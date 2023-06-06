Когда в Феодосии откроют галерею Айвазовского после реставрации
Мэр Феодосии Попенков анонсировал скорое открытие галереи Айвазовского
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоФеодосийская картинная галерея имени И.К. Айвазовского
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Готовность реставрационных работ в Феодосийской картинной галерее им. И.К. Айвазовского составляет 99%, открыть музей планируют к сентябрю. Об этом рассказал глава администрации Феодосии Владимир Попенков в эфире радио "Спутник в Крыму".
"По галерее Айвазовского заканчиваются реставрационные работы - 99% выполнено, идет отделка небольшая. Ориентировочно планируем запустить галерею в августе-сентябре текущего года", - обозначил срок градоначальник.
По его словам, сдвиг сроков произошел из-за ряда нюансов, которые изначально не были предусмотрены проектантами. В том числе, это работы по закреплению картин, которые также требуют времени.
"Плюс, Феодосия - город с большим количеством подпочвенных вод, и фасад после ремонта начал плесневеть, в связи с этим пришлось проводить работу по вентилированию фасада. Подрядчики уже вышли, работы завершаются", - сказал мэр города.
Работы в главном корпусе галереи ведутся по федеральной целевой программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2025 года, заказчиком выступает феодосийское управление капитального строительства. Подрядчик - ООО "НСТ". Стоимость работ по контракту - более 589,9 млн рублей. Ремонт начали в феврале 2021 года, тогда же конечным сроком их завершения был обозначен конец 2022 года. Позже сообщалось, что подрядчик идет с опережением срока и планирует сдать объект уже в августе. Однако работы, напротив, затянулись дольше из-за плывуна, который обнаружился на этапе устройства канализационной насосной станции.
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