https://crimea.ria.ru/20221025/v-melitopole-proizoshel-moschnyy-vzryv-1125067104.html

В Мелитополе произошел мощный взрыв, пострадали пять человек

В Мелитополе произошел мощный взрыв, пострадали пять человек - РИА Новости Крым, 25.10.2022

В Мелитополе произошел мощный взрыв, пострадали пять человек

Мощный взрыв прогремел во вторник утром в городе Мелитополе Запорожской области около офиса телекомпании ЗаТВ. Об этом сообщила горадминистрация. РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-25T09:04

2022-10-25T09:04

2022-10-25T10:19

запорожская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. Мощный взрыв прогремел во вторник утром в городе Мелитополе Запорожской области около офиса телекомпании ЗаТВ. Об этом сообщила горадминистрация.По данным нашего источника, машина взорвалась возле здания запорожской телекомпании.От удара в здании выбиты окна, поврежден фасад. На месте работают сотрудники экстренных служб.По данным члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича, когда сотрудники телеканала шли на работу, у здания подорвали начиненную взрывчаткой машину. Также нанесен значительный ущерб имуществу СМИ, в том числе студии "ЗаРадио".

запорожская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)