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В крымском музее показали одежду русских модниц XIX века - РИА Новости Крым, 12.06.2023
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В крымском музее показали одежду русских модниц XIX века
В крымском музее показали одежду русских модниц XIX века - РИА Новости Крым, 12.06.2023
В крымском музее показали одежду русских модниц XIX века
В Крымском этнографическом музее ко Дню России презентовали коллекцию русских народных костюмов, закупленных в этом году на средства, выделенные Министерством... РИА Новости Крым, 12.06.2023
2023-06-12T17:07
2023-06-12T17:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Крымском этнографическом музее ко Дню России презентовали коллекцию русских народных костюмов, закупленных в этом году на средства, выделенные Министерством культуры республики. Как рассказал директор музея Юрий Лаптев, было приобретено шесть полных нарядов, которые носили женщины в Воронежской губернии, два предмета верхней одежды – кафтан и тулуп, две шали, а также вещь совершенно уникальная – женский головной убор "сорока". До 2014 года в собрании этнографического музея таких головных уборов не было совсем, а теперь эта "птичка" уже десятая. За всю приобретенную коллекцию из 26 предметов заплатили 824 тысячи рублей."С 2015 по 2022 год было закуплено 728 предметов на общую сумму около 8 миллионов рублей. Благодаря этим закупкам нам удалось на совершенно новом, качественном уровне сделать реэкспозицию "Русские Крыма", - рассказал Лаптев.Все эти вещи – из семейного собрания семьи Сергея и Раисы Стародубцевых. Они передавались из поколения в поколение и прекрасно сохранились до наших дней. По словам заместителя директора музея Людмилы Науменко, хранители предложили купить коллекцию еще в украинские времена, но тогда денег у музея не было. В украинском государстве музеи финансировались по остаточному принципу. И только в 2015 году ценности стали выкупать по частям. До 2014 года в экспозиции было всего два или три полных русских костюма, сейчас их уже 40, включая новые приобретения.Как одевались барышни-крестьянки в конце XIX векаПочему-то считается, что традиционная русская женская одежда – это только сарафан. Между тем, модницы на Руси одевались ярко и разнообразно. Этнографы выделяют два основных типа русских женских костюмов – сарафанного и поневного типа. Первый был распространен в северных районах, а поневу завязывали замужние женщины на юге. Именно завязывали, потому что понева – это широкое, сшитое из трех частей полотнище, сверху собранное на шнур или тканый поясок, которым поневу завязывали на талии поверх рубахи.Интересно, что самая красивая часть праздничной поневы находилась не спереди, а сзади – именно эту часть женщины считали более достойной украшения. Наиболее полный из приобретенных костюм украшен уникальным тканым орнаментом со спины и двумя гайтанами на груди. Гайтан – женское украшение в виде шнурка, плетеной ленты или тесьмы, на котором обычно носят нательный крест. В южнорусских губерниях гайтаны могли не просто носить на шее, а пришивать к одежде спереди или сзади. В данном случае женщина именно на таких гайтанах носила крест и икону Богоматери.Очень ценными в этом собрании считается верхняя одежда. Интересно, что кафтаны и тулупы на Руси были "унисекс" - они шились абсолютно одинаково, без всяких вытачек. Но женщины могли украсить свою одежду вышивкой или "защипами" - это нечто вроде затейливо украшенных пуговиц на поясе сзади."Для собрания Крымского этнографического музея именно верхняя одежда является наиболее актуальной, потому что в нашем собрании ее немного, - продолжает Людмила Науменко. - Особенно представленный перед вами тулуп имеет ценное значение, потому что это натуральный тулуп, натуральная овчина. Он датирован концом XIX века, сохранился в уникальном, хорошем состоянии".Девичий костюм от женского чаще всего отличался только головным убором – они носили веночек, а вот замужняя женщина должна была волосы закрывать. В Воронежской губернии это делали с помощью "сорок"."Головной убор "сорока" обычно состоит из четырех элементов, но в данном случае их два. Тут женщина решила, что двух ей будет достаточно. Это непосредственно "сорока", которая закрывала чело, и позатыльник, закрывающий волосы", - поясняет Науменко.В процессе закупки сотрудники Крымского этнографического музея консультировались с экспертами из Российского этнографического музея, которые признали, что вещи совершенно удивительные. Особенно ценными считаются праздничные поневы, уникальные по изготовлению и технике тканья. В музее пока не решили, будут ли новинки выставлены в экспозицию или лучше хранить их в фондах. Но в День России мастерством русских мастериц и модниц еще можно будет полюбоваться на выставке.Читайте также на РИА Новости Крым:"Херсонес Таврический": история античности в новом форматеЭто сенсация: назван истинный возраст Севастопольской крепостиКогда в Феодосии откроют галерею Айвазовского после реставрации
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Ирина Камышева
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культура
В крымском музее показали одежду русских модниц XIX века

В Крымском этнографическом музее ко Дню России презентовали русские национальные костюмы

