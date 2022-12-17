Станковый пулемет и три сотни патронов: в Херсонской области нашли схрон
В Новоалексеевке Херсонской области в заброшенном доме нашли схрон с пулеметом и патронами
© Telegram-канал ГУ МВД Херсонской областиВ Новоалексеевке Херсонской области нашли тайник с патронами и пулеметом
© Telegram-канал ГУ МВД Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Боле трехсот патронов и станковый пулемет нашли правоохранители в одном из заброшенных зданий Херсонской области. Об этом сообщает ГУ МВД Херсонской области в Telegram-канале.
Отмечается, что опасная находка выявлена в полуразрушенном строении в поселке городского типа Новоалексеевка в Геническом районе Херсонской области.
© Telegram-канал ГУ МВД Херсонской областиВ Новоалексеевке Херсонской области нашли тайник с патронами и пулеметом
© Telegram-канал ГУ МВД Херсонской области
В Новоалексеевке Херсонской области нашли тайник с патронами и пулеметом
"Полицейские изъяли три цинковые коробки с 201 патроном, станковый пулемет, две ленты с 161 патроном, стеклянную банку со 106 патронами", - сказано в сообщении.
Ранее правоохранители обнаружили тайник с боеприпасами на Арабатской стрелке. Силовики изъяли 133 выстрела к гранатомету ВОГ-25 П и 253 патрона калибра 7,62 мм.
© Telegram-канал ГУ МВД Херсонской областиВ Новоалексеевке Херсонской области нашли тайник с патронами и пулеметом
© Telegram-канал ГУ МВД Херсонской области
В Новоалексеевке Херсонской области нашли тайник с патронами и пулеметом
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