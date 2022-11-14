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Схроны с оружием диверсантов обнаружили в Херсонской области
Схроны с оружием диверсантов обнаружили в Херсонской области - РИА Новости Крым, 14.11.2022
Схроны с оружием диверсантов обнаружили в Херсонской области
Росгвардейцы обнаружили тайники с оружием диверсантов в Херсонской области, боеприпасы изъяты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 14.11.2022
2022-11-14T14:36
2022-11-14T14:36
2022-11-14T14:36
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Росгвардейцы обнаружили тайники с оружием диверсантов в Херсонской области, боеприпасы изъяты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Схроны с боеприпасами также найдены и на юго-востоке области. Здесь росгвардейцы изъяли более 500 патронов калибра 5.45 мм, выстрелы для противотанковых гранатометов ПГ-7В, гранаты РГД-5 с запалом.Ранее силовики обнаружили возле села Александровка Херсонской области заминированный тайник с оружием и различными боеприпасами ВСУ. Правоохранители уничтожили все "трофеи" на месте.
херсонская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), всу (вооруженные силы украины), херсонская область
Схроны с оружием диверсантов обнаружили в Херсонской области
Росгвардейцы обнаружили в Херсонской области схроны с оружием диверсантов