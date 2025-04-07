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В Крыму создают уникальную базу данных жертв нацистской оккупации

В Крыму создают уникальную базу данных жертв нацистской оккупации - РИА Новости Крым, 07.04.2025

В Крыму создают уникальную базу данных жертв нацистской оккупации

В рамках проекта "Память" в Крыму создается уникальная база о жертвах нацистского террора из числа гражданского населения в период оккупации полуострова в... РИА Новости Крым, 07.04.2025

2025-04-07T14:03

2025-04-07T14:03

2025-04-07T14:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В рамках проекта "Память" в Крыму создается уникальная база о жертвах нацистского террора из числа гражданского населения в период оккупации полуострова в 1942-1944 гг. Сегодня ресурс содержит уточненные сведения о 15 011 крымчанах – это шестая часть общих потерь мирного населения, подтвержденных комиссией после освобождения республики, а также Верховным судом РК в 2022 году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал автор проекта, председатель Комитета Госсовета Крыма по патриотическому воспитанию и молодежной политике, кандидат исторических наук Владимир Бобков.Их фамилии нуждаются в памятиБобков подчеркивает, что Великая Отечественная война отличалась от всех прежних для нашей страны тем, что в общем числе жертв советского народа – а это почти 27 млн человек – количество уничтоженных врагом гражданских лиц превышало число погибших на полях сражения военных.Идея создать базу данных о гражданских людях, уничтоженных в Крыму в годы оккупации нацистами, пришла в 2020 году, вспоминает он. Начали работу в рамках проекта "Память", которому уже десять лет. Тогда научная группа готовила к публикации неизвестные ранее сведения о более чем тысяче крымчан, растерзанных в концлагере "Красный", на территории бывшего совхоза в Симферополе.По словам Бобкова, именно глубокая работа с информацией о зверски погубленных нацистами мирных гражданах вскрыла беспрецедентные по своему содержанию и масштабу преступления и вдохновила на более глубокие исследования во всем регионе."Люди, которые стали жертвами тех страшных событий, на наш взгляд, тоже нуждаются в памяти, в изучении. Эти фамилии должны быть возвращены", – отметил автор проекта.Новый ресурс презентовали в 2022 году, когда в Верховном суде Республики Крым проходил судебный процесс о признании геноцидом советского народа преступлений, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной, подчеркнул Бобков.Все имена в списке, который постоянно обновляется, обеспечиваются ссылками. Они ведут на подтверждающие архивные документы – это был главный критерий проекта для обеспечения достоверности сведений, отметил Бобков.Приходится перерабатывать огромный массив документов вручную, потому что иного способа установить имена гражданских лиц, кроме как по архивам, справкам и прочим документальным свидетельствам уже не осталось, сказал он.Масштаб преступлений нацистов в Крыму"Многие карательные акции производились нацистами настолько тотально, что уничтожались все члены семьи, тогда память о ней исчезала. И уничтожали домовые книги, которые могли быть источником для восстановления этих потерь. Домовых книг не осталось, какие-то единицы по отдельным адресам, которые, конечно, картины создать не позволяют", – поясняет Бобков.Кроме того, немцы и их пособники регулярно производили переселение жителей даже в рамках одного населенного пунктах, чтобы не допустить формирования "горизонтальных связей, за которыми может появиться желание организовать более системное сопротивление", добавил историк.Эти и другие обстоятельства и привели к тому, что работавшие в Крыму после его освобождения комиссии по изучению фактов преступлений нацистов во многих случаях "расписывались в невозможности установить имена жертв в том объеме, как это было нужно сделать по горячим следам", сказал Бобков."Например, алуштинский акт, в котором зафиксировано, что за годы оккупации порядка 800 человек было уничтожено на территории Алушты и прилегающих населенных пунктов. При этом прилагается именной список, в котором всего 16 фамилий. И феодосийский акт, где записано, что более 8 тысяч жителей Феодосии и окружающих сел, военнопленных на территории города уничтожено, а список, где чуть больше тысячи, и тут же пояснение почему", – рассказал Бобков.В частности, потому, что эксгумацию жертв нацистского террора раннего периода оккупации Крыма не производили из санитарных соображений, а установить позже личности погибших стало невозможным, ведь у них не было жетонов, как у военных, заметил он."А масштабы преступлений на полуострове были, я позволю себе это слово, уникальны. Массовые казни сопровождали весь период, с первых недель оккупации Крыма. То есть проект "Память" – это о документальном поиске. Информация получается из неочевидных источников: архивных документов, мемуаров, записок, появившихся в более поздние послевоенные годы, когда вернулись родственники, а комиссия уже не работала", – сказал Бобков.Крымский Нюрнберг: по следам нацистских преступлени >>По его словам, каждый новый блок рассекреченных документов, в том числе протоколов допросов, дает хотя бы одну – две фамилии, которые уходят на сайт. "Потому что тот или иной нацистский преступник в результате следствия признавался, что имел отношение к гибели какого-то количества людей", – отметил Бобков.Приобщить семьи к Великой ПобедеБаза данных о жертвах нацистов на территории оккупированного в годы войны Крыма, помимо собственно уточненных исторических сведений, позволяет пополнять списки героев того времени, ведь в числе замученных врагом – мирные люди, в том числе те, кто участвовал в подполье и партизанском движении, отметил Бобков.Большинство послевоенных документов очень сложны для исследования, поскольку они часто формировались на основе устных заявлений, так что имена и фамилии людей искажались – происходили задвоения, затроения, рассказал он."Мне приходит на память пример. Наш герой, подпольщик, погибший 27 сентября 1943 года, Жердев была его фамилия. Так вот он часто фигурировал даже в официальных документах и как Жердяев, и как Жерделев. Но когда мы вникаем в суть документов, то понимаем, что речь идет об одном и том же человеке. Вот такой рукотворный массив данных позволяет получить в каких-то случаях развернутую справку о человеке", – пояснил Бобков.Он уверен, что проект "Память" в Крыму не менее нужный, чем проекты "Память народа", "Подвиг народа" и "Дорогами Победы", благодаря которым практически каждая российская семья может выяснить вклад своих предков в Великую Победу, узнать о их наградах и жизненном пути."Этот проект приобщил к Великой Победе конкретного человека и конкретную семью с точки зрения наличия информации", – подчеркнул эксперт.Ранее УФСБ России по Крыму и Севастополю у 80-летию Победы рассекретило и опубликовало архивные протоколы допросов коллаборационистов, пособников фашистов из штаба "ГФП (Гехайме фельдполицай)-312", или тайной полевой полиции, действовавшей в Херсонской области и в Крыму в 1943 году.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. 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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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