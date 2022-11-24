https://crimea.ria.ru/20221124/pod-energodarom-obnaruzhili-desyatki-protivodesantnykh-min-1125525014.html

Под Энергодаром обнаружили десятки противодесантных мин

Под Энергодаром обнаружили десятки противодесантных мин - РИА Новости Крым, 24.11.2022

Под Энергодаром обнаружили десятки противодесантных мин

Силовики обнаружили схрон с несколькими десятками донных контактных противодесантных мин на окраине Энергодара, сообщил РИА Новости представитель силовых... РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T13:25

2022-11-24T13:25

2022-11-24T13:25

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Силовики обнаружили схрон с несколькими десятками донных контактных противодесантных мин на окраине Энергодара, сообщил РИА Новости представитель силовых структур.На этот раз в схроне нашли не традиционную взрывчатку или стрелковое оружие с РПГ, а несколько десятков донных контактных противодесантных мин. Схрон был оборудован на окраине Энергодара.Мины могли быть применены в диверсионно-террористической деятельности не только на территории Запорожской области. Содержимое схрона вывезено на полигон и ликвидировано.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, росгвардейцы обнаружили в Херсонской области схроны с оружием диверсантов.

запорожская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область