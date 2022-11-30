https://crimea.ria.ru/20221130/diversanta-s-dvumya-avtomatami-i-granatami-zaderzhali-v-khersonskoy-oblasti-1125608805.html

Диверсанта с двумя автоматами и гранатами задержали в Херсонской области

Диверсанта с двумя автоматами и гранатами задержали в Херсонской области - РИА Новости Крым, 30.11.2022

Диверсанта с двумя автоматами и гранатами задержали в Херсонской области

Диверсант с двумя автоматами и гранатами задержан в Херсонской области при покупке оружия у местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости Крым, 30.11.2022

2022-11-30T11:02

2022-11-30T11:02

2022-11-30T11:04

херсонская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Диверсант с двумя автоматами и гранатами задержан в Херсонской области при покупке оружия у местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.По данным правоохранителей, местный житель сознался, что приобрел оружие для осуществления диверсионно-разведывательной деятельности."Оружие и боеприпасы изъяты. Ведется дальнейшая проверка", — добавили в МВД.Ранее под Энергодаром силовики нашли схрон с десятками донных контактных противодесантных мин.

https://crimea.ria.ru/20221128/kadyrov-pokazal-kak-chechenskie-siloviki-ischut-diversantov-na-khersonschine-1125578482.html

херсонская область

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2022

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херсонская область, происшествия