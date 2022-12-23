https://crimea.ria.ru/20221223/dela-voennykh-sudov-khersonschiny-peredany-v-sevastopol-1126099243.html
Дела военных судов Херсонщины переданы в Севастополь
Дела военных судов Херсонщины переданы в Севастополь - РИА Новости Крым, 23.12.2022
Дела военных судов Херсонщины переданы в Севастополь
Дела военных окружных судов Херсонской области переданы в Севастополь. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Севастопольского военного гарнизонного... РИА Новости Крым, 23.12.2022
2022-12-23T15:25
2022-12-23T15:25
2022-12-23T15:25
севастополь
армия и флот
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Дела военных окружных судов Херсонской области переданы в Севастополь. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Севастопольского военного гарнизонного суда."Дополнительный регион Херсонская область. Дела, подсудные гарнизонным военным судам, теперь у нас. Конечно, увеличивается объем работы по всем категориям дел. Сейчас там происходят боевые действия, соответственно, объем увеличится в разы", – сообщили в пресс-службе суда.Здесь отметили, что штат сотрудников Севастопольского военного гарнизонного суда в связи с увеличением обязанностей расширять не предполагается: "Просто будет увеличена нагрузка на каждого человека"."Дела, подсудные окружным (флотским) военным судам передаются Южному окружному военному суду" в соответствии с постановлением президиума Верховного суда РФ от 21 декабря. Это сделано в связи с введением на территориях новых регионов военного положения.Дела из Донецкой народной республики и Запорожской области, согласно документу, передаются в Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд. Аналогичные дела из Луганской народной республики – в Новочеркасский гарнизонный военный суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Станковый пулемет и три сотни патронов: в Херсонской области нашли схрон При обстреле Донецка погиб судья Военного суда ДНР Случайно выстрелил из автомата: в Севастополе военный ранил сослуживца
севастополь
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, армия и флот, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область
Дела военных судов Херсонщины переданы в Севастополь
Севастопольский военный гарнизонный суд будет рассматривать дела из Херсонщины
Собственный корреспондент
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Дела военных окружных судов Херсонской области переданы в Севастополь. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Севастопольского военного гарнизонного суда.
"Дополнительный регион Херсонская область. Дела, подсудные гарнизонным военным судам, теперь у нас. Конечно, увеличивается объем работы по всем категориям дел. Сейчас там происходят боевые действия, соответственно, объем увеличится в разы", – сообщили в пресс-службе суда.
Здесь отметили, что штат сотрудников Севастопольского военного гарнизонного суда в связи с увеличением обязанностей расширять не предполагается: "Просто будет увеличена нагрузка на каждого человека".
"Людей хватает в принципе. У нас сейчас пятисоставный суд. Председатель, четыре судьи, полный штат работников. Поэтому справимся", – отметили в суде.
"Дела, подсудные окружным (флотским) военным судам передаются Южному окружному военному суду" в соответствии с постановлением президиума Верховного суда РФ от 21 декабря. Это сделано в связи с введением на территориях новых регионов военного положения.
Дела из Донецкой народной республики и Запорожской области, согласно документу, передаются в Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд. Аналогичные дела из Луганской народной республики – в Новочеркасский гарнизонный военный суд.
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