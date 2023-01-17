https://crimea.ria.ru/20230117/zapovednik-kamennaya-mogila-v-zaporozhskoy-oblasti-peredayut-krymu-1126435463.html

Заповедник "Каменная могила" в Запорожской области передают Крыму

Заповедник "Каменная могила" в Запорожской области передают Крыму - РИА Новости Крым, 17.01.2023

Заповедник "Каменная могила" в Запорожской области передают Крыму

Заповедник "Каменная могила" в Запорожской области передают в ведение федерального музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе. Соответствующая... РИА Новости Крым, 17.01.2023

2023-01-17T15:19

2023-01-17T15:19

2023-01-17T15:19

херсонес

мелитополь

херсонская область

культура

новые регионы россии

севастопольские секреты

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1a/1119839673_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_bf93cd0923c0df6d98abef8f1b3e7e84.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Заповедник "Каменная могила" в Запорожской области передают в ведение федерального музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе. Соответствующая работа уже начата. Об этом сообщил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, его заявление в ходе пресс-конференции транслировал канал "Россия 24".Глава РИО напомнил, что ранее президент России Владимир Путин, откликнувшись на инициативу общества, дал поручение передать археологический музей "Каменная могила" под Мелитополем в ведение федерального музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Крыму.По словам Нарышкина, реализация просветительских проектов в новых регионах России и восстановление объектов культуры, в частности музеев, разрушенных ВСУ, является "одним из важнейших приоритетов" в работе общества.О отметил, что в данный момент "шаг за шагом идет реконструкция здания филиала Мариупольского краеведческого музея – бывшего музея Куинджи". А обновление экспозиции Луганского краеведческого музея уже подходит к завершению.В пресс-службе заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе сообщили РИА Новости Крым, что в ближайшее время руководство учреждения даст официальный комментарий на эту тему.Напомним, ранее, весной 2022 года, глава военно-гражданской администрации Мелитополя рассказала о попытке хищения украинской властью Скифского золота из музея.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ восстановит в новых регионах разрушенные города и производство – Путин Дела военных судов Херсонщины переданы в Севастополь На Кубани при строительстве дороги нашли артефакты дохристианской эпохи

херсонес

мелитополь

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонес, мелитополь, херсонская область, культура, новые регионы россии, севастопольские секреты, новости, новости крыма