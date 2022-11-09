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На Херсонщине найден заминированный тайник с оружием и боеприпасами ВСУ - РИА Новости Крым, 09.11.2022
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На Херсонщине найден заминированный тайник с оружием и боеприпасами ВСУ
На Херсонщине найден заминированный тайник с оружием и боеприпасами ВСУ - РИА Новости Крым, 09.11.2022
На Херсонщине найден заминированный тайник с оружием и боеприпасами ВСУ
У села Александровка в Херсонской области силовики обнаружили заминированный тайник с оружием и различными боеприпасами ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T12:13
2022-11-09T12:13
херсонская область
военное положение в новых регионах россии
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. У села Александровка в Херсонской области силовики обнаружили заминированный тайник с оружием и различными боеприпасами ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.Обследование тайника специалистами показало, что он заминирован. Было принято решение все оружие и боеприпасы уничтожить на месте.Тайник обнаружили в ходе оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту оружия и возможным проявлениям террористической деятельности, уточнили в ведомстве.Это не первый схрон ВСУ, найденный российскими правоохранителями. В августе заминированный тайник с пулеметами и боеприпасами обнаружили в Геническом районе. В октябре по сообщениям местных жителей силовики нашли в самом Херсоне тайник с оружием и военной формой образца НАТО, оборудованный бежавшим на Украину сотрудником СБУ.Еще один тайник ВСУ с осколочно-фугасными минами, взрывателями и метательными снарядами был обнаружен в дачном поселке Алешковского муниципального округа Херсонской области. А в начале ноября полицейские обнаружили в тайнике в Голопристанском муниципальном округе около 20 противотанковых гранатометов Вооруженных сил Украины.Системная работа херсонских правоохранителей в этом направлении продолжается.Ранее в октября схрон со взрывчаткой нашли в Мелитополе возле здания телекомпании.
https://crimea.ria.ru/20221026/v-khersonskoy-oblasti-zaderzhali-korrektirovschika-vsu-1125091435.html
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РИА Новости Крым
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херсонская область, военное положение в новых регионах россии, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
На Херсонщине найден заминированный тайник с оружием и боеприпасами ВСУ

В Херсонской области обнаружен заминированный тайник с оружием, оставленный ВСУ

12:13 09.11.2022
 
© Telegram-канал ГУ МВД Херсонской областиВ Херсонской области уничтожен заминированный тайник ВСУ
В Херсонской области уничтожен заминированный тайник ВСУ
© Telegram-канал ГУ МВД Херсонской области
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. У села Александровка в Херсонской области силовики обнаружили заминированный тайник с оружием и различными боеприпасами ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.
"Поблизости от села Александровка Каланчакского муниципального округа Херсонской области обнаружили тайник ВСУ, в котором находились автомат АКС-74У, ракета "Град", 6 артснарядов калибра 152 мм, 148 снарядов калибра 30 мм, 21 выстрел к РПГ, 130 патронов калибра 14,5 мм, форма и шевроны ВСУ", – рассказали в ведомстве.
Обследование тайника специалистами показало, что он заминирован. Было принято решение все оружие и боеприпасы уничтожить на месте.
Тайник обнаружили в ходе оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту оружия и возможным проявлениям террористической деятельности, уточнили в ведомстве.
Это не первый схрон ВСУ, найденный российскими правоохранителями. В августе заминированный тайник с пулеметами и боеприпасами обнаружили в Геническом районе. В октябре по сообщениям местных жителей силовики нашли в самом Херсоне тайник с оружием и военной формой образца НАТО, оборудованный бежавшим на Украину сотрудником СБУ.
Еще один тайник ВСУ с осколочно-фугасными минами, взрывателями и метательными снарядами был обнаружен в дачном поселке Алешковского муниципального округа Херсонской области. А в начале ноября полицейские обнаружили в тайнике в Голопристанском муниципальном округе около 20 противотанковых гранатометов Вооруженных сил Украины.
Системная работа херсонских правоохранителей в этом направлении продолжается.
Ранее в октября схрон со взрывчаткой нашли в Мелитополе возле здания телекомпании.
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Херсонская областьВоенное положение в новых регионах РоссииСпециальная военная операция РФ на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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