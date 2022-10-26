https://crimea.ria.ru/20221026/vozle-zdaniya-telekompanii-v-melitopole-nayden-skhron-so-vzryvchatkoy-1125101215.html

Возле здания телекомпании в Мелитополе найден схрон со взрывчаткой

Возле здания телекомпании в Мелитополе найден схрон со взрывчаткой - РИА Новости Крым, 26.10.2022

Возле здания телекомпании в Мелитополе найден схрон со взрывчаткой

В Мелитополе возле здания телерадиокомпании "ЗаТВ", которая накануне подверглась террористической атаке, обнаружен схрон со взрывчаткой и оружием, сообщил член... РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T18:13

2022-10-26T18:13

2022-10-26T18:13

запорожская область

мелитополь

военное положение в новых регионах россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В Мелитополе возле здания телерадиокомпании "ЗаТВ", которая накануне подверглась террористической атаке, обнаружен схрон со взрывчаткой и оружием, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Сотрудники полиции проводили проверку обстоятельств подрыва автомобиля возле редакции. Оперативная информация привела их к месту схрона. В гараже был обнаружен целый арсенал", - написал Рогов в своем Telegram-канале.Все обнаруженные боеприпасы изъяты и будут уничтожены. По данному факту ведутся следственные действия, добавил Рогов.В Запорожской области могут ввести дополнительные меры безопасности >>Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 25 октября неизвестные подорвали автомобиль у медиахолдинга "ЗаМедиа" в Мелитополе, взрывной волной в здании выбило окна и межкомнатные двери. Несмотря на произошедшее, телеканал и радиостудия продолжают работу. По данным властей региона, пострадали 12 человек, шестеро из которых получили легкие ранения.

https://crimea.ria.ru/20221025/siloviki-opublikovali-kadry-momenta-vzryva-v-melitopole-1125085886.html

запорожская область

мелитополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, мелитополь, военное положение в новых регионах россии