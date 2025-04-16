https://crimea.ria.ru/20250416/osobye-usloviya-dlya-russkikh-v-krymu-rassekretili-direktivu-natsistov-1145714013.html

Особые условия для русских: в Крыму рассекретили директиву нацистов

Особые условия для русских: в Крыму рассекретили директиву нацистов - РИА Новости Крым, 16.04.2025

Особые условия для русских: в Крыму рассекретили директиву нацистов

Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю опубликовало ранее засекреченный документ под названием "Директива о разработке подозрительных советско-русских... РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T08:32

2025-04-16T08:32

2025-04-16T10:32

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

крым

история

крым в великой отечественной войне

великая отечественная война

фашизм

новости

новости крыма

память

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/19/1119726943_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_06a8e8e4cd6965fac652f6c4606c1dba.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю опубликовало ранее засекреченный документ под названием "Директива о разработке подозрительных советско-русских военных и гражданских пленных Восточного похода…", датированный 29 октября 1941 года. Документ прилагался к приказу руководителя нацистской службы безопасности Рейнхарда Гейдриха. В нем говорилось о работе специальных отрядов – зондеркоманд – в лагерях советских пленных. Их задачей была жесткая селекция пленных по национальности, профессии и социальному положению. Особое внимание уделяли сторонникам большевизма.Под пристальным вниманием находились комиссары, евреи, интеллигенция, представители власти."Это делалось не только для того, чтобы ликвидировать этих лиц, но и для их использования в качестве коллаборационистов на оккупированных территориях", – отмечают специалисты.В директиве также подчеркивается тесное сотрудничество нацистских карательных структур с вермахтом, под контролем которого находились лагеря.Как отметил профессор КФУ Олег Романько, этот документ еще раз доказывает, что в преступлениях против пленных и мирных граждан виновны не только карательные органы СС, но и немецкие вооруженные силы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Показания советского разведчика в тылу врага: секретные данные УФСБ КрымаВ Крыму создают уникальную базу данных жертв нацистской оккупацииРассекречены документы о преступлениях фашистов и их пособников в Крыму

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уфсб россии по республике крым и городу севастополю, крым, история, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, фашизм, новости, новости крыма, память