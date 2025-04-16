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Особые условия для русских: в Крыму рассекретили директиву нацистов - РИА Новости Крым, 16.04.2025
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Особые условия для русских: в Крыму рассекретили директиву нацистов
Особые условия для русских: в Крыму рассекретили директиву нацистов - РИА Новости Крым, 16.04.2025
Особые условия для русских: в Крыму рассекретили директиву нацистов
Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю опубликовало ранее засекреченный документ под названием "Директива о разработке подозрительных советско-русских... РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T08:32
2025-04-16T10:32
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю опубликовало ранее засекреченный документ под названием "Директива о разработке подозрительных советско-русских военных и гражданских пленных Восточного похода…", датированный 29 октября 1941 года. Документ прилагался к приказу руководителя нацистской службы безопасности Рейнхарда Гейдриха. В нем говорилось о работе специальных отрядов – зондеркоманд – в лагерях советских пленных. Их задачей была жесткая селекция пленных по национальности, профессии и социальному положению. Особое внимание уделяли сторонникам большевизма.Под пристальным вниманием находились комиссары, евреи, интеллигенция, представители власти."Это делалось не только для того, чтобы ликвидировать этих лиц, но и для их использования в качестве коллаборационистов на оккупированных территориях", – отмечают специалисты.В директиве также подчеркивается тесное сотрудничество нацистских карательных структур с вермахтом, под контролем которого находились лагеря.Как отметил профессор КФУ Олег Романько, этот документ еще раз доказывает, что в преступлениях против пленных и мирных граждан виновны не только карательные органы СС, но и немецкие вооруженные силы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Показания советского разведчика в тылу врага: секретные данные УФСБ КрымаВ Крыму создают уникальную базу данных жертв нацистской оккупацииРассекречены документы о преступлениях фашистов и их пособников в Крыму
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю, крым, история, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, фашизм, новости, новости крыма, память
Особые условия для русских: в Крыму рассекретили директиву нацистов

УФСБ Крыма рассекретило документы о репрессиях фашистов в лагерях для советских пленных

08:32 16.04.2025 (обновлено: 10:32 16.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМемориал "Концлагерь Красный"
Мемориал Концлагерь Красный - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю опубликовало ранее засекреченный документ под названием "Директива о разработке подозрительных советско-русских военных и гражданских пленных Восточного похода…", датированный 29 октября 1941 года.
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. СевастополюЗасекреченный документ "Директива о разработке подозрительных советско-русских военных и гражданских пленных Восточного похода"
Засекреченный документ Директива о разработке подозрительных советско-русских военных и гражданских пленных Восточного похода
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
Засекреченный документ "Директива о разработке подозрительных советско-русских военных и гражданских пленных Восточного похода"
Документ прилагался к приказу руководителя нацистской службы безопасности Рейнхарда Гейдриха. В нем говорилось о работе специальных отрядов – зондеркоманд – в лагерях советских пленных. Их задачей была жесткая селекция пленных по национальности, профессии и социальному положению. Особое внимание уделяли сторонникам большевизма.

"По мнению авторов этого документа, "большевистский солдат потерял всякое право на обращение с ним как с честным солдатом", поэтому "особые условия Восточного похода требуют беспощадных и энергичных действий при малейшем намеке на сопротивление", – рассказывают в ведомстве.

Под пристальным вниманием находились комиссары, евреи, интеллигенция, представители власти.
"Это делалось не только для того, чтобы ликвидировать этих лиц, но и для их использования в качестве коллаборационистов на оккупированных территориях", – отмечают специалисты.
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. СевастополюЗасекреченный документ "Директива о разработке подозрительных советско-русских военных и гражданских пленных Восточного похода"
Засекреченный документ Директива о разработке подозрительных советско-русских военных и гражданских пленных Восточного похода
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
Засекреченный документ "Директива о разработке подозрительных советско-русских военных и гражданских пленных Восточного похода"
В директиве также подчеркивается тесное сотрудничество нацистских карательных структур с вермахтом, под контролем которого находились лагеря.
Как отметил профессор КФУ Олег Романько, этот документ еще раз доказывает, что в преступлениях против пленных и мирных граждан виновны не только карательные органы СС, но и немецкие вооруженные силы.
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