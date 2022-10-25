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В Мелитополе произошел мощный взрыв, пострадали пять человек
В Мелитополе произошел мощный взрыв, пострадали пять человек - РИА Новости Крым, 25.10.2022
В Мелитополе произошел мощный взрыв, пострадали пять человек
Мощный взрыв прогремел во вторник утром в городе Мелитополе Запорожской области около офиса телекомпании ЗаТВ. Об этом сообщила горадминистрация. РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T09:04
2022-10-25T09:04
2022-10-25T10:19
запорожская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. Мощный взрыв прогремел во вторник утром в городе Мелитополе Запорожской области около офиса телекомпании ЗаТВ. Об этом сообщила горадминистрация.По данным нашего источника, машина взорвалась возле здания запорожской телекомпании.От удара в здании выбиты окна, поврежден фасад. На месте работают сотрудники экстренных служб.По данным члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича, когда сотрудники телеканала шли на работу, у здания подорвали начиненную взрывчаткой машину. Также нанесен значительный ущерб имуществу СМИ, в том числе студии "ЗаРадио".
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
В Мелитополе произошел мощный взрыв, пострадали пять человек
Мощный взрыв прогремел в Мелитополе
09:04 25.10.2022 (обновлено: 10:19 25.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. Мощный взрыв прогремел во вторник утром в городе Мелитополе Запорожской области около офиса телекомпании ЗаТВ. Об этом сообщила горадминистрация.
"В Мелитополе прозвучал одиночный мощный взрыв. Информация уточняется и будет дополнена", - говорится в Telegram-канале администрации.
По данным нашего источника, машина взорвалась возле здания запорожской телекомпании.
От удара в здании выбиты окна, поврежден фасад. На месте работают сотрудники экстренных служб.
По данным члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича, когда сотрудники телеканала шли на работу, у здания подорвали начиненную взрывчаткой машину.
"Мощность составила 1,5—2 кг в тротиловом эквиваленте. Пострадали пять человек - сотрудники холдинга "ЗаМедиа" и другие мирные жители", - написал он в своем Telegram-канале.
Также нанесен значительный ущерб имуществу СМИ, в том числе студии "ЗаРадио".