Особые условия для русских: в Крыму рассекретили директиву нацистов
УФСБ Крыма рассекретило документы о репрессиях фашистов в лагерях для советских пленных
08:32 16.04.2025 (обновлено: 10:32 16.04.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМемориал "Концлагерь Красный"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю опубликовало ранее засекреченный документ под названием "Директива о разработке подозрительных советско-русских военных и гражданских пленных Восточного похода…", датированный 29 октября 1941 года.
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. СевастополюЗасекреченный документ "Директива о разработке подозрительных советско-русских военных и гражданских пленных Восточного похода"
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
Засекреченный документ "Директива о разработке подозрительных советско-русских военных и гражданских пленных Восточного похода"
Документ прилагался к приказу руководителя нацистской службы безопасности Рейнхарда Гейдриха. В нем говорилось о работе специальных отрядов – зондеркоманд – в лагерях советских пленных. Их задачей была жесткая селекция пленных по национальности, профессии и социальному положению. Особое внимание уделяли сторонникам большевизма.
"По мнению авторов этого документа, "большевистский солдат потерял всякое право на обращение с ним как с честным солдатом", поэтому "особые условия Восточного похода требуют беспощадных и энергичных действий при малейшем намеке на сопротивление", – рассказывают в ведомстве.
Под пристальным вниманием находились комиссары, евреи, интеллигенция, представители власти.
"Это делалось не только для того, чтобы ликвидировать этих лиц, но и для их использования в качестве коллаборационистов на оккупированных территориях", – отмечают специалисты.
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. СевастополюЗасекреченный документ "Директива о разработке подозрительных советско-русских военных и гражданских пленных Восточного похода"
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
Засекреченный документ "Директива о разработке подозрительных советско-русских военных и гражданских пленных Восточного похода"
В директиве также подчеркивается тесное сотрудничество нацистских карательных структур с вермахтом, под контролем которого находились лагеря.
Как отметил профессор КФУ Олег Романько, этот документ еще раз доказывает, что в преступлениях против пленных и мирных граждан виновны не только карательные органы СС, но и немецкие вооруженные силы.
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