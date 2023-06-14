https://crimea.ria.ru/20230614/nadobno-budet--zaymem-kak-akhtiyar-prevraschalsya-v-sevastopol-1129342639.html

"Надобно будет — займем": как Ахтияр превращался в Севастополь

"Надобно будет — займем": как Ахтияр превращался в Севастополь - РИА Новости Крым, 14.06.2023

"Надобно будет — займем": как Ахтияр превращался в Севастополь

РИА Новости Крым, 14.06.2023

2023-06-14T07:42

2023-06-14T07:42

2023-06-14T07:42

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Бухта казалось удобной. Вместительной, достаточно глубокой для больших кораблей. И подходящей для обороны — если, конечно, кто задумается о постройке позиций для полевых батарей и редутов. Александр Суворов, осмотревший бухту у крымской деревушки Ахтияр, этим как раз и озаботился.Год был 1778-й. Российская империя поддерживала и, даже можно сказать, опекала последнего крымского хана Шагин-Гирея. Он взошел на престол как раз при помощи русских, чем были недовольны как местные мурзы, так и турецкий султан.И прав был Суворов: летом и попытались турки высадиться в Ахтиярской бухте. Но до десанта дело не дошло. Незваные "гости" увидели укрепления и повернули назад. Ахтияр де-факто стал русским форпостом. Шагин-Гирей, воспользовавшись этим поводом, несколько лет спустя пытался выбить компенсацию: просил закрыть долги и 300 тысяч рублей выплатить ему. Екатерина II, отвечая на письмо Григория Потемкина, где тот упоминал ханскую просьбу, была решительна относительно Ахтиярской бухты: "Надобно будет — займем и без них, не надобно, то перед ними".14 июня Севастополь отмечает 240 лет со своего официального дня рождения. В этот день в 1783 году были торжественно заложены первые здания будущего города-крепости. Но обустраиваться русские солдаты и моряки начали здесь пятью годами раньше.РИА Новости Крым вспоминают интересные факты первых лет существования Севастополя.Это наши бухты!Российские моряки сначала познакомились не с Севастопольской (Ахтиярской) бухтой, а с Балаклавской.В июне 1773 года российские корабли у Балаклавы дали бой турецкой эскадре, изрядно потрепав превосходящие силы противника. Турки предпочли бегство дальнейшему сражению. Командовавший боем адмирал Ян Кинсберген через несколько месяцев привел в замеченную бухту три корабля на ремонт. Кстати, он, насколько мог, исследовал берег полуострова в окрестностях будущего Севастополя и наносил его на карту.А через четыре года в Ахтиярской бухте появился небольшой корабль "Курьер". У командира, мичмана Сорокина, было важное задание — описать залив. Ранняя осень оказалась щедрой на непогоду, и 4 сентября произошла первая морская катастрофа. Судно было выброшено на берег, погибли 23 моряка. Но обмеры Ахтиарской бухты были сделаны.В 1782-м основательное обследование Ахтиарского залива осуществил капитан Дмитрий Доможиров, командовавший фрегатом "Стрела". И он очень высоко оценил бухту как место базирования флота. Кстати, Доможиров позже стал начальником Севастопольского порта.Справка- Первым поселением на месте нынешнего Севастополя был Телапил, основанный древнегреческими переселенцами. На его месте потом возник Херсонес.- В XIII веке византийцы город называли Херсоном, русские — Корсунью, генуэзцы указывали на своих картах как Сарсон.- В XVIII веке на западном берегу Артиллерийской бухты находилась пристань, которую именовали на турецких картах Авлита.- Деревня Ахтияр (Ак-Яр) находилась на нынешней Северной стороне Севастополя. Первыми строениями там были фортификационные сооружения.Когда начнется реставрация собора в Херсонесе >>Имени Фомы ФомичаС самого своего рождения Севастополь показал себя городом "характерным". Да хотя бы потому, что названия здесь укоренялись не по велению начальства, а по народному разумению.Контр-адмирал Фома Фомич Мекензи, представитель второго поколения шотландской семьи, служившей императрице, весной 1783 года привел в Ахтиярскую бухту русские корабли. И повелел экипажам обустраиваться. В июне были торжественно заложены каменные часовня, дом командующего, кузня.Чуть позже построена пристань. Через четыре года, когда командовать эскадрой стал граф Марко Войнович, народ стал называть пристань Графской. Потому, что по указанию его сиятельства оттуда отправлялись корабли. Даже несмотря на потемкинский указ об именовании пристани Екатерининской, севастопольцы от прежнего названия не отказались. Это же произошло и много лет спустя, в советские времена, когда историческому месту дали название в честь III Интернационала.Имя самого Фомы Фомича навсегда закрепилось в севастопольской топонимике. В награду от Потемкина он получил землю, где выстроил хутор. По имени контр-адмирала стали называть и его владения, и прилегающие к ним горы: Мекензиевы. А вот курган, где был захоронен один из основателей Севастополя, долго именовался Мекензиевым, но затем стал Красной горкой.