https://crimea.ria.ru/20230606/kogda-v-feodosii-otkroyut-galereyu-ayvazovskogo-posle-restavratsii-1129217362.html

Когда в Феодосии откроют галерею Айвазовского после реставрации

Когда в Феодосии откроют галерею Айвазовского после реставрации - РИА Новости Крым, 06.06.2023

Когда в Феодосии откроют галерею Айвазовского после реставрации

Готовность реставрационных работ в Феодосийской картинной галерее им. И.К. Айвазовского составляет 99%, открыть музей планируют к сентябрю. Об этом рассказал... РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T15:02

2023-06-06T15:02

2023-06-06T15:02

феодосия

галерея айвазовского в феодосии

культура

крым

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общество

реализация фцп в крыму и севастополе

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Мэр Феодосии Попенков анонсировал скорое открытие галереи Айвазовского Мэр Феодосии Попенков анонсировал скорое открытие галереи Айвазовского audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Готовность реставрационных работ в Феодосийской картинной галерее им. И.К. Айвазовского составляет 99%, открыть музей планируют к сентябрю. Об этом рассказал глава администрации Феодосии Владимир Попенков в эфире радио "Спутник в Крыму".По его словам, сдвиг сроков произошел из-за ряда нюансов, которые изначально не были предусмотрены проектантами. В том числе, это работы по закреплению картин, которые также требуют времени."Плюс, Феодосия - город с большим количеством подпочвенных вод, и фасад после ремонта начал плесневеть, в связи с этим пришлось проводить работу по вентилированию фасада. Подрядчики уже вышли, работы завершаются", - сказал мэр города.Работы в главном корпусе галереи ведутся по федеральной целевой программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2025 года, заказчиком выступает феодосийское управление капитального строительства. Подрядчик - ООО "НСТ". Стоимость работ по контракту - более 589,9 млн рублей. Ремонт начали в феврале 2021 года, тогда же конечным сроком их завершения был обозначен конец 2022 года. Позже сообщалось, что подрядчик идет с опережением срока и планирует сдать объект уже в августе. Однако работы, напротив, затянулись дольше из-за плывуна, который обнаружился на этапе устройства канализационной насосной станции. Читайте также на РИА Новости Крым:Дому Айвазовского вернули статуи богов, как при жизни художникаРеставрация галереи Айвазовского: подробности о московском подрядчикеФинишная прямая: реставрация галереи Айвазовского выполнена на 90%

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, галерея айвазовского в феодосии, культура, крым, новости крыма, владимир попенков, общество, реализация фцп в крыму и севастополе