https://crimea.ria.ru/20221026/v-zaporozhskoy-oblasti-mogut-vvesti-dopolnitelnye-mery-bezopasnosti-1125092541.html

В Запорожской области могут ввести дополнительные меры безопасности

В Запорожской области могут ввести дополнительные меры безопасности - РИА Новости Крым, 26.10.2022

В Запорожской области могут ввести дополнительные меры безопасности

Врио главы администрации Запорожской области Евгений Балицкий не исключил введения дополнительных мер безопасности для борьбы с террористами. РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T12:40

2022-10-26T12:40

2022-10-26T12:41

запорожская область

евгений балицкий

военное положение в новых регионах россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Врио главы администрации Запорожской области Евгений Балицкий не исключил введения дополнительных мер безопасности для борьбы с террористами.При этом Балицкий отметил, что теракты и диверсии в регионе стали происходить реже, чем это было весной и летом."У нас уровень достаточно высокий с точки зрения концентрации антитеррористических мероприятий. У нас системно работает штаб, и, в принципе, на сегодняшний день надо сказать, что подобные теракты стали гораздо реже, нежели они были в мае, в июне, в апреле, но они, к сожалению, пока что есть", - сказал врио главы региона.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 25 октября неизвестные подорвали автомобиль у медиахолдинга "ЗаМедиа" в Мелитополе, взрывной волной в здании выбило окна и межкомнатные двери. Несмотря на произошедшее, телеканал и радиостудия продолжают работу. По данным властей региона, пострадали 12 человек, шестеро из которых получили легкие ранения.

https://crimea.ria.ru/20221026/vsu-prevraschayut-zaporozhskiy-avtozavod-v-podobie-azovstali--vlasti-1125090900.html

запорожская область

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запорожская область, евгений балицкий, военное положение в новых регионах россии