Когда начнется реставрация собора в Херсонесе
Первый этап реставрации собора в Херсонесе прошел экспертизы - работы скоро начнутся
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМузей-заповедник “Херсонес Таврический”
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Первый этап реставрации Свято-Владимирского собора в Херсонесе начнется в ближайшее время – все экспертизы пройдены. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила директор музея-заповедника Елена Морозова.
"Проект на первый этап, который касается именно фасадной части собора, прошел все необходимые экспертизы. Ученые заканчивают свою работу. Поэтому первый этап уже скоро начинается", – сказала Морозова.
По ее словам, деньги на строительные работы в том числе собирают жертвователи, при помощи которых уже не первый год ведется благоустройство территории и реставрация объектов музея-заповедника.
В январе 2022 года благочинный Севастопольского округа, протоиерей Сергий Халюта сообщал РИА Новости Крым, что на реставрацию собора "потребуются сотни миллионов рублей". При этом "сумма может стать и больше, если не начать работы в ближайший год".
Отвечая на вопрос РИА Новости Крым относительно изменений в проекте в связи с ценными находками во время исследований, замдиректора по научной работе музея-заповедника Лариса Седикова пояснила, что археология – "дополнение к проекту" реставрации и на проект никак не повлияет.
В апреле замдиректора музея-заповедника "Херсонес Таврический" по музеефикации и охране ОКН Татьяна Сарапулкина сообщала, что проект несколько изменится из-за ценных находок, обнаруженных учеными во время шурфирования фундамента собора. Она подчеркнула, что исследования являются предпроектными работами, которые ведутся в рамках реставрации храма, и завершат их до наступления лета – к 1 июня.
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