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Станковый пулемет и три сотни патронов: в Херсонской области нашли схрон

Станковый пулемет и три сотни патронов: в Херсонской области нашли схрон - РИА Новости Крым, 17.12.2022

Станковый пулемет и три сотни патронов: в Херсонской области нашли схрон

Боле трехсот патронов и станковый пулемет нашли правоохранители в одном из заброшенных зданий Херсонской области. Об этом сообщает ГУ МВД Херсонской области в... РИА Новости Крым, 17.12.2022

2022-12-17T10:33

2022-12-17T10:33

2022-12-17T10:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Боле трехсот патронов и станковый пулемет нашли правоохранители в одном из заброшенных зданий Херсонской области. Об этом сообщает ГУ МВД Херсонской области в Telegram-канале.Отмечается, что опасная находка выявлена в полуразрушенном строении в поселке городского типа Новоалексеевка в Геническом районе Херсонской области."Полицейские изъяли три цинковые коробки с 201 патроном, станковый пулемет, две ленты с 161 патроном, стеклянную банку со 106 патронами", - сказано в сообщении.Ранее правоохранители обнаружили тайник с боеприпасами на Арабатской стрелке. Силовики изъяли 133 выстрела к гранатомету ВОГ-25 П и 253 патрона калибра 7,62 мм.Читайте также на РИА Новости Крым:Диверсанта с двумя автоматами и гранатами задержали в Херсонской областиАрсенал артиллеристов обнаружен в тайнике на ХерсонщинеКадыров сообщил о задержании диверсантов в Херсонской области

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