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Когда начнется реставрация собора в Херсонесе - РИА Новости Крым, 08.06.2023
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Когда начнется реставрация собора в Херсонесе
Когда начнется реставрация собора в Херсонесе - РИА Новости Крым, 08.06.2023
Когда начнется реставрация собора в Херсонесе
Первый этап реставрации Свято-Владимирского собора в Херсонесе начнется в ближайшее время – все экспертизы пройдены. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 08.06.2023
2023-06-08T18:23
2023-06-08T18:23
севастополь
херсонес
культура
история
археология в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Первый этап реставрации Свято-Владимирского собора в Херсонесе начнется в ближайшее время – все экспертизы пройдены. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила директор музея-заповедника Елена Морозова.По ее словам, деньги на строительные работы в том числе собирают жертвователи, при помощи которых уже не первый год ведется благоустройство территории и реставрация объектов музея-заповедника.В январе 2022 года благочинный Севастопольского округа, протоиерей Сергий Халюта сообщал РИА Новости Крым, что на реставрацию собора "потребуются сотни миллионов рублей". При этом "сумма может стать и больше, если не начать работы в ближайший год". Отвечая на вопрос РИА Новости Крым относительно изменений в проекте в связи с ценными находками во время исследований, замдиректора по научной работе музея-заповедника Лариса Седикова пояснила, что археология – "дополнение к проекту" реставрации и на проект никак не повлияет.В апреле замдиректора музея-заповедника "Херсонес Таврический" по музеефикации и охране ОКН Татьяна Сарапулкина сообщала, что проект несколько изменится из-за ценных находок, обнаруженных учеными во время шурфирования фундамента собора. Она подчеркнула, что исследования являются предпроектными работами, которые ведутся в рамках реставрации храма, и завершат их до наступления лета – к 1 июня. Читайте также на РИА Новости Крым:В "новом" Херсонесе нашли театральные маски дохристианской эпохиВ Севастополе раскритиковали проект реставрации собора в ХерсонесеАртефакты "Каменной могилы" Запорожья впервые выставлены в Севастополе
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севастополь, херсонес, культура, история, археология в крыму
Когда начнется реставрация собора в Херсонесе

Первый этап реставрации собора в Херсонесе прошел экспертизы - работы скоро начнутся

18:23 08.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМузей-заповедник “Херсонес Таврический”
Музей-заповедник “Херсонес Таврический” - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Первый этап реставрации Свято-Владимирского собора в Херсонесе начнется в ближайшее время – все экспертизы пройдены. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила директор музея-заповедника Елена Морозова.

"Проект на первый этап, который касается именно фасадной части собора, прошел все необходимые экспертизы. Ученые заканчивают свою работу. Поэтому первый этап уже скоро начинается", – сказала Морозова.

По ее словам, деньги на строительные работы в том числе собирают жертвователи, при помощи которых уже не первый год ведется благоустройство территории и реставрация объектов музея-заповедника.
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В январе 2022 года благочинный Севастопольского округа, протоиерей Сергий Халюта сообщал РИА Новости Крым, что на реставрацию собора "потребуются сотни миллионов рублей". При этом "сумма может стать и больше, если не начать работы в ближайший год".
Отвечая на вопрос РИА Новости Крым относительно изменений в проекте в связи с ценными находками во время исследований, замдиректора по научной работе музея-заповедника Лариса Седикова пояснила, что археология – "дополнение к проекту" реставрации и на проект никак не повлияет.
В апреле замдиректора музея-заповедника "Херсонес Таврический" по музеефикации и охране ОКН Татьяна Сарапулкина сообщала, что проект несколько изменится из-за ценных находок, обнаруженных учеными во время шурфирования фундамента собора. Она подчеркнула, что исследования являются предпроектными работами, которые ведутся в рамках реставрации храма, и завершат их до наступления лета – к 1 июня.
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СевастопольХерсонесКультураИсторияАрхеология в Крыму
 
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