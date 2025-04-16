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Два беспилотника уничтожены над Крымом
Два беспилотника уничтожены над Крымом - РИА Новости Крым, 16.04.2025
Два беспилотника уничтожены над Крымом
Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T07:12
2025-04-16T07:12
2025-04-16T07:26
крым
беспилотник (бпла, дрон)
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безопасность
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атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что в течение ночи вражеские беспилотники также были сбиты над пятью регионами России. Кроме того, девять беспилотников сбили над Воронежской областью, восемь – над территорией Белгородской области, четыре – над Курской областью, два над Липецкой и один БПЛА - над Московским регионом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, беспилотник (бпла, дрон), пво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, происшествия, атаки всу на крым, воронежская область, белгородская область, курская область, липецкая область, московская область
Два беспилотника уничтожены над Крымом
Над Крымом сбили два беспилотника
07:12 16.04.2025 (обновлено: 07:26 16.04.2025)