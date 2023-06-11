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65 лет в тайнике: что нашли в доме-музее Чехова в Ялте - РИА Новости Крым, 11.06.2023
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65 лет в тайнике: что нашли в доме-музее Чехова в Ялте
65 лет в тайнике: что нашли в доме-музее Чехова в Ялте - РИА Новости Крым, 11.06.2023
65 лет в тайнике: что нашли в доме-музее Чехова в Ялте
В доме-музее Чехова в Ялте в тайнике нашли фотографию писателя из его свадебного путешествия. Находка обнаружилась совершенно случайно, вложенная в другие... РИА Новости Крым, 11.06.2023
2023-06-11T08:29
2023-06-11T08:29
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история
культура
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В доме-музее Чехова в Ялте в тайнике нашли фотографию писателя из его свадебного путешествия. Находка обнаружилась совершенно случайно, вложенная в другие предметы, в мемориальной комнате классика русской литературы в Ялте, сообщают в Крымском литературно-художественном мемориальном музее-заповеднике."При проведении работ по обеспыливанию мемориальной мебели в комнате сестры писателя Марии Чеховой, в ее рабочем столе был обнаружен потайной ящик, в котором была выявлена пудреница с гравировкой "МХАТ", а в ней – подвеска-локет", – рассказал главный хранитель Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника Владислав Кожин.Подвеска, по оценке сотрудников Дома-музея Чехова, датируется концом ХIХ – началом ХХ века. Украшение сделано в форме книги, украшено разноцветными эмалями и перехвачено за петельку отрезом красной шелковой ленточки, соответствующей первым десятилетиям ХХ века.Внутри подвески находятся парные фотографические портреты Антона Чехова и его супруги Ольги Книппер-Чеховой, вырезанные с уже ранее известной ученым фотографии из свадебного путешествия молодоженов в Уфимской губернии.Мария Чехова умерла в Ялте в 1957 году. Так что, возможно, предметы пролежали в тайнике более 65 лет. В Ялтинском музее считают эту находку весьма символичной, так она была сделана в канун годовщины свадьбы писателя.Новые предметы, по информации Владислава Кожина, тщательно изучают ученые. Так, доподлинно известно, что обладательницей пудреницы была жена писателя, актриса МХАТа Ольга Книппер-Чехова, о чем свидетельствует, гравировка занавеса, чайки и четырех букв "МХАТ" на крышке предмета, а также едва читаемая надпись на донышке, сделанная рукой сестры писателя карандашом: "Олечкино".А вот историю медальона придется еще установить. Но исследователи полагают, что, возможно, именно об этом локете Чехов писал в письме жене 5 февраля 1903 года: "Получил я еще медальон со стеклышками – рамочку для портретов. Это от кого? От Вишневского? Поблагодари, дуся моя, весьма доволен".Владислав Кожин подчеркнул, что случайным образом найденные уникальные музейные артефакты уже в следующем году предстанут перед посетителями на выставках литературного дома-музея.Читайте также на РИА Новости Крым:Это сенсация: назван истинный возраст Севастопольской крепостиКогда в Феодосии откроют галерею Айвазовского после реставрацииСамый старый, крупный, необычный: инфографика ко Всемирному дню музеев
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крым, ялта, история, культура, общество, новости крыма
65 лет в тайнике: что нашли в доме-музее Чехова в Ялте

Уникальные экспонаты нашли в тайнике в доме-музее Чехова в Ялте

08:29 11.06.2023
 
© Фото: Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедникПудреница с гравировкой "МХАТ" и подвеска-локет
Пудреница с гравировкой МХАТ и подвеска-локет
© Фото: Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В доме-музее Чехова в Ялте в тайнике нашли фотографию писателя из его свадебного путешествия. Находка обнаружилась совершенно случайно, вложенная в другие предметы, в мемориальной комнате классика русской литературы в Ялте, сообщают в Крымском литературно-художественном мемориальном музее-заповеднике.
"При проведении работ по обеспыливанию мемориальной мебели в комнате сестры писателя Марии Чеховой, в ее рабочем столе был обнаружен потайной ящик, в котором была выявлена пудреница с гравировкой "МХАТ", а в ней – подвеска-локет", – рассказал главный хранитель Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника Владислав Кожин.
Подвеска, по оценке сотрудников Дома-музея Чехова, датируется концом ХIХ – началом ХХ века. Украшение сделано в форме книги, украшено разноцветными эмалями и перехвачено за петельку отрезом красной шелковой ленточки, соответствующей первым десятилетиям ХХ века.
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Внутри подвески находятся парные фотографические портреты Антона Чехова и его супруги Ольги Книппер-Чеховой, вырезанные с уже ранее известной ученым фотографии из свадебного путешествия молодоженов в Уфимской губернии.
Мария Чехова умерла в Ялте в 1957 году. Так что, возможно, предметы пролежали в тайнике более 65 лет. В Ялтинском музее считают эту находку весьма символичной, так она была сделана в канун годовщины свадьбы писателя.
Новые предметы, по информации Владислава Кожина, тщательно изучают ученые. Так, доподлинно известно, что обладательницей пудреницы была жена писателя, актриса МХАТа Ольга Книппер-Чехова, о чем свидетельствует, гравировка занавеса, чайки и четырех букв "МХАТ" на крышке предмета, а также едва читаемая надпись на донышке, сделанная рукой сестры писателя карандашом: "Олечкино".
А вот историю медальона придется еще установить. Но исследователи полагают, что, возможно, именно об этом локете Чехов писал в письме жене 5 февраля 1903 года: "Получил я еще медальон со стеклышками – рамочку для портретов. Это от кого? От Вишневского? Поблагодари, дуся моя, весьма доволен".
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Владислав Кожин подчеркнул, что случайным образом найденные уникальные музейные артефакты уже в следующем году предстанут перед посетителями на выставках литературного дома-музея.
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