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В Керчи простились с двумя героями спецоперации
В Керчи простились с двумя героями спецоперации - РИА Новости Крым, 17.12.2024
В Керчи простились с двумя героями спецоперации
Руслана Жарова и Станислава Пархоменко, погибших в зоне спецоперации, проводили в последний путь в Керчи. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T20:09
2024-12-17T20:09
2024-12-17T20:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Руслана Жарова и Станислава Пархоменко, погибших в зоне спецоперации, проводили в последний путь в Керчи. Об этом сообщает администрация города.Руслан Жаров родился в Керчи в 1994 году. Закончил среднюю школу №17 им. Веры Белик, затем получил профессию повара в Керченском профессиональном лицее сферы обслуживания. Он ходил в рейсы по профессии – судовым поваром.Станислав Пархоменко родился в 1989 году в селе Ново-Николаевка Ленинского района Крыма. Окончил Ново-Николаевскую среднюю общеобразовательную школу и переехал Керчь, где учился в профессиональном техническом училище № 40.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, керчь, утраты, герои сво, участники сво, общество
В Керчи простились с двумя героями спецоперации
В Керчи проводили в последний путь героев СВО Руслана Жарова и Станислава Пархоменко
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Руслана Жарова и Станислава Пархоменко, погибших в зоне спецоперации, проводили в последний путь в Керчи. Об этом сообщает администрация города.
Руслан Жаров родился в Керчи в 1994 году. Закончил среднюю школу №17 им. Веры Белик, затем получил профессию повара в Керченском профессиональном лицее сферы обслуживания. Он ходил в рейсы по профессии – судовым поваром.
"В июне 2023 года Руслан Андреевич заключил контракт с Минобороны РФ на прохождение военной службы в зоне специальной военной операции. Военнослужащий награжден медалью "За мужество и доблесть". Погиб боец в Херсонской области", - говорится в сообщении.
Станислав Пархоменко родился в 1989 году в селе Ново-Николаевка Ленинского района Крыма. Окончил Ново-Николаевскую среднюю общеобразовательную школу и переехал Керчь, где учился в профессиональном техническом училище № 40.
"Станислав Станиславович заключил контракт с Минобороны РФ на прохождение военной службы. Он был верен воинской присяге. Геройски погиб как доблестный и отважный солдат", - уточняют в администрации Керчи.
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