https://crimea.ria.ru/20221223/dela-voennykh-sudov-khersonschiny-peredany-v-sevastopol-1126099243.html

Дела военных судов Херсонщины переданы в Севастополь

Дела военных судов Херсонщины переданы в Севастополь - РИА Новости Крым, 23.12.2022

Дела военных судов Херсонщины переданы в Севастополь

Дела военных окружных судов Херсонской области переданы в Севастополь. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Севастопольского военного гарнизонного... РИА Новости Крым, 23.12.2022

2022-12-23T15:25

2022-12-23T15:25

2022-12-23T15:25

севастополь

армия и флот

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/01/1119211581_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ea442c945d63c5d5f3cea863cdc60fcd.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Дела военных окружных судов Херсонской области переданы в Севастополь. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Севастопольского военного гарнизонного суда."Дополнительный регион Херсонская область. Дела, подсудные гарнизонным военным судам, теперь у нас. Конечно, увеличивается объем работы по всем категориям дел. Сейчас там происходят боевые действия, соответственно, объем увеличится в разы", – сообщили в пресс-службе суда.Здесь отметили, что штат сотрудников Севастопольского военного гарнизонного суда в связи с увеличением обязанностей расширять не предполагается: "Просто будет увеличена нагрузка на каждого человека"."Дела, подсудные окружным (флотским) военным судам передаются Южному окружному военному суду" в соответствии с постановлением президиума Верховного суда РФ от 21 декабря. Это сделано в связи с введением на территориях новых регионов военного положения.Дела из Донецкой народной республики и Запорожской области, согласно документу, передаются в Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд. Аналогичные дела из Луганской народной республики – в Новочеркасский гарнизонный военный суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Станковый пулемет и три сотни патронов: в Херсонской области нашли схрон При обстреле Донецка погиб судья Военного суда ДНР Случайно выстрелил из автомата: в Севастополе военный ранил сослуживца

севастополь

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

Анна Петрова

Анна Петрова

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

севастополь, армия и флот, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область