостью пришел я в Кафу за девять дней до Филиппова поста", – пишет он.Филлиповым на Руси называли рождественский пост, который по старому календарю начинался 15 ноября. Соответственно, Афанасий Никитин прибыл в Кафу за девять дней – шестого (по некоторым источникам – пятого) ноября. Считается, что именно в Кафе во время зимовки он привел в порядок путевые записи и создал свой труд "Хожение за три моря".На улице Портовой в современной Феодосии в честь этого события установлен памятник – именно в этом месте располагался порт и вход генуэзскую крепость Кафа. Монумент стал одним из трех памятников в мире, установленных Афанасию Никитину. Один из них стоит на его родине в Твери, второй – в индийском порту Ревданда (в XV веке – Чаул). Так была увековечена память о смелом русском путешественнике, который семь лет провел на чужбине, восхваляя в дневниках родину и пытаясь проложить для нее новые торговые пути.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мекка для художников и муза для поэтов: почему стоит побывать в Гурзуфе"Надобно будет — займем": как Ахтияр превращался в СевастопольВоронцов был бы доволен: что сделано в Воронцовском дворце

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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