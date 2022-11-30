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Диверсанта с двумя автоматами и гранатами задержали в Херсонской области
Диверсанта с двумя автоматами и гранатами задержали в Херсонской области - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Диверсанта с двумя автоматами и гранатами задержали в Херсонской области
Диверсант с двумя автоматами и гранатами задержан в Херсонской области при покупке оружия у местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T11:02
2022-11-30T11:02
2022-11-30T11:04
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Диверсант с двумя автоматами и гранатами задержан в Херсонской области при покупке оружия у местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.По данным правоохранителей, местный житель сознался, что приобрел оружие для осуществления диверсионно-разведывательной деятельности."Оружие и боеприпасы изъяты. Ведется дальнейшая проверка", — добавили в МВД.Ранее под Энергодаром силовики нашли схрон с десятками донных контактных противодесантных мин.
https://crimea.ria.ru/20221128/kadyrov-pokazal-kak-chechenskie-siloviki-ischut-diversantov-na-khersonschine-1125578482.html
херсонская область
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херсонская область, происшествия
Диверсанта с двумя автоматами и гранатами задержали в Херсонской области
В Херсонской области задержан диверсант с автоматами Калашникова и гранатами РГД
11:02 30.11.2022 (обновлено: 11:04 30.11.2022)