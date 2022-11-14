https://crimea.ria.ru/20221114/skhrony-s-oruzhiem-diversantov-obnaruzhili-v-khersonskoy-oblasti-1125361175.html

Схроны с оружием диверсантов обнаружили в Херсонской области

Схроны с оружием диверсантов обнаружили в Херсонской области - РИА Новости Крым, 14.11.2022

Схроны с оружием диверсантов обнаружили в Херсонской области

Росгвардейцы обнаружили тайники с оружием диверсантов в Херсонской области, боеприпасы изъяты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 14.11.2022

2022-11-14T14:36

2022-11-14T14:36

2022-11-14T14:36

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

всу (вооруженные силы украины)

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Росгвардейцы обнаружили тайники с оружием диверсантов в Херсонской области, боеприпасы изъяты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Схроны с боеприпасами также найдены и на юго-востоке области. Здесь росгвардейцы изъяли более 500 патронов калибра 5.45 мм, выстрелы для противотанковых гранатометов ПГ-7В, гранаты РГД-5 с запалом.Ранее силовики обнаружили возле села Александровка Херсонской области заминированный тайник с оружием и различными боеприпасами ВСУ. Правоохранители уничтожили все "трофеи" на месте.

херсонская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), всу (вооруженные силы украины), херсонская область