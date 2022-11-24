Под Энергодаром обнаружили десятки противодесантных мин
Возле Энергодара обнаружили схрон с десятками донных контактных противодесантных мин
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРазрушения в Энергодаре после многократных обстрелов
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Силовики обнаружили схрон с несколькими десятками донных контактных противодесантных мин на окраине Энергодара, сообщил РИА Новости представитель силовых структур.
На этот раз в схроне нашли не традиционную взрывчатку или стрелковое оружие с РПГ, а несколько десятков донных контактных противодесантных мин. Схрон был оборудован на окраине Энергодара.
"В результате оперативных мероприятий на территории одного из складских помещений на окраине Энергодара был обнаружен схрон с несколькими десятками донных контактных противодесантных мин ПДМ-1М. Данная мина предназначена для минирования прибрежной зоны моря, рек, озер, выведения из строя десантных плавающих средств, боевых и транспортных машин противника, преодолевающих водную преграду. Такие устройства могли использоваться диверсантами для совершения терактов на территории не только Запорожской области", – сказал РИА Новости представитель силовых структур.
Мины могли быть применены в диверсионно-террористической деятельности не только на территории Запорожской области.
Содержимое схрона вывезено на полигон и ликвидировано.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, росгвардейцы обнаружили в Херсонской области схроны с оружием диверсантов.