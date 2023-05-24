Рейтинг@Mail.ru
Артефакты "Каменной могилы" Запорожья впервые выставлены в Севастополе - РИА Новости Крым, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230524/artefakty-kamennoy-mogily-zaporozhya-vpervye-vystavleny-v-sevastopole-1128914335.html
Артефакты "Каменной могилы" Запорожья впервые выставлены в Севастополе
Артефакты "Каменной могилы" Запорожья впервые выставлены в Севастополе - РИА Новости Крым, 24.05.2023
Артефакты "Каменной могилы" Запорожья впервые выставлены в Севастополе
В Севастополе впервые открылась выставка артефактов из запорожского заповедника "Каменная Могила", экспонаты представлены в музее-заповеднике "Херсонес... РИА Новости Крым, 24.05.2023
2023-05-24T07:27
2023-05-24T08:08
севастополь
херсонес
культура
запорожская область
общество
новости крыма
история
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/17/1128914198_0:391:2730:1927_1920x0_80_0_0_de2653fd8e277654d313df7a632efdce.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе впервые открылась выставка артефактов из запорожского заповедника "Каменная Могила", экспонаты представлены в музее-заповеднике "Херсонес Таврический". Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.В числе уникальных экспонатов – зуб мамонта эпохи позднего палеолита, песчаник с отпечатками водорослей из древнего Сарматского моря, медная фигурка человека, сделанная руками гуннов (II – IV вв.) и многое другое.Всего в экспозиции свыше 120 подлинных археологических находок, обнаруженных на территории уникального природного образования в Запорожской области.Новая выставка будет открыта для посетителей до 16 июля."Каменная могила" – необыкновенное место под Мелитополем в Запорожской области. Происхождение заповедника связано с Сарматским морем, существовавшим около 10– 14 млн лет. На его дне в веках образовалась отмель, превратившаяся в каменный песчаник. Во время таяния ледника вода вымыла остров, а стихия расколола первичный щит, обломки которого сползли по песку, образовав холм с гротами и пещерами.Тысячи лет подряд они использовались людьми как алтари для проведения обрядов, а стены покрывались многочисленными рисунками – петроглифами (в переводе с древнегреческого – "резьба по камню"). Здесь были святилища охотников и скотоводов, земледельцев и кочевников – жителей приазовских и причерноморских степей."Каменная могила" – единственное место в Восточной Европе, где сконцентрированы рисунки, хронология которых простирается в огромном историческом диапазоне. Первые изображения сделаны около 20 тысяч лет назад, а последние – в XXI веке нашей эры.В январе 2023 года директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что заповедник "Каменная могила" на Запорожье передадут в ведение федерального музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Крыму.Позже директор херсонесского музея Елена Морозова рассказала РИА Новости Крым, как будет идти процесс этой передачи. Читайте также на РИА Новости Крым:Заповедник "Каменная могила": что от него осталось и что передадут КрымуКакие сюрпризы для Севастополя готовят власти Запорожской областиТурсезон 2023 в Запорожской области: что предложат туристу
севастополь
херсонес
запорожская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/17/1128914198_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_9f911b67af88f8fcbbaeb91d4d9d6485.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, херсонес, культура, запорожская область, общество, новости крыма, история, новые регионы россии
Артефакты "Каменной могилы" Запорожья впервые выставлены в Севастополе

В Севастополе впервые открылась выставка артефактов из музея-заповедника "Каменная Могила"

07:27 24.05.2023 (обновлено: 08:08 24.05.2023)
 
© Пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"В Севастополе впервые открылась выставка артефактов из музея-заповедника "Каменная Могила"
В Севастополе впервые открылась выставка артефактов из музея-заповедника Каменная Могила
© Пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе впервые открылась выставка артефактов из запорожского заповедника "Каменная Могила", экспонаты представлены в музее-заповеднике "Херсонес Таврический". Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
В числе уникальных экспонатов – зуб мамонта эпохи позднего палеолита, песчаник с отпечатками водорослей из древнего Сарматского моря, медная фигурка человека, сделанная руками гуннов (II – IV вв.) и многое другое.
Всего в экспозиции свыше 120 подлинных археологических находок, обнаруженных на территории уникального природного образования в Запорожской области.

