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Станковый пулемет и три сотни патронов: в Херсонской области нашли схрон - РИА Новости Крым, 17.12.2022
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Станковый пулемет и три сотни патронов: в Херсонской области нашли схрон
Станковый пулемет и три сотни патронов: в Херсонской области нашли схрон - РИА Новости Крым, 17.12.2022
Станковый пулемет и три сотни патронов: в Херсонской области нашли схрон
Боле трехсот патронов и станковый пулемет нашли правоохранители в одном из заброшенных зданий Херсонской области. Об этом сообщает ГУ МВД Херсонской области в... РИА Новости Крым, 17.12.2022
2022-12-17T10:33
2022-12-17T10:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Боле трехсот патронов и станковый пулемет нашли правоохранители в одном из заброшенных зданий Херсонской области. Об этом сообщает ГУ МВД Херсонской области в Telegram-канале.Отмечается, что опасная находка выявлена в полуразрушенном строении в поселке городского типа Новоалексеевка в Геническом районе Херсонской области."Полицейские изъяли три цинковые коробки с 201 патроном, станковый пулемет, две ленты с 161 патроном, стеклянную банку со 106 патронами", - сказано в сообщении.Ранее правоохранители обнаружили тайник с боеприпасами на Арабатской стрелке. Силовики изъяли 133 выстрела к гранатомету ВОГ-25 П и 253 патрона калибра 7,62 мм.Читайте также на РИА Новости Крым:Диверсанта с двумя автоматами и гранатами задержали в Херсонской областиАрсенал артиллеристов обнаружен в тайнике на ХерсонщинеКадыров сообщил о задержании диверсантов в Херсонской области
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РИА Новости Крым
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4.7
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херсонская область, происшествия, сво, новости, гу мвд по херсонской области
Станковый пулемет и три сотни патронов: в Херсонской области нашли схрон

В Новоалексеевке Херсонской области в заброшенном доме нашли схрон с пулеметом и патронами

10:33 17.12.2022
 
© Telegram-канал ГУ МВД Херсонской областиВ Новоалексеевке Херсонской области нашли тайник с патронами и пулеметом
В Новоалексеевке Херсонской области нашли тайник с патронами и пулеметом
© Telegram-канал ГУ МВД Херсонской области
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Боле трехсот патронов и станковый пулемет нашли правоохранители в одном из заброшенных зданий Херсонской области. Об этом сообщает ГУ МВД Херсонской области в Telegram-канале.
Отмечается, что опасная находка выявлена в полуразрушенном строении в поселке городского типа Новоалексеевка в Геническом районе Херсонской области.
© Telegram-канал ГУ МВД Херсонской областиВ Новоалексеевке Херсонской области нашли тайник с патронами и пулеметом
В Новоалексеевке Херсонской области нашли тайник с патронами и пулеметом
© Telegram-канал ГУ МВД Херсонской области
В Новоалексеевке Херсонской области нашли тайник с патронами и пулеметом
"Полицейские изъяли три цинковые коробки с 201 патроном, станковый пулемет, две ленты с 161 патроном, стеклянную банку со 106 патронами", - сказано в сообщении.
Ранее правоохранители обнаружили тайник с боеприпасами на Арабатской стрелке. Силовики изъяли 133 выстрела к гранатомету ВОГ-25 П и 253 патрона калибра 7,62 мм.
© Telegram-канал ГУ МВД Херсонской областиВ Новоалексеевке Херсонской области нашли тайник с патронами и пулеметом
В Новоалексеевке Херсонской области нашли тайник с патронами и пулеметом
© Telegram-канал ГУ МВД Херсонской области
В Новоалексеевке Херсонской области нашли тайник с патронами и пулеметом
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