17:07 12.06.2023
 
© РИА Новости КрымРусские национальные костюмы
Русские национальные костюмы - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости Крым
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Ирина Камышева
Ирина Камышева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Крымском этнографическом музее ко Дню России презентовали коллекцию русских народных костюмов, закупленных в этом году на средства, выделенные Министерством культуры республики.
Как рассказал директор музея Юрий Лаптев, было приобретено шесть полных нарядов, которые носили женщины в Воронежской губернии, два предмета верхней одежды – кафтан и тулуп, две шали, а также вещь совершенно уникальная – женский головной убор "сорока". До 2014 года в собрании этнографического музея таких головных уборов не было совсем, а теперь эта "птичка" уже десятая. За всю приобретенную коллекцию из 26 предметов заплатили 824 тысячи рублей.
"С 2015 по 2022 год было закуплено 728 предметов на общую сумму около 8 миллионов рублей. Благодаря этим закупкам нам удалось на совершенно новом, качественном уровне сделать реэкспозицию "Русские Крыма", - рассказал Лаптев.
© РИА Новости КрымРусские национальные костюмы
Русские национальные костюмы - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости Крым
Русские национальные костюмы
Все эти вещи – из семейного собрания семьи Сергея и Раисы Стародубцевых. Они передавались из поколения в поколение и прекрасно сохранились до наших дней. По словам заместителя директора музея Людмилы Науменко, хранители предложили купить коллекцию еще в украинские времена, но тогда денег у музея не было. В украинском государстве музеи финансировались по остаточному принципу. И только в 2015 году ценности стали выкупать по частям. До 2014 года в экспозиции было всего два или три полных русских костюма, сейчас их уже 40, включая новые приобретения.

Как одевались барышни-крестьянки в конце XIX века

Почему-то считается, что традиционная русская женская одежда – это только сарафан. Между тем, модницы на Руси одевались ярко и разнообразно. Этнографы выделяют два основных типа русских женских костюмов – сарафанного и поневного типа. Первый был распространен в северных районах, а поневу завязывали замужние женщины на юге. Именно завязывали, потому что понева – это широкое, сшитое из трех частей полотнище, сверху собранное на шнур или тканый поясок, которым поневу завязывали на талии поверх рубахи.
© РИА Новости КрымПраздничные части понев
Праздничные части понев
1 из 2
Праздничные части понев
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПраздничная "филейная" часть поневы в русском народном костюме
Праздничная филейная часть поневы в русском народном костюме
2 из 2
Праздничная "филейная" часть поневы в русском народном костюме
© РИА Новости Крым
1 из 2
Праздничные части понев
© РИА Новости Крым
2 из 2
Праздничная "филейная" часть поневы в русском народном костюме
© РИА Новости Крым
"Поневный тип костюма считался костюмом, который носили замужние женщины. Девушки носили рубахи, подпоясанные поясом, иногда надевали сверху сарафан либо юбку-андарак. Почему-то прежний собственник считал, что андарак – это элемент девичьего костюма. С этим надо разбираться. Вообще такую юбку могли носить и девушки, и женщины, но может быть, что именно в этой местности Воронежской губернии была такая традиция", - рассуждает Людмила Науменко.
Интересно, что самая красивая часть праздничной поневы находилась не спереди, а сзади – именно эту часть женщины считали более достойной украшения. Наиболее полный из приобретенных костюм украшен уникальным тканым орнаментом со спины и двумя гайтанами на груди. Гайтан – женское украшение в виде шнурка, плетеной ленты или тесьмы, на котором обычно носят нательный крест. В южнорусских губерниях гайтаны могли не просто носить на шее, а пришивать к одежде спереди или сзади. В данном случае женщина именно на таких гайтанах носила крест и икону Богоматери.
© РИА Новости КрымГайтан с иконкой Богоматери
Гайтан с иконкой Богоматери - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости Крым
Гайтан с иконкой Богоматери
Очень ценными в этом собрании считается верхняя одежда. Интересно, что кафтаны и тулупы на Руси были "унисекс" - они шились абсолютно одинаково, без всяких вытачек. Но женщины могли украсить свою одежду вышивкой или "защипами" - это нечто вроде затейливо украшенных пуговиц на поясе сзади.
"Для собрания Крымского этнографического музея именно верхняя одежда является наиболее актуальной, потому что в нашем собрании ее немного, - продолжает Людмила Науменко. - Особенно представленный перед вами тулуп имеет ценное значение, потому что это натуральный тулуп, натуральная овчина. Он датирован концом XIX века, сохранился в уникальном, хорошем состоянии".
Девичий костюм от женского чаще всего отличался только головным убором – они носили веночек, а вот замужняя женщина должна была волосы закрывать. В Воронежской губернии это делали с помощью "сорок".
"Головной убор "сорока" обычно состоит из четырех элементов, но в данном случае их два. Тут женщина решила, что двух ей будет достаточно. Это непосредственно "сорока", которая закрывала чело, и позатыльник, закрывающий волосы", - поясняет Науменко.
© РИА Новости КрымУкрашение на тыльной стороне "сороки" - русского народного головного убора
Украшение на тыльной стороне сороки - русского народного головного убора
1 из 2
Украшение на тыльной стороне "сороки" - русского народного головного убора
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым"Позатыльник", часть "сороки"
Позатыльник, часть сороки
2 из 2
"Позатыльник", часть "сороки"
© РИА Новости Крым
1 из 2
Украшение на тыльной стороне "сороки" - русского народного головного убора
© РИА Новости Крым
2 из 2
"Позатыльник", часть "сороки"
© РИА Новости Крым
В процессе закупки сотрудники Крымского этнографического музея консультировались с экспертами из Российского этнографического музея, которые признали, что вещи совершенно удивительные. Особенно ценными считаются праздничные поневы, уникальные по изготовлению и технике тканья. В музее пока не решили, будут ли новинки выставлены в экспозицию или лучше хранить их в фондах. Но в День России мастерством русских мастериц и модниц еще можно будет полюбоваться на выставке.
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