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Отдых в Крыму на 20% дешевле соседних курортов - РИА Новости Крым, 16.04.2025
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Отдых в Крыму на 20% дешевле соседних курортов
Отдых в Крыму на 20% дешевле соседних курортов - РИА Новости Крым, 16.04.2025
Отдых в Крыму на 20% дешевле соседних курортов
Активный спрос на отдых в Крыму подогревается доступными ценами. Они на 20% ниже, чем в отелях Краснодарского края и Абхазии. Об этом заявил министр курортов и... РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T08:06
2025-04-16T08:08
радио "спутник в крыму"
крым
туризм в крыму
туризм
внутренний туризм
сергей ганзий
минкурортов крыма
новые регионы россии
отдых
отдых в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Активный спрос на отдых в Крыму подогревается доступными ценами. Они на 20% ниже, чем в отелях Краснодарского края и Абхазии. Об этом заявил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий в эфире радио "Спутник в Крыму".По его словам, сохранять такое ценообразование получается благодаря богатому опыту отельеров и бизнеса в Крыму.Запрет на курортный сезон-2025 в Крыму – Роспотребнадзор опроверг фейкОн добавил, что на сегодняшний день ограничения по логистике сохраняются, но в Крыму активно принимают меры для разрешения ситуации. Он напомнил, что к началу курортного сезона увеличат пропускную систему Крымского моста, благодаря чему время ожидания на досмотровых пунктах должно сократиться до часа. Кроме того, в регион можно добраться на поезде и через исторические регионы."Очень активно развивается инфраструктура именно через исторические регионы. Там автомобильные дороги с прекрасным состоянием дорожного полотна, появляется современнейшая придорожная инфраструктура", – подчеркивает министр курортов.Будут ли Крым и Херсонская область конкурировать за туристов – мнениеТурпоток через эти территории вырос на 5% и составляет 11% о общего количества въезжающих в Крым. И в министерстве прогнозируют, что это только начало. Ведь регион входит в топ-5 внутренних направлений туризма у россиян. Лидирующий район – традиционно Южный берег.Бронирование отдыха в Крыму уже распространяется вплоть до октября. По данным министерства, показатели превышают прошлогодние на 30-35%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым творит чудеса: рост бронирований на майские превысил 80%Крым в топе: россияне выбирают полуостров для отдыха в майские праздникиКогда пляжи в Крыму будут готовы к купальному сезону
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Отдых в Крыму на 20% дешевле соседних курортов

Цена на отдых в Крыму на 20% ниже курортов Краснодарского края и Абхазии – минтуризма

08:06 16.04.2025 (обновлено: 08:08 16.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВоронцовский дворец в Алупке
Воронцовский дворец в Алупке - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Активный спрос на отдых в Крыму подогревается доступными ценами. Они на 20% ