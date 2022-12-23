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Дела военных судов Херсонщины переданы в Севастополь - РИА Новости Крым, 23.12.2022
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Дела военных судов Херсонщины переданы в Севастополь
Дела военных судов Херсонщины переданы в Севастополь - РИА Новости Крым, 23.12.2022
Дела военных судов Херсонщины переданы в Севастополь
Дела военных окружных судов Херсонской области переданы в Севастополь. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Севастопольского военного гарнизонного... РИА Новости Крым, 23.12.2022
2022-12-23T15:25
2022-12-23T15:25
севастополь
армия и флот
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Дела военных окружных судов Херсонской области переданы в Севастополь. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Севастопольского военного гарнизонного суда."Дополнительный регион Херсонская область. Дела, подсудные гарнизонным военным судам, теперь у нас. Конечно, увеличивается объем работы по всем категориям дел. Сейчас там происходят боевые действия, соответственно, объем увеличится в разы", – сообщили в пресс-службе суда.Здесь отметили, что штат сотрудников Севастопольского военного гарнизонного суда в связи с увеличением обязанностей расширять не предполагается: "Просто будет увеличена нагрузка на каждого человека"."Дела, подсудные окружным (флотским) военным судам передаются Южному окружному военному суду" в соответствии с постановлением президиума Верховного суда РФ от 21 декабря. Это сделано в связи с введением на территориях новых регионов военного положения.Дела из Донецкой народной республики и Запорожской области, согласно документу, передаются в Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд. Аналогичные дела из Луганской народной республики – в Новочеркасский гарнизонный военный суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Станковый пулемет и три сотни патронов: в Херсонской области нашли схрон При обстреле Донецка погиб судья Военного суда ДНР Случайно выстрелил из автомата: в Севастополе военный ранил сослуживца
севастополь
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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Анна Петрова
Анна Петрова
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
севастополь, армия и флот, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область
Дела военных судов Херсонщины переданы в Севастополь

Севастопольский военный гарнизонный суд будет рассматривать дела из Херсонщины

15:25 23.12.2022
 
© Фото: pixabay.comСуд
Суд
© Фото: pixabay.com
Читать в
Анна Петрова
Собственный корреспондент
Все материалы
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Дела военных окружных судов Херсонской области переданы в Севастополь. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Севастопольского военного гарнизонного суда.
"Дополнительный регион Херсонская область. Дела, подсудные гарнизонным военным судам, теперь у нас. Конечно, увеличивается объем работы по всем категориям дел. Сейчас там происходят боевые действия, соответственно, объем увеличится в разы", – сообщили в пресс-службе суда.
Здесь отметили, что штат сотрудников Севастопольского военного гарнизонного суда в связи с увеличением обязанностей расширять не предполагается: "Просто будет увеличена нагрузка на каждого человека".
"Людей хватает в принципе. У нас сейчас пятисоставный суд. Председатель, четыре судьи, полный штат работников. Поэтому справимся", – отметили в суде.
"Дела, подсудные окружным (флотским) военным судам передаются Южному окружному военному суду" в соответствии с постановлением президиума Верховного суда РФ от 21 декабря. Это сделано в связи с введением на территориях новых регионов военного положения.
Дела из Донецкой народной республики и Запорожской области, согласно документу, передаются в Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд. Аналогичные дела из Луганской народной республики – в Новочеркасский гарнизонный военный суд.
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СевастопольАрмия и флотНовые регионы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Запорожская областьХерсонская область
 
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