"Посетители могут увидеть петроглифы, изображающие сцены охоты на коз и мамонтов и нанесенные на небольшие камни репродукции петроглифов на сводах пещер, предметы быта народов, населявших данную территорию, керамику и орудия каменного века", – рассказали в "Херсонесе".

© Пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"В Севастополе впервые открылась выставка артефактов из музея-заповедника "Каменная Могила"
В Севастополе впервые открылась выставка артефактов из музея-заповедника Каменная Могила
© Пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"
В Севастополе впервые открылась выставка артефактов из музея-заповедника "Каменная Могила"
Новая выставка будет открыта для посетителей до 16 июля.
"Каменная могила" – необыкновенное место под Мелитополем в Запорожской области. Происхождение заповедника связано с Сарматским морем, существовавшим около 10– 14 млн лет. На его дне в веках образовалась отмель, превратившаяся в каменный песчаник. Во время таяния ледника вода вымыла остров, а стихия расколола первичный щит, обломки которого сползли по песку, образовав холм с гротами и пещерами.
Тысячи лет подряд они использовались людьми как алтари для проведения обрядов, а стены покрывались многочисленными рисунками – петроглифами (в переводе с древнегреческого – "резьба по камню"). Здесь были святилища охотников и скотоводов, земледельцев и кочевников – жителей приазовских и причерноморских степей.
"Каменная могила" – единственное место в Восточной Европе, где сконцентрированы рисунки, хронология которых простирается в огромном историческом диапазоне. Первые изображения сделаны около 20 тысяч лет назад, а последние – в XXI веке нашей эры.
В январе 2023 года директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что заповедник "Каменная могила" на Запорожье передадут в ведение федерального музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Крыму.
Позже директор херсонесского музея Елена Морозова рассказала РИА Новости Крым, как будет идти процесс этой передачи.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Заповедник "Каменная могила": что от него осталось и что передадут Крыму
Какие сюрпризы для Севастополя готовят власти Запорожской области
Турсезон 2023 в Запорожской области: что предложат туристу
 
СевастопольХерсонесКультураЗапорожская областьОбществоНовости КрымаИсторияНовые регионы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:46Крымский мост закрыт
10:45В Крыму национализируют недвижимость меджлиса* и семьи Зеленского
10:40Ливни с грозами и град: на Крым идет погодный апокалипсис
10:27В мире нарастает нестабильность – Путин
10:17Больше 80 снарядов выпустили ВСУ по левому берегу Херсонской области
09:59ВСУ атаковали беспилотниками Белгородскую область – есть разрушения
09:30Дождь с грозой и без шторма: обстановка в Керченском проливе
08:45В Крыму наемный убийца сдал заказчиков полиции – суд вынес приговор
08:21На Землю обрушилась магнитная буря - отголоски не стихают
07:38Киев получит снаряды еще на 260 млн евро - на это раз от Нидерландов
07:27Артефакты "Каменной могилы" Запорожья впервые выставлены в Севастополе
07:01Агростартап: молодые фермеры Крыма вырастили тысячу тонн продукции
00:01Сильные дожди с грозами и туман: прогноз погоды в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 24 мая
22:01Главные новости Крыма: 23 мая
21:59Главные события и заявления дня: 23 мая
21:24Меланома кожи: как не пропустить опасные родинки
20:41Выборы в Турции: чего ждать от второго тура и кто станет президентом
20:22Украинские боевики убили жителя белгородского села
20:18В Курской области беспилотник атаковал подстанцию - обесточены села
Лента новостейМолния