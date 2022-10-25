Рейтинг@Mail.ru
В Мелитополе произошел мощный взрыв, пострадали пять человек - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221025/v-melitopole-proizoshel-moschnyy-vzryv-1125067104.html
В Мелитополе произошел мощный взрыв, пострадали пять человек
В Мелитополе произошел мощный взрыв, пострадали пять человек - РИА Новости Крым, 25.10.2022
В Мелитополе произошел мощный взрыв, пострадали пять человек
Мощный взрыв прогремел во вторник утром в городе Мелитополе Запорожской области около офиса телекомпании ЗаТВ. Об этом сообщила горадминистрация. РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T09:04
2022-10-25T10:19
запорожская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/19/1125066993_0:337:1800:1350_1920x0_80_0_0_3c653758867baa5fc91cee0b355b62d8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. Мощный взрыв прогремел во вторник утром в городе Мелитополе Запорожской области около офиса телекомпании ЗаТВ. Об этом сообщила горадминистрация.По данным нашего источника, машина взорвалась возле здания запорожской телекомпании.От удара в здании выбиты окна, поврежден фасад. На месте работают сотрудники экстренных служб.По данным члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича, когда сотрудники телеканала шли на работу, у здания подорвали начиненную взрывчаткой машину. Также нанесен значительный ущерб имуществу СМИ, в том числе студии "ЗаРадио".
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/19/1125066993_0:0:1800:1350_1920x0_80_0_0_3f5d03fa71ef827aadfdeefdc95b7198.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
В Мелитополе произошел мощный взрыв, пострадали пять человек

Мощный взрыв прогремел в Мелитополе

09:04 25.10.2022 (обновлено: 10:19 25.10.2022)
 
© РИА Новости КрымВ Мелитополе произошел мощный взрыв
В Мелитополе произошел мощный взрыв - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. Мощный взрыв прогремел во вторник утром в городе Мелитополе Запорожской области около офиса телекомпании ЗаТВ. Об этом сообщила горадминистрация.
"В Мелитополе прозвучал одиночный мощный взрыв. Информация уточняется и будет дополнена", - говорится в Telegram-канале администрации.
По данным нашего источника, машина взорвалась возле здания запорожской телекомпании.
От удара в здании выбиты окна, поврежден фасад. На месте работают сотрудники экстренных служб.
По данным члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича, когда сотрудники телеканала шли на работу, у здания подорвали начиненную взрывчаткой машину.
"Мощность составила 1,5—2 кг в тротиловом эквиваленте. Пострадали пять человек - сотрудники холдинга "ЗаМедиа" и другие мирные жители", - написал он в своем Telegram-канале.
Также нанесен значительный ущерб имуществу СМИ, в том числе студии "ЗаРадио".
Запорожская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:12Где в Крыму отключат воду во вторник - адреса
09:49Россиян ждет короткая рабочая неделя
09:42В Крыму предупредили о паводках
09:23Крымские швейные предприятия готовы выполнять заказы для нужд военных
09:04В Мелитополе произошел мощный взрыв, пострадали пять человек
09:01Россия расценит применение Украиной "грязной бомбы" как ядерный террор
08:50Противостояние РФ и НАТО: чем закончится украинский кризис - политолог
08:31Как плюшевый медведь может спровоцировать астму
08:12Куда жаловаться на отсутствие отопления в доме
07:57"Парящая" земляника в Крыму – видео 0:53
07:29Главные советы по уходу за кожей лица в период холодов
07:04Как херсонцам в Крыму оформить жилищный сертификат и выплату в 100 тысяч
03:31Евразийская точка сборки: РФ занимает в мире новую роль - эксперты
00:01Прогноз погоды в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 25 октября
22:30Взрыв произошел на железной дороге в Брянской области
22:05Главные события и заявления дня: 24 октября
21:36Автомобиль с мирными жителями обстреляли под Херсоном, есть погибшие
21:29И носки не помогут: как холода влияют на интимную жизнь
21:04В Крыму травят грызунов в полях: почему ученые против
Лента новостейМолния