Возле здания телекомпании в Мелитополе найден схрон со взрывчаткой
Рогов: возле здания телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе найден схрон со взрывчаткой
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира РоговаВозле здания телекомпании в Мелитополе найден схрон со взрывчаткой
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира Рогова
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В Мелитополе возле здания телерадиокомпании "ЗаТВ", которая накануне подверглась террористической атаке, обнаружен схрон со взрывчаткой и оружием, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Сотрудники полиции проводили проверку обстоятельств подрыва автомобиля возле редакции. Оперативная информация привела их к месту схрона. В гараже был обнаружен целый арсенал", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, изъяты тубус РПГ 22 - КТ 263069 в отстрелянном виде, шесть тротиловых шашек, пять гранат РГД-5 и Ф-1, три банки дымного пороха, пластид, 150 патронов к монтажному пистолету, а также большое количество детонаторов и взрывателей разного способа действия.
Все обнаруженные боеприпасы изъяты и будут уничтожены. По данному факту ведутся следственные действия, добавил Рогов.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 25 октября неизвестные подорвали автомобиль у медиахолдинга "ЗаМедиа" в Мелитополе, взрывной волной в здании выбило окна и межкомнатные двери. Несмотря на произошедшее, телеканал и радиостудия продолжают работу. По данным властей региона, пострадали 12 человек, шестеро из которых получили легкие ранения.