КстатиИзначально предполагалось, что Севастополь станет не просто местом базирования флота и военной крепостью, но и новым центром торговли. Не случайно одним из первых вновь созданных ведомств была таможня.Но само положение нового города, в стороне от проторенных путей, и его военный статус оживленной торговле не способствовали. Хотя суда привозили все необходимое для строительства и снабжения Севастополя.Бедняки ели спаржуС момента своего основания Севастополь оказался городом, где продовольствие было дороже, чем в других уголках полуострова. Люди состоятельные — например, семьи офицеров, могли себя побаловать кофе и фруктами. Бедным приходилось довольствоваться солониной, сухарями, мукой не лучшего качества. Дорого стоила говядина, более доступной была баранина.Из воспоминания врача Эрнста Дримпельмана "Описание моих путешествий и удивительных происшествий моей жизни", опубликованных в 1813 году (в Севастополе был в 1786 г.):"Гавань состоит из трех бухт и окружена высокими каменными горами, которые лишь на вершинах своих скудно покрыты плодородною землей; слой ее при подошве и в промежуточных лощинах достигает толщины пяти футов и в изобилии производит разного рода кормовые травы...Здесь всего мало и все здесь страшно дорого... В здешней местности существует всего один огород, впрочем, крайне бедный. Здесь есть цикорий и в большом количестве дикая, довольно толстая, но горькая спаржа, которые и заменяют собой всякие другие овощи".Исследователь Крыма академик Петр Симон Паллас, увидевший Севастополь спустя восемь лет после Дримпельмана, указывал на попытки властей наладить продовольственное снабжение. На Северной стороне стояли большие заезжие дома, "недавно построенные здесь торговцами, думающими создать род городского предместья, чтобы перевозить съестные припасы из деревень по Бельбеку и далее в город", — писал он.Это сенсация: назван истинный возраст Севастопольской крепости >>Визит "матушки"Севастополь был одной из важнейших локаций во время знаменитого путешествия Екатерины II в 1787 году по южным владениям и новоприобретенному Крыму. Чуть ли не одним из самых ценных крымских сокровищ. Из новой гавани до Турции — исконного восточного недруга — было всего около тридцати часов ходу.Она оценивала Севастополь по-государственному.Хотя, конечно, императрицу порадовали сюрпризы — вроде павильона в Инкермане, откуда ей под музыку продемонстрировали стоящие на рейде в севастопольской бухте суда. Или демонстрация подразделений из поступивших на службу крымских татар.Приятной неожиданностью стала "амазонская рота", собранная из жен и дочерей балаклавских греков. Капитан необычного "парадного" подразделения Елена Шидянская оставила воспоминания о визите Екатерины II и ее словах: "Поздравляю вас, амазонский капитан! Ваша рота исправна, я ею очень довольна!"Григорий Потемкин, организовывавший путешествие императрицы, подошел к деталям тщательно. На катере, подготовленном для выезда к стоящим на рейде кораблям, гребцы были подобраны по росту, ширине плеч, приятной внешности, и... масти. Адмирал Дмитрий Сенявин в своих записках вспоминал, что слева гребли блондины, справа — брюнеты.Из "Записок адмирала Д.Н. Сенявина":"Угодно было ей сказать: "Как далеко я ехала, чтобы только видеть вас. Тут загребной матрос Жаров (который после был лучший шкипер на флоте), отвечал ей: "От едакой матушки-царицы чего не может статься"... Государыня, оборотясь к Войновичу, сказала по-французски с большим, как показалось, удовольствием: "Какие ораторы твои матросы".Первая, но не последняяВпервые Севастополь затронула война в августе 1787 года. Ее России объявила Турция. Боевые действия завязались у крепости Кинбурн в устье Днепра. И севастопольской эскадре было приказано отвлечь турков от укрепления.Из Севастополя корабли вышли в последний день августа, в штормовую погоду. Один фрегат пропал без вести, два судна были серьезно повреждены, экипаж одного из них попал в плен. Остальные семь потрепанные, но более-менее целые вернулись. А фрегат "Легкий" — с трофеями: турецкой командой, снятой с потопленного им турецкого корабля.Но к весне следующего года черноморская эскадра была в полной готовности. А летом вышла на охоту за противником. Нашла, оттеснила в море — и дала бой. Командовал капитан-бригадир Федор Ушаков. И это была первая победа, с которой моряки возвращались в Севастополь.Потом были другие войны, другие поражения и победы. А "характер" Севастополя не изменился. Он оставался городом, которые не могут сломать никакие испытания.Читайте также на РИА Новости Крым:В крымском музее показали одежду русских модниц XIX века65 лет в тайнике: что нашли в доме-музее Чехова в ЯлтеЛюди с неба: 80 лет назад в Крыму десантировалась спецгруппа "Соколы"

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Наталья Дремова

Наталья Дремова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Наталья Дремова

история, крым, общество, авторы, крым в истории: секреты, факты, фото, севастополь, князь потемкин таврический, федор ушаков, екатерина ii