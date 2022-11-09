https://crimea.ria.ru/20221109/na-khersonschine-nayden-zaminirovannyy-taynik-s-oruzhiem-i-boepripasami-vsu-1125292496.html

На Херсонщине найден заминированный тайник с оружием и боеприпасами ВСУ

На Херсонщине найден заминированный тайник с оружием и боеприпасами ВСУ - РИА Новости Крым, 09.11.2022

На Херсонщине найден заминированный тайник с оружием и боеприпасами ВСУ

У села Александровка в Херсонской области силовики обнаружили заминированный тайник с оружием и различными боеприпасами ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 09.11.2022

2022-11-09T12:13

2022-11-09T12:13

2022-11-09T12:13

херсонская область

военное положение в новых регионах россии

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. У села Александровка в Херсонской области силовики обнаружили заминированный тайник с оружием и различными боеприпасами ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.Обследование тайника специалистами показало, что он заминирован. Было принято решение все оружие и боеприпасы уничтожить на месте.Тайник обнаружили в ходе оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту оружия и возможным проявлениям террористической деятельности, уточнили в ведомстве.Это не первый схрон ВСУ, найденный российскими правоохранителями. В августе заминированный тайник с пулеметами и боеприпасами обнаружили в Геническом районе. В октябре по сообщениям местных жителей силовики нашли в самом Херсоне тайник с оружием и военной формой образца НАТО, оборудованный бежавшим на Украину сотрудником СБУ.Еще один тайник ВСУ с осколочно-фугасными минами, взрывателями и метательными снарядами был обнаружен в дачном поселке Алешковского муниципального округа Херсонской области. А в начале ноября полицейские обнаружили в тайнике в Голопристанском муниципальном округе около 20 противотанковых гранатометов Вооруженных сил Украины.Системная работа херсонских правоохранителей в этом направлении продолжается.Ранее в октября схрон со взрывчаткой нашли в Мелитополе возле здания телекомпании.

https://crimea.ria.ru/20221026/v-khersonskoy-oblasti-zaderzhali-korrektirovschika-vsu-1125091435.html

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, военное положение в новых регионах россии, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)