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В Крыму создают уникальную базу данных жертв нацистской оккупации - РИА Новости Крым, 07.04.2025
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В Крыму создают уникальную базу данных жертв нацистской оккупации
В Крыму создают уникальную базу данных жертв нацистской оккупации - РИА Новости Крым, 07.04.2025
В Крыму создают уникальную базу данных жертв нацистской оккупации
В рамках проекта "Память" в Крыму создается уникальная база о жертвах нацистского террора из числа гражданского населения в период оккупации полуострова в... РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T14:03
2025-04-07T14:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В рамках проекта "Память" в Крыму создается уникальная база о жертвах нацистского террора из числа гражданского населения в период оккупации полуострова в 1942-1944 гг. Сегодня ресурс содержит уточненные сведения о 15 011 крымчанах – это шестая часть общих потерь мирного населения, подтвержденных комиссией после освобождения республики, а также Верховным судом РК в 2022 году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал автор проекта, председатель Комитета Госсовета Крыма по патриотическому воспитанию и молодежной политике, кандидат исторических наук Владимир Бобков.Их фамилии нуждаются в памятиБобков подчеркивает, что Великая Отечественная война отличалась от всех прежних для нашей страны тем, что в общем числе жертв советского народа – а это почти 27 млн человек – количество уничтоженных врагом гражданских лиц превышало число погибших на полях сражения военных.Идея создать базу данных о гражданских людях, уничтоженных в Крыму в годы оккупации нацистами, пришла в 2020 году, вспоминает он. Начали работу в рамках проекта "Память", которому уже десять лет. Тогда научная группа готовила к публикации неизвестные ранее сведения о более чем тысяче крымчан, растерзанных в концлагере "Красный", на территории бывшего совхоза в Симферополе.По словам Бобкова, именно глубокая работа с информацией о зверски погубленных нацистами мирных гражданах вскрыла беспрецедентные по своему содержанию и масштабу преступления и вдохновила на более глубокие исследования во всем регионе."Люди, которые стали жертвами тех страшных событий, на наш взгляд, тоже нуждаются в памяти, в изучении. Эти фамилии должны быть возвращены", – отметил автор проекта.Новый ресурс презентовали в 2022 году, когда в Верховном суде Республики Крым проходил судебный процесс о признании геноцидом советского народа преступлений, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной, подчеркнул Бобков.Все имена в списке, который постоянно обновляется, обеспечиваются ссылками. Они ведут на подтверждающие архивные документы – это был главный критерий проекта для обеспечения достоверности сведений, отметил Бобков.Приходится перерабатывать огромный массив документов вручную, потому что иного способа установить имена гражданских лиц, кроме как по архивам, справкам и прочим документальным свидетельствам уже не осталось, сказал он.Масштаб преступлений нацистов в Крыму"Многие карательные акции производились нацистами настолько тотально, что уничтожались все члены семьи, тогда память о ней исчезала. И уничтожали домовые книги, которые могли быть источником для восстановления этих потерь. Домовых книг не осталось, какие-то единицы по отдельным адресам, которые, конечно, картины создать не позволяют", – поясняет Бобков.Кроме того, немцы и их пособники регулярно производили переселение жителей даже в рамках одного населенного пунктах, чтобы не допустить формирования "горизонтальных связей, за которыми может появиться желание организовать более системное сопротивление", добавил историк.Эти и другие обстоятельства и привели к тому, что работавшие в Крыму после его освобождения комиссии по изучению фактов преступлений нацистов во многих случаях "расписывались в невозможности установить имена жертв в том объеме, как это было нужно сделать по горячим следам", сказал Бобков."Например, алуштинский акт, в котором зафиксировано, что за годы оккупации порядка 800 человек было уничтожено на территории Алушты и прилегающих населенных пунктов. При этом прилагается именной список, в котором всего 16 фамилий. И феодосийский акт, где записано, что более 8 тысяч жителей Феодосии и окружающих сел, военнопленных на территории города уничтожено, а список, где чуть больше тысячи, и тут же пояснение почему", – рассказал Бобков.В частности, потому, что эксгумацию жертв нацистского террора раннего периода оккупации Крыма не производили из санитарных соображений, а установить позже личности погибших стало невозможным, ведь у них не было жетонов, как у военных, заметил он."А масштабы преступлений на полуострове были, я позволю себе это слово, уникальны. Массовые казни сопровождали весь период, с первых недель оккупации Крыма. То есть проект "Память" – это о документальном поиске. Информация получается из неочевидных источников: архивных документов, мемуаров, записок, появившихся в более поздние послевоенные годы, когда вернулись родственники, а комиссия уже не работала", – сказал Бобков.Крымский Нюрнберг: по следам нацистских преступлени &gt;&gt;По его словам, каждый новый блок рассекреченных документов, в том числе протоколов допросов, дает хотя бы одну – две фамилии, которые уходят на сайт. "Потому что тот или иной нацистский преступник в результате следствия признавался, что имел отношение к гибели какого-то количества людей", – отметил Бобков.Приобщить семьи к Великой ПобедеБаза данных о жертвах нацистов на территории оккупированного в годы войны Крыма, помимо собственно уточненных исторических сведений, позволяет пополнять списки героев того времени, ведь в числе замученных врагом – мирные люди, в том числе те, кто участвовал в подполье и партизанском движении, отметил Бобков.Большинство послевоенных документов очень сложны для исследования, поскольку они часто формировались на основе устных заявлений, так что имена и фамилии людей искажались – происходили задвоения, затроения, рассказал он."Мне приходит на память пример. Наш герой, подпольщик, погибший 27 сентября 1943 года, Жердев была его фамилия. Так вот он часто фигурировал даже в официальных документах и как Жердяев, и как Жерделев. Но когда мы вникаем в суть документов, то понимаем, что речь идет об одном и том же человеке. Вот такой рукотворный массив данных позволяет получить в каких-то случаях развернутую справку о человеке", – пояснил Бобков.Он уверен, что проект "Память" в Крыму не менее нужный, чем проекты "Память народа", "Подвиг народа" и "Дорогами Победы", благодаря которым практически каждая российская семья может выяснить вклад своих предков в Великую Победу, узнать о их наградах и жизненном пути."Этот проект приобщил к Великой Победе конкретного человека и конкретную семью с точки зрения наличия информации", – подчеркнул эксперт.Ранее УФСБ России по Крыму и Севастополю у 80-летию Победы рассекретило и опубликовало архивные протоколы допросов коллаборационистов, пособников фашистов из штаба "ГФП (Гехайме фельдполицай)-312", или тайной полевой полиции, действовавшей в Херсонской области и в Крыму в 1943 году.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. 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история, память, владимир бобков, крым в истории: секреты, факты, фото, крым в великой отечественной войне, 80 лет победы, крым, новости крыма, фашизм
В Крыму создают уникальную базу данных жертв нацистской оккупации

В Крыму установили более 15 тысяч имен жертв нацистов среди мирного населения в годы войны

14:03 07.04.2025
 
© Источник: Музей истории крымчаков в г. СимферополеСимферопольский ров, 1944 г., после освобождения Крыма
Симферопольский ров, 1944 г., после освобождения Крыма
© Источник: Музей истории крымчаков в г. Симферополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В рамках проекта "Память" в Крыму создается уникальная база о жертвах нацистского террора из числа гражданского населения в период оккупации полуострова в 1942-1944 гг. Сегодня ресурс содержит уточненные сведения о 15 011 крымчанах – это шестая часть общих потерь мирного населения, подтвержденных комиссией после освобождения республики, а также Верховным судом РК в 2022 году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал автор проекта, председатель Комитета Госсовета Крыма по патриотическому воспитанию и молодежной политике, кандидат исторических наук Владимир Бобков.

Их фамилии нуждаются в памяти

Бобков подчеркивает, что Великая Отечественная война отличалась от всех прежних для нашей страны тем, что в общем числе жертв советского народа – а это почти 27 млн человек – количество уничтоженных врагом гражданских лиц превышало число погибших на полях сражения военных.
"Это и определило специфику войны, ее безжалостность. Поэтому сегодня эксперты и настаивают на правильной трактовке понятия геноцида советского народа. То есть целенаправленного уничтожения граждан Советского Союза с целью дальнейшего освоения наших территорий пришлыми захватчиками в лице не только немцев, но и тех народов, которые помогали им оккупировать", – сказал Бобков.
Идея создать базу данных о гражданских людях, уничтоженных в Крыму в годы оккупации нацистами, пришла в 2020 году, вспоминает он. Начали работу в рамках проекта "Память", которому уже десять лет. Тогда научная группа готовила к публикации неизвестные ранее сведения о более чем тысяче крымчан, растерзанных в концлагере "Красный", на территории бывшего совхоза в Симферополе.
По словам Бобкова, именно глубокая работа с информацией о зверски погубленных нацистами мирных гражданах вскрыла беспрецедентные по своему содержанию и масштабу преступления и вдохновила на более глубокие исследования во всем регионе.
"Люди, которые стали жертвами тех страшных событий, на наш взгляд, тоже нуждаются в памяти, в изучении. Эти фамилии должны быть возвращены", – отметил автор проекта.
Новый ресурс презентовали в 2022 году, когда в Верховном суде Республики Крым проходил судебный процесс о признании геноцидом советского народа преступлений, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной, подчеркнул Бобков.
"Из 87 тысяч гражданских жертв – данные, которые были закреплены в 1944 году и подтверждены в 2022 году решением суда, на поверхности находились имена лишь чуть более 10 тысяч человек. Мы начали обобщать эту информацию, пользуясь сначала материалами, которые остались после работы чрезвычайной комиссии по расследованию нацистских злодеяний на полуострове. Но уже давным-давно вышли за их пределы. Теперь уже 15 011 имен в этой базе данных", – рассказал Бобков.
Все имена в списке, который постоянно обновляется, обеспечиваются ссылками. Они ведут на подтверждающие архивные документы – это был главный критерий проекта для обеспечения достоверности сведений, отметил Бобков.
Приходится перерабатывать огромный массив документов вручную, потому что иного способа установить имена гражданских лиц, кроме как по архивам, справкам и прочим документальным свидетельствам уже не осталось, сказал он.

Масштаб преступлений нацистов в Крыму

"Многие карательные акции производились нацистами настолько тотально, что уничтожались все члены семьи, тогда память о ней исчезала. И уничтожали домовые книги, которые могли быть источником для восстановления этих потерь. Домовых книг не осталось, какие-то единицы по отдельным адресам, которые, конечно, картины создать не позволяют", – поясняет Бобков.
Кроме того, немцы и их пособники регулярно производили переселение жителей даже в рамках одного населенного пунктах, чтобы не допустить формирования "горизонтальных связей, за которыми может появиться желание организовать более системное сопротивление", добавил историк.
Эти и другие обстоятельства и привели к тому, что работавшие в Крыму после его освобождения комиссии по изучению фактов преступлений нацистов во многих случаях "расписывались в невозможности установить имена жертв в том объеме, как это было нужно сделать по горячим следам", сказал Бобков.
"Например, алуштинский акт, в котором зафиксировано, что за годы оккупации порядка 800 человек было уничтожено на территории Алушты и прилегающих населенных пунктов. При этом прилагается именной список, в котором всего 16 фамилий. И феодосийский акт, где записано, что более 8 тысяч жителей Феодосии и окружающих сел, военнопленных на территории города уничтожено, а список, где чуть больше тысячи, и тут же пояснение почему", – рассказал Бобков.
В частности, потому, что эксгумацию жертв нацистского террора раннего периода оккупации Крыма не производили из санитарных соображений, а установить позже личности погибших стало невозможным, ведь у них не было жетонов, как у военных, заметил он.
"А масштабы преступлений на полуострове были, я позволю себе это слово, уникальны. Массовые казни сопровождали весь период, с первых недель оккупации Крыма. То есть проект "Память" – это о документальном поиске. Информация получается из неочевидных источников: архивных документов, мемуаров, записок, появившихся в более поздние послевоенные годы, когда вернулись родственники, а комиссия уже не работала", – сказал Бобков.
Крымский Нюрнберг: по следам нацистских преступлени >>
По его словам, каждый новый блок рассекреченных документов, в том числе протоколов допросов, дает хотя бы одну – две фамилии, которые уходят на сайт. "Потому что тот или иной нацистский преступник в результате следствия признавался, что имел отношение к гибели какого-то количества людей", – отметил Бобков.

Приобщить семьи к Великой Победе

База данных о жертвах нацистов на территории оккупированного в годы войны Крыма, помимо собственно уточненных исторических сведений, позволяет пополнять списки героев того времени, ведь в числе замученных врагом – мирные люди, в том числе те, кто участвовал в подполье и партизанском движении, отметил Бобков.
Большинство послевоенных документов очень сложны для исследования, поскольку они часто формировались на основе устных заявлений, так что имена и фамилии людей искажались – происходили задвоения, затроения, рассказал он.
"Мне приходит на память пример. Наш герой, подпольщик, погибший 27 сентября 1943 года, Жердев была его фамилия. Так вот он часто фигурировал даже в официальных документах и как Жердяев, и как Жерделев. Но когда мы вникаем в суть документов, то понимаем, что речь идет об одном и том же человеке. Вот такой рукотворный массив данных позволяет получить в каких-то случаях развернутую справку о человеке", – пояснил Бобков.
Он уверен, что проект "Память" в Крыму не менее нужный, чем проекты "Память народа", "Подвиг народа" и "Дорогами Победы", благодаря которым практически каждая российская семья может выяснить вклад своих предков в Великую Победу, узнать о их наградах и жизненном пути.
"Этот проект приобщил к Великой Победе конкретного человека и конкретную семью с точки зрения наличия информации", – подчеркнул эксперт.
Ранее УФСБ России по Крыму и Севастополю у 80-летию Победы рассекретило и опубликовало архивные протоколы допросов коллаборационистов, пособников фашистов из штаба "ГФП (Гехайме фельдполицай)-312", или тайной полевой полиции, действовавшей в Херсонской области и в Крыму в 1943 году.
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