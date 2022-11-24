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Под Энергодаром обнаружили десятки противодесантных мин - РИА Новости Крым, 24.11.2022
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Под Энергодаром обнаружили десятки противодесантных мин
Под Энергодаром обнаружили десятки противодесантных мин - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Под Энергодаром обнаружили десятки противодесантных мин
Силовики обнаружили схрон с несколькими десятками донных контактных противодесантных мин на окраине Энергодара, сообщил РИА Новости представитель силовых... РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T13:25
2022-11-24T13:25
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Силовики обнаружили схрон с несколькими десятками донных контактных противодесантных мин на окраине Энергодара, сообщил РИА Новости представитель силовых структур.На этот раз в схроне нашли не традиционную взрывчатку или стрелковое оружие с РПГ, а несколько десятков донных контактных противодесантных мин. Схрон был оборудован на окраине Энергодара.Мины могли быть применены в диверсионно-террористической деятельности не только на территории Запорожской области. Содержимое схрона вывезено на полигон и ликвидировано.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, росгвардейцы обнаружили в Херсонской области схроны с оружием диверсантов.
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РИА Новости Крым
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запорожская область
Под Энергодаром обнаружили десятки противодесантных мин

Возле Энергодара обнаружили схрон с десятками донных контактных противодесантных мин

13:25 24.11.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРазрушения в Энергодаре после многократных обстрелов
Разрушения в Энергодаре после многократных обстрелов - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Силовики обнаружили схрон с несколькими десятками донных контактных противодесантных мин на окраине Энергодара, сообщил РИА Новости представитель силовых структур.
На этот раз в схроне нашли не традиционную взрывчатку или стрелковое оружие с РПГ, а несколько десятков донных контактных противодесантных мин. Схрон был оборудован на окраине Энергодара.

"В результате оперативных мероприятий на территории одного из складских помещений на окраине Энергодара был обнаружен схрон с несколькими десятками донных контактных противодесантных мин ПДМ-1М. Данная мина предназначена для минирования прибрежной зоны моря, рек, озер, выведения из строя десантных плавающих средств, боевых и транспортных машин противника, преодолевающих водную преграду. Такие устройства могли использоваться диверсантами для совершения терактов на территории не только Запорожской области", – сказал РИА Новости представитель силовых структур.

Мины могли быть применены в диверсионно-террористической деятельности не только на территории Запорожской области.
Содержимое схрона вывезено на полигон и ликвидировано.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, росгвардейцы обнаружили в Херсонской области схроны с оружием диверсантов.
 
Запорожская область
 
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