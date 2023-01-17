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Заповедник "Каменная могила" в Запорожской области передают Крыму - РИА Новости Крым, 17.01.2023
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Заповедник "Каменная могила" в Запорожской области передают Крыму
Заповедник "Каменная могила" в Запорожской области передают Крыму - РИА Новости Крым, 17.01.2023
Заповедник "Каменная могила" в Запорожской области передают Крыму
Заповедник "Каменная могила" в Запорожской области передают в ведение федерального музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе. Соответствующая... РИА Новости Крым, 17.01.2023
2023-01-17T15:19
2023-01-17T15:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Заповедник "Каменная могила" в Запорожской области передают в ведение федерального музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе. Соответствующая работа уже начата. Об этом сообщил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, его заявление в ходе пресс-конференции транслировал канал "Россия 24".Глава РИО напомнил, что ранее президент России Владимир Путин, откликнувшись на инициативу общества, дал поручение передать археологический музей "Каменная могила" под Мелитополем в ведение федерального музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Крыму.По словам Нарышкина, реализация просветительских проектов в новых регионах России и восстановление объектов культуры, в частности музеев, разрушенных ВСУ, является "одним из важнейших приоритетов" в работе общества.О отметил, что в данный момент "шаг за шагом идет реконструкция здания филиала Мариупольского краеведческого музея – бывшего музея Куинджи". А обновление экспозиции Луганского краеведческого музея уже подходит к завершению.В пресс-службе заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе сообщили РИА Новости Крым, что в ближайшее время руководство учреждения даст официальный комментарий на эту тему.Напомним, ранее, весной 2022 года, глава военно-гражданской администрации Мелитополя рассказала о попытке хищения украинской властью Скифского золота из музея.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ восстановит в новых регионах разрушенные города и производство – Путин Дела военных судов Херсонщины переданы в Севастополь На Кубани при строительстве дороги нашли артефакты дохристианской эпохи
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херсонес, мелитополь, херсонская область, культура, новые регионы россии, севастопольские секреты, новости, новости крыма
Заповедник "Каменная могила" в Запорожской области передают Крыму

Нарышкин: началась передача заповедника "Каменная могила" "Херсонесу Таврическому"

15:19 17.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМузей-заповедник “Херсонес Таврический”
Музей-заповедник “Херсонес Таврический” - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Заповедник "Каменная могила" в Запорожской области передают в ведение федерального музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе. Соответствующая работа уже начата. Об этом сообщил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, его заявление в ходе пресс-конференции транслировал канал "Россия 24".

"Эта работа уже стартовала", – сказал Нарышкин, выступая на пресс-конференции, посвященной подведению итогов работы Российского исторического общества в минувшем году и его новым программам в 2023-м.

Глава РИО напомнил, что ранее президент России Владимир Путин, откликнувшись на инициативу общества, дал поручение передать археологический музей "Каменная могила" под Мелитополем в ведение федерального музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Крыму.
По словам Нарышкина, реализация просветительских проектов в новых регионах России и восстановление объектов культуры, в частности музеев, разрушенных ВСУ, является "одним из важнейших приоритетов" в работе общества.
О отметил, что в данный момент "шаг за шагом идет реконструкция здания филиала Мариупольского краеведческого музея – бывшего музея Куинджи". А обновление экспозиции Луганского краеведческого музея уже подходит к завершению.
"До конца февраля текущего года в Мелитопольском государственном университете при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации будут организованы публичные лекции российских историков, членов Российского исторического общества", – добавил Нарышкин.
В пресс-службе заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе сообщили РИА Новости Крым, что в ближайшее время руководство учреждения даст официальный комментарий на эту тему.
Напомним, ранее, весной 2022 года, глава военно-гражданской администрации Мелитополя рассказала о попытке хищения украинской властью Скифского золота из музея.
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ХерсонесМелитопольХерсонская областьКультураНовые регионы РоссииСевастопольские секретыНовостиНовости Крыма
 
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