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Люди с неба: 80 лет назад в Крыму десантировалась спецгруппа "Соколы"

Люди с неба: 80 лет назад в Крыму десантировалась спецгруппа "Соколы" - РИА Новости Крым, 10.06.2023

Люди с неба: 80 лет назад в Крыму десантировалась спецгруппа "Соколы"

РИА Новости Крым, 10.06.2023

2023-06-10T12:11

2023-06-10T12:11

2023-06-10T12:11

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Они приземлились довольно удачно: большинство — у сигнальных костров, привычно "погасив" купола парашютов. Все — с туго набитыми рюкзаками, трое с полевыми рациями. Стали знакомиться: "Володя Большой, Володя Длинный, Володя Черный, Коля Белый, Коля Рыжий..." Так вспоминал прибытие этой спецгруппы командир отдельного партизанского отряда Федор Федоренко.80 лет назад, в ночь на 10 июня, в крымских лесах была высажена диверсионно-разведывательная группа Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД "Соколы".Разведка — для профессионаловТри самолета сбросили парашютистов и грузы. Один из двенадцати — старший сержант Дерябин, прыгнул неудачно и сломал ногу. Позже его пришлось отправить на "Большую землю" ближайшим самолетом: этим же бортом прислали замену – Василия Тайкина.В 1943 году в лесах у крымских партизан было... сложно. Две первых военных зимы для них были страшными: люди массово гибли от голода, от организованных фашистами "прочесов", на недостаточно подготовленных операциях. Проваливались подпольные группы в городах и поселках, с которыми поддерживалась связь.И к этому еще прилагался раздор в рядах партизанского начальства. Руководители, находившиеся в тылу, выдвигали свои требования и планы. Люди в лесу действовали по возможностям. Порой передаваемые сведения о том, что интересовало разведцентр, запаздывали, были неполными, малоценными.Не каждый партизанский командир мог "на ходу" освоить азы разведывательной работы. А если даже опыт такой имел, то вынужден был опираться на людей, которые пренебрегали простейшими правилами конспирации. Или на свою интуицию.Например, представитель НКГБ Крыма в Феодосийском отряде Емельян Колодяжный поверил одному из пробравшихся в лес перебежчиков. Тот сразу признался: я — агент СД, кличка "Бергман". И позже оказался очень полезен: дал ценные сведения о немецкой разведшколе в Тавеле. Другому такому же "пришельцу", Кольцову, представитель НКГБ тоже поверил — а тот сдал нескольких подпольщиков фашистам...Федор Федоренко упоминает о радиограмме, которой подпольный обком приказал с этой самодеятельностью при сборе разведданных покончить. И предполагал, что именно по этим соображениям, в Крым были направлены "Соколы".СправкаСостав группы "Соколы":Командир майор Гисак Арабаджиев ("Серго"),Лейтенант Николай Забара ("Коля Белый", "Ара", "Каро"),Валентина Винниченко ("Оксана"),Ираида Лошкарева ("Лазарева"), радист,Георгий Устер ("Рети"),Владислав Бойков-Боц ("Павлов"), радист,Василий Тайкин, радист,Александр Зубочекьянц ("Мороз"), в 1942 г. уже действовал в крымских лесах в составе спецгруппы "Витязи".Приданы "Соколам" от НГКБ Крыма:Владимир Буря ("Володя Большой", "Смирнов"), заместитель командира группы,Владимир Вайншток ("Вова Длинный"), радист,Николай Шевченко ("Кока"), разведчик,Надия Кемилева ("Надя-татарка", "Надя"), разведчица.Фельдшер, строитель, ветеринарКаждый из группы был отличным бойцом. Кто-то прошел спецподготовку, у кого-то она "легла" на уже имеющиеся спортивные навыки. Например, Георгий Устер до войны преподавал гимнастику, Валентина Виниченко занималась парашютным спортом.Валентина-"Оксана", кстати, из лесу вышла первой. Документы были хорошими, "легенда" достоверной. Она устроилась работать фельдшером в больницу села Воинка Красноперекопского района. Поселилась в доме Тимофея Кондратова — одного из двух уцелевших членов ранее заброшенной спецгруппы "Крымчаки".В селе привыкли, что она часто вспоминает своего брата, рассказывает, что он пообещал приехать к ней. "Братом" должен был стать радист Василий Тайкин. Но его направили в соседнее село: там староста был "свой человек". Оттуда уходили радиограммы за подписью Тайкина: "корреспондент 05".В августе в Воинку перебрались и легализовались майор Арабаджиев, Зубочекьянц, а также находившийся у партизан разведчик спецгруппы "Крымчаки" Темиршаих Гайнанов.Зубочекьянц-"Мороз" уехал в Джанкой, его устроили в сельхозорганизацию. Выведенные из леса в сентябре Ираида Лошкарева, Георгий Устер и Николай Забара остановились в Джурчи, нынешнем Первомайском.В лесу остались два радиста, а также заместитель командира группы Владимир Буря.Но "сердце" немецкой и румынской разведок "билось" в Симферополе. Здесь были сосредоточены абвергруппы, штабы, гестапо, СД, зондеркоманды, контрразведка и многое другое. Поэтому следующим шагом для "Соколов" стал переезд в Симферополь.Конспиративные квартиры в городе подготовил еще один "свой человек" — Михаил Коробань, официально работавший на немцев.Зубочекьянц смог устроиться на строительство военного объекта, Забара — на железную дорогу. Можно сказать, что вернулся к прежней профессии — до войны он трудился техником в депо. Командир группы, "Серго", стал работать ветеринарным врачом.Уже осенью сведения в группу "Соколы" стекались от подпольщиков и партизан из 11 районов Крыма.Командир группы майор Арабаджиев взял на себя руководство партизанами, действовавшими в районе Симферополя, Белогорска, Джанкоя, Армянска. Регулярно передавались в управление НКВД добытые важные разведданные.СправкаБлагодаря группе "Соколы":Страшный ноябрьВ 1943 году в Зуйские леса был заброшен кинооператор Иван Запорожский. Он снимал партизан на марше и отдыхе, фиксировал маленькие бытовые сценки и значимые события. В кадр не раз попал майор Арабаджиев, "Серго". На одном снимке — смеющаяся девушка, прижавшаяся к его плечу. Фотография называется "Девушка "Серго". Не в том смысле, какой мы вкладываем сегодня: автор просто хотел подчеркнуть, что бойцом спецгруппы является очаровательная девушка. Скорей всего, это 26-летняя радистка Ираида Лошкарева.На другом, групповом снимке, 12 человек выстроились в два ряда. Вероятно, эта и есть "Соколы": восемь разведчиков и четыре представителя НКГБ Крыма, в их числе пятнадцатилетний Коля Шевченко. На этом фото удалось (по другим снимкам) идентифицировать Валентину Винниченко, Николая Забару, Владимира Бурю, Георгия Устера, Гисака Арабаджиева. Невысокая женщина в берете рядом с Лошкаревой во втором ряду — предположительно, Надия Кемелева.Фашистская контрразведка дотянулась до нескольких подпольных групп. Были усилены посты вокруг города, на дорогах. У членов группы были только временные удостоверения личности, а на настоящие требовались фотографии.На инженера Симферопольской электростанции, который подрабатывал фотографией, вышел сам Арабаджиев.Риск огромный: посторонний, непроверенный человек получит возможность сфотографировать всех членов группы! Но майор ему поверил. Инженер в качестве залога безопасности дал "Серго" карту подземных коммуникаций Симферополя с немецким грифом."Соколы" получили документы.Фашисты — снимки членов группы. Всех — кроме Темиршаиха Гайнанова, он не успел дойти к фотографу. "Фотограф" был агентом СД и пленку передал своим хозяевам. Его нашли и осудили к высшей мере наказания после освобождения Крыма.Из книги руководителя партийного подполья Ивана Козлова "В крымском подполье", 1948 г.:В середине ноября неожиданно появился пропавший "Серго"... Это был грузин высокого роста, плотный, с умными черными глазами и маленькими усиками.— Имел маленькое приключение. — "Серго" добродушно улыбнулся, приглаживая зачесанные назад черные волосы. — На станции Ишунь к нам придрался немецкий жандарм и задержал. Сам сел за руль, а с нами посадил русского полицая. Везет обратно в Воинку. Что делать? Не умирать же! Я говорю полицаю: "Ты русский, и мы русские, давай убьем немца и уедем в лес к партизанам. Ты нас спасешь, а мы тебя". Он сначала задумался, а потом как застучит в кабинку: "Партизаны! Хотят нас убить!" Нам скрутили руки, привезли в Воинку, посадили в каталажку. Но у меня хорошие подпольщики. Ночью нас освободили и на линейке доставили в город.В лес уходить "Серго" отказался. Сказал, что просто сменит квартиру и паспорт.26 ноября Козлову сообщили, что "Серго" арестован и все его люди — тоже. И в Симферополе, и в Воинке, и в Джурчи.Семеро из восьми членов группы "Сокол" и подросток-разведчик, приданный группе НГКБ Крыма, были арестованы. Схвачены и расстреляны хозяева конспиративных квартир. Вместе с детьми.Какое-то время разведчиков держали в тайной полевой полиции Симферополя, на улице Кооперативная, 28. Оттуда переводили в тюрьму этого же ведомства. А дальше... В некоторых публикациях встречаются сведения, что дальше — по крайней мере, для двух женщин, Винниченко и Лошкаревой, был концлагерь на территории бывшего совхоза "Красный". И убили их там. Доподлинно это неизвестно.Белым пятном остается судьба "Серго", майора Гисака Арабаджиева. Он был арестован — но дальше версии разные, противоречивые. Что ним случилось, еще предстоит установить исследователям.

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Наталья Дремова

Наталья Дремова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Дремова

крым, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, история, общество, авторы