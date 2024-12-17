https://crimea.ria.ru/20241217/v-kerchi-prostilis-s-dvumya-geroyami-spetsoperatsii-1142698181.html

В Керчи простились с двумя героями спецоперации

В Керчи простились с двумя героями спецоперации - РИА Новости Крым, 17.12.2024

В Керчи простились с двумя героями спецоперации

Руслана Жарова и Станислава Пархоменко, погибших в зоне спецоперации, проводили в последний путь в Керчи. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T20:09

2024-12-17T20:09

2024-12-17T20:09

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Руслана Жарова и Станислава Пархоменко, погибших в зоне спецоперации, проводили в последний путь в Керчи. Об этом сообщает администрация города.Руслан Жаров родился в Керчи в 1994 году. Закончил среднюю школу №17 им. Веры Белик, затем получил профессию повара в Керченском профессиональном лицее сферы обслуживания. Он ходил в рейсы по профессии – судовым поваром.Станислав Пархоменко родился в 1989 году в селе Ново-Николаевка Ленинского района Крыма. Окончил Ново-Николаевскую среднюю общеобразовательную школу и переехал Керчь, где учился в профессиональном техническом училище № 40.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, утраты, герои сво, участники сво, общество