https://crimea.ria.ru/20230524/artefakty-kamennoy-mogily-zaporozhya-vpervye-vystavleny-v-sevastopole-1128914335.html
Артефакты "Каменной могилы" Запорожья впервые выставлены в Севастополе
Артефакты "Каменной могилы" Запорожья впервые выставлены в Севастополе - РИА Новости Крым, 24.05.2023
Артефакты "Каменной могилы" Запорожья впервые выставлены в Севастополе
В Севастополе впервые открылась выставка артефактов из запорожского заповедника "Каменная Могила", экспонаты представлены в музее-заповеднике "Херсонес... РИА Новости Крым, 24.05.2023
2023-05-24T07:27
2023-05-24T07:27
2023-05-24T08:08
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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе впервые открылась выставка артефактов из запорожского заповедника "Каменная Могила", экспонаты представлены в музее-заповеднике "Херсонес Таврический". Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.В числе уникальных экспонатов – зуб мамонта эпохи позднего палеолита, песчаник с отпечатками водорослей из древнего Сарматского моря, медная фигурка человека, сделанная руками гуннов (II – IV вв.) и многое другое.Всего в экспозиции свыше 120 подлинных археологических находок, обнаруженных на территории уникального природного образования в Запорожской области.Новая выставка будет открыта для посетителей до 16 июля."Каменная могила" – необыкновенное место под Мелитополем в Запорожской области. Происхождение заповедника связано с Сарматским морем, существовавшим около 10– 14 млн лет. На его дне в веках образовалась отмель, превратившаяся в каменный песчаник. Во время таяния ледника вода вымыла остров, а стихия расколола первичный щит, обломки которого сползли по песку, образовав холм с гротами и пещерами.Тысячи лет подряд они использовались людьми как алтари для проведения обрядов, а стены покрывались многочисленными рисунками – петроглифами (в переводе с древнегреческого – "резьба по камню"). Здесь были святилища охотников и скотоводов, земледельцев и кочевников – жителей приазовских и причерноморских степей."Каменная могила" – единственное место в Восточной Европе, где сконцентрированы рисунки, хронология которых простирается в огромном историческом диапазоне. Первые изображения сделаны около 20 тысяч лет назад, а последние – в XXI веке нашей эры.В январе 2023 года директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что заповедник "Каменная могила" на Запорожье передадут в ведение федерального музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Крыму.Позже директор херсонесского музея Елена Морозова рассказала РИА Новости Крым, как будет идти процесс этой передачи. Читайте также на РИА Новости Крым:Заповедник "Каменная могила": что от него осталось и что передадут КрымуКакие сюрпризы для Севастополя готовят власти Запорожской областиТурсезон 2023 в Запорожской области: что предложат туристу
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севастополь, херсонес, культура, запорожская область, общество, новости крыма, история, новые регионы россии
Артефакты "Каменной могилы" Запорожья впервые выставлены в Севастополе
В Севастополе впервые открылась выставка артефактов из музея-заповедника "Каменная Могила"
07:27 24.05.2023 (обновлено: 08:08 24.05.2023)
СЕВАСТОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе впервые открылась выставка артефактов из запорожского заповедника "Каменная Могила", экспонаты представлены в музее-заповеднике "Херсонес Таврический". Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
В числе уникальных экспонатов – зуб мамонта эпохи позднего палеолита, песчаник с отпечатками водорослей из древнего Сарматского моря, медная фигурка человека, сделанная руками гуннов (II – IV вв.) и многое другое.
Всего в экспозиции свыше 120 подлинных археологических находок, обнаруженных на территории уникального природного образования в Запорожской области.
"Посетители могут увидеть петроглифы, изображающие сцены охоты на коз и мамонтов и нанесенные на небольшие камни репродукции петроглифов на сводах пещер, предметы быта народов, населявших данную территорию, керамику и орудия каменного века", – рассказали в "Херсонесе".
Новая выставка будет открыта для посетителей до 16 июля.
"Каменная могила" – необыкновенное место под Мелитополем в Запорожской области. Происхождение заповедника связано с Сарматским морем, существовавшим около 10– 14 млн лет. На его дне в веках образовалась отмель, превратившаяся в каменный песчаник. Во время таяния ледника вода вымыла остров, а стихия расколола первичный щит, обломки которого сползли по песку, образовав холм с гротами и пещерами.
Тысячи лет подряд они использовались людьми как алтари для проведения обрядов, а стены покрывались многочисленными рисунками – петроглифами (в переводе с древнегреческого – "резьба по камню"). Здесь были святилища охотников и скотоводов, земледельцев и кочевников – жителей приазовских и причерноморских степей.
"Каменная могила" – единственное место в Восточной Европе, где сконцентрированы рисунки, хронология которых простирается в огромном историческом диапазоне. Первые изображения сделаны около 20 тысяч лет назад, а последние – в XXI веке нашей эры.
В январе 2023 года директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что заповедник "Каменная могила" на Запорожье передадут в ведение федерального музея-заповедника "Херсонес Таврический"
в Крыму.
Позже директор херсонесского музея Елена Морозова рассказала РИА Новости Крым
, как будет идти процесс этой передачи.
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