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В Запорожской области могут ввести дополнительные меры безопасности - РИА Новости Крым, 26.10.2022
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В Запорожской области могут ввести дополнительные меры безопасности
В Запорожской области могут ввести дополнительные меры безопасности - РИА Новости Крым, 26.10.2022
В Запорожской области могут ввести дополнительные меры безопасности
Врио главы администрации Запорожской области Евгений Балицкий не исключил введения дополнительных мер безопасности для борьбы с террористами. РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T12:40
2022-10-26T12:41
запорожская область
евгений балицкий
военное положение в новых регионах россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Врио главы администрации Запорожской области Евгений Балицкий не исключил введения дополнительных мер безопасности для борьбы с террористами.При этом Балицкий отметил, что теракты и диверсии в регионе стали происходить реже, чем это было весной и летом."У нас уровень достаточно высокий с точки зрения концентрации антитеррористических мероприятий. У нас системно работает штаб, и, в принципе, на сегодняшний день надо сказать, что подобные теракты стали гораздо реже, нежели они были в мае, в июне, в апреле, но они, к сожалению, пока что есть", - сказал врио главы региона.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 25 октября неизвестные подорвали автомобиль у медиахолдинга "ЗаМедиа" в Мелитополе, взрывной волной в здании выбило окна и межкомнатные двери. Несмотря на произошедшее, телеканал и радиостудия продолжают работу. По данным властей региона, пострадали 12 человек, шестеро из которых получили легкие ранения.
https://crimea.ria.ru/20221026/vsu-prevraschayut-zaporozhskiy-avtozavod-v-podobie-azovstali--vlasti-1125090900.html
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запорожская область, евгений балицкий, военное положение в новых регионах россии
В Запорожской области могут ввести дополнительные меры безопасности

В Запорожской области могут ввести дополнительные меры безопасности из-за терактов

12:40 26.10.2022 (обновлено: 12:41 26.10.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие РФ на центральной площади Мелитополя.
Военнослужащие РФ на центральной площади Мелитополя. - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Врио главы администрации Запорожской области Евгений Балицкий не исключил введения дополнительных мер безопасности для борьбы с террористами.
"Если будет необходимость, мы вынуждены будем вводить дополнительные меры. И, конечно же, будем расширять спектр мероприятий, которые могут препятствовать работе террористических или диверсионных групп или просто сумасшедших, которые хотят создать где-то конфликт", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
При этом Балицкий отметил, что теракты и диверсии в регионе стали происходить реже, чем это было весной и летом.
"У нас уровень достаточно высокий с точки зрения концентрации антитеррористических мероприятий. У нас системно работает штаб, и, в принципе, на сегодняшний день надо сказать, что подобные теракты стали гораздо реже, нежели они были в мае, в июне, в апреле, но они, к сожалению, пока что есть", - сказал врио главы региона.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 25 октября неизвестные подорвали автомобиль у медиахолдинга "ЗаМедиа" в Мелитополе, взрывной волной в здании выбило окна и межкомнатные двери. Несмотря на произошедшее, телеканал и радиостудия продолжают работу. По данным властей региона, пострадали 12 человек, шестеро из которых получили легкие ранения.
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