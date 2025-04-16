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Два беспилотника уничтожены над Крымом

Два беспилотника уничтожены над Крымом - РИА Новости Крым, 16.04.2025

Два беспилотника уничтожены над Крымом

Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T07:12

2025-04-16T07:12

2025-04-16T07:26

крым

беспилотник (бпла, дрон)

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безопасность

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атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что в течение ночи вражеские беспилотники также были сбиты над пятью регионами России. Кроме того, девять беспилотников сбили над Воронежской областью, восемь – над территорией Белгородской области, четыре – над Курской областью, два над Липецкой и один БПЛА - над Московским регионом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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