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Отдых в Крыму на 20% дешевле соседних курортов

Отдых в Крыму на 20% дешевле соседних курортов - РИА Новости Крым, 16.04.2025

Отдых в Крыму на 20% дешевле соседних курортов

Активный спрос на отдых в Крыму подогревается доступными ценами. Они на 20% ниже, чем в отелях Краснодарского края и Абхазии. Об этом заявил министр курортов и... РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T08:06

2025-04-16T08:06

2025-04-16T08:08

радио "спутник в крыму"

крым

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туризм

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сергей ганзий

минкурортов крыма

новые регионы россии

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отдых в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Активный спрос на отдых в Крыму подогревается доступными ценами. Они на 20% ниже, чем в отелях Краснодарского края и Абхазии. Об этом заявил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий в эфире радио "Спутник в Крыму".По его словам, сохранять такое ценообразование получается благодаря богатому опыту отельеров и бизнеса в Крыму.Запрет на курортный сезон-2025 в Крыму – Роспотребнадзор опроверг фейкОн добавил, что на сегодняшний день ограничения по логистике сохраняются, но в Крыму активно принимают меры для разрешения ситуации. Он напомнил, что к началу курортного сезона увеличат пропускную систему Крымского моста, благодаря чему время ожидания на досмотровых пунктах должно сократиться до часа. Кроме того, в регион можно добраться на поезде и через исторические регионы."Очень активно развивается инфраструктура именно через исторические регионы. Там автомобильные дороги с прекрасным состоянием дорожного полотна, появляется современнейшая придорожная инфраструктура", – подчеркивает министр курортов.Будут ли Крым и Херсонская область конкурировать за туристов – мнениеТурпоток через эти территории вырос на 5% и составляет 11% о общего количества въезжающих в Крым. И в министерстве прогнозируют, что это только начало. Ведь регион входит в топ-5 внутренних направлений туризма у россиян. Лидирующий район – традиционно Южный берег.Бронирование отдыха в Крыму уже распространяется вплоть до октября. По данным министерства, показатели превышают прошлогодние на 30-35%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым творит чудеса: рост бронирований на майские превысил 80%Крым в топе: россияне выбирают полуостров для отдыха в майские праздникиКогда пляжи в Крыму будут готовы к купальному сезону

https://crimea.ria.ru/20250410/imeet-chudesnoe-vozdeystvie-akter-burunov-nazval-krym-lyubimym-kurortom-1145583448.html

крым

новые регионы россии

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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