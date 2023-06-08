https://crimea.ria.ru/20230608/kogda-nachnetsya-restavratsiya-sobora-v-khersonese-1129271419.html

Когда начнется реставрация собора в Херсонесе

Когда начнется реставрация собора в Херсонесе - РИА Новости Крым, 08.06.2023

Когда начнется реставрация собора в Херсонесе

Первый этап реставрации Свято-Владимирского собора в Херсонесе начнется в ближайшее время – все экспертизы пройдены. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 08.06.2023

2023-06-08T18:23

2023-06-08T18:23

2023-06-08T18:23

севастополь

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история

археология в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Первый этап реставрации Свято-Владимирского собора в Херсонесе начнется в ближайшее время – все экспертизы пройдены. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила директор музея-заповедника Елена Морозова.По ее словам, деньги на строительные работы в том числе собирают жертвователи, при помощи которых уже не первый год ведется благоустройство территории и реставрация объектов музея-заповедника.В январе 2022 года благочинный Севастопольского округа, протоиерей Сергий Халюта сообщал РИА Новости Крым, что на реставрацию собора "потребуются сотни миллионов рублей". При этом "сумма может стать и больше, если не начать работы в ближайший год". Отвечая на вопрос РИА Новости Крым относительно изменений в проекте в связи с ценными находками во время исследований, замдиректора по научной работе музея-заповедника Лариса Седикова пояснила, что археология – "дополнение к проекту" реставрации и на проект никак не повлияет.В апреле замдиректора музея-заповедника "Херсонес Таврический" по музеефикации и охране ОКН Татьяна Сарапулкина сообщала, что проект несколько изменится из-за ценных находок, обнаруженных учеными во время шурфирования фундамента собора. Она подчеркнула, что исследования являются предпроектными работами, которые ведутся в рамках реставрации храма, и завершат их до наступления лета – к 1 июня. Читайте также на РИА Новости Крым:В "новом" Херсонесе нашли театральные маски дохристианской эпохиВ Севастополе раскритиковали проект реставрации собора в ХерсонесеАртефакты "Каменной могилы" Запорожья впервые выставлены в Севастополе

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херсонес

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севастополь, херсонес, культура, история, археология в крыму