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Когда в Феодосии откроют галерею Айвазовского после реставрации - РИА Новости Крым, 06.06.2023
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Когда в Феодосии откроют галерею Айвазовского после реставрации
Когда в Феодосии откроют галерею Айвазовского после реставрации - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Когда в Феодосии откроют галерею Айвазовского после реставрации
Готовность реставрационных работ в Феодосийской картинной галерее им. И.К. Айвазовского составляет 99%, открыть музей планируют к сентябрю. Об этом рассказал... РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T15:02
2023-06-06T15:02
феодосия
галерея айвазовского в феодосии
культура
крым
новости крыма
владимир попенков
общество
реализация фцп в крыму и севастополе
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Мэр Феодосии Попенков анонсировал скорое открытие галереи Айвазовского
Мэр Феодосии Попенков анонсировал скорое открытие галереи Айвазовского
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Готовность реставрационных работ в Феодосийской картинной галерее им. И.К. Айвазовского составляет 99%, открыть музей планируют к сентябрю. Об этом рассказал глава администрации Феодосии Владимир Попенков в эфире радио "Спутник в Крыму".По его словам, сдвиг сроков произошел из-за ряда нюансов, которые изначально не были предусмотрены проектантами. В том числе, это работы по закреплению картин, которые также требуют времени."Плюс, Феодосия - город с большим количеством подпочвенных вод, и фасад после ремонта начал плесневеть, в связи с этим пришлось проводить работу по вентилированию фасада. Подрядчики уже вышли, работы завершаются", - сказал мэр города.Работы в главном корпусе галереи ведутся по федеральной целевой программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2025 года, заказчиком выступает феодосийское управление капитального строительства. Подрядчик - ООО "НСТ". Стоимость работ по контракту - более 589,9 млн рублей. Ремонт начали в феврале 2021 года, тогда же конечным сроком их завершения был обозначен конец 2022 года. Позже сообщалось, что подрядчик идет с опережением срока и планирует сдать объект уже в августе. Однако работы, напротив, затянулись дольше из-за плывуна, который обнаружился на этапе устройства канализационной насосной станции. Читайте также на РИА Новости Крым:Дому Айвазовского вернули статуи богов, как при жизни художникаРеставрация галереи Айвазовского: подробности о московском подрядчикеФинишная прямая: реставрация галереи Айвазовского выполнена на 90%
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96
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феодосия, галерея айвазовского в феодосии, культура, крым, новости крыма, владимир попенков, общество, реализация фцп в крыму и севастополе
Когда в Феодосии откроют галерею Айвазовского после реставрации

Мэр Феодосии Попенков анонсировал скорое открытие галереи Айвазовского

15:02 06.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоФеодосийская картинная галерея имени И.К. Айвазовского
Феодосийская картинная галерея имени И.К. Айвазовского - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Готовность реставрационных работ в Феодосийской картинной галерее им. И.К. Айвазовского составляет 99%, открыть музей планируют к сентябрю. Об этом рассказал глава администрации Феодосии Владимир Попенков в эфире радио "Спутник в Крыму".
Мэр Феодосии Попенков анонсировал скорое открытие галереи Айвазовского
15:02
"По галерее Айвазовского заканчиваются реставрационные работы - 99% выполнено, идет отделка небольшая. Ориентировочно планируем запустить галерею в августе-сентябре текущего года", - обозначил срок градоначальник.
По его словам, сдвиг сроков произошел из-за ряда нюансов, которые изначально не были предусмотрены проектантами. В том числе, это работы по закреплению картин, которые также требуют времени.
"Плюс, Феодосия - город с большим количеством подпочвенных вод, и фасад после ремонта начал плесневеть, в связи с этим пришлось проводить работу по вентилированию фасада. Подрядчики уже вышли, работы завершаются", - сказал мэр города.
Работы в главном корпусе галереи ведутся по федеральной целевой программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2025 года, заказчиком выступает феодосийское управление капитального строительства. Подрядчик - ООО "НСТ". Стоимость работ по контракту - более 589,9 млн рублей. Ремонт начали в феврале 2021 года, тогда же конечным сроком их завершения был обозначен конец 2022 года. Позже сообщалось, что подрядчик идет с опережением срока и планирует сдать объект уже в августе. Однако работы, напротив, затянулись дольше из-за плывуна, который обнаружился на этапе устройства канализационной насосной станции.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Реставрация галереи Айвазовского: подробности о московском подрядчике
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ФеодосияГалерея Айвазовского в ФеодосииКультураКрымНовости КрымаВладимир ПопенковОбществоРеализация ФЦП в Крыму и Севастополе
 
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