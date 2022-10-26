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Возле здания телекомпании в Мелитополе найден схрон со взрывчаткой - РИА Новости Крым, 26.10.2022
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Возле здания телекомпании в Мелитополе найден схрон со взрывчаткой
Возле здания телекомпании в Мелитополе найден схрон со взрывчаткой - РИА Новости Крым, 26.10.2022
Возле здания телекомпании в Мелитополе найден схрон со взрывчаткой
В Мелитополе возле здания телерадиокомпании "ЗаТВ", которая накануне подверглась террористической атаке, обнаружен схрон со взрывчаткой и оружием, сообщил член... РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T18:13
2022-10-26T18:13
запорожская область
мелитополь
военное положение в новых регионах россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В Мелитополе возле здания телерадиокомпании "ЗаТВ", которая накануне подверглась террористической атаке, обнаружен схрон со взрывчаткой и оружием, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Сотрудники полиции проводили проверку обстоятельств подрыва автомобиля возле редакции. Оперативная информация привела их к месту схрона. В гараже был обнаружен целый арсенал", - написал Рогов в своем Telegram-канале.Все обнаруженные боеприпасы изъяты и будут уничтожены. По данному факту ведутся следственные действия, добавил Рогов.В Запорожской области могут ввести дополнительные меры безопасности &gt;&gt;Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 25 октября неизвестные подорвали автомобиль у медиахолдинга "ЗаМедиа" в Мелитополе, взрывной волной в здании выбило окна и межкомнатные двери. Несмотря на произошедшее, телеканал и радиостудия продолжают работу. По данным властей региона, пострадали 12 человек, шестеро из которых получили легкие ранения.
https://crimea.ria.ru/20221025/siloviki-opublikovali-kadry-momenta-vzryva-v-melitopole-1125085886.html
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запорожская область, мелитополь, военное положение в новых регионах россии
Возле здания телекомпании в Мелитополе найден схрон со взрывчаткой

Рогов: возле здания телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе найден схрон со взрывчаткой

18:13 26.10.2022
 
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира РоговаВозле здания телекомпании в Мелитополе найден схрон со взрывчаткой
Возле здания телекомпании в Мелитополе найден схрон со взрывчаткой
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира Рогова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В Мелитополе возле здания телерадиокомпании "ЗаТВ", которая накануне подверглась террористической атаке, обнаружен схрон со взрывчаткой и оружием, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Сотрудники полиции проводили проверку обстоятельств подрыва автомобиля возле редакции. Оперативная информация привела их к месту схрона. В гараже был обнаружен целый арсенал", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, изъяты тубус РПГ 22 - КТ 263069 в отстрелянном виде, шесть тротиловых шашек, пять гранат РГД-5 и Ф-1, три банки дымного пороха, пластид, 150 патронов к монтажному пистолету, а также большое количество детонаторов и взрывателей разного способа действия.
Все обнаруженные боеприпасы изъяты и будут уничтожены. По данному факту ведутся следственные действия, добавил Рогов.
В Запорожской области могут ввести дополнительные меры безопасности >>
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 25 октября неизвестные подорвали автомобиль у медиахолдинга "ЗаМедиа" в Мелитополе, взрывной волной в здании выбило окна и межкомнатные двери. Несмотря на произошедшее, телеканал и радиостудия продолжают работу. По данным властей региона, пострадали 12 человек, шестеро из которых получили легкие ранения.
Взрыв у здания запорожской областной телекомпании ЗаТВ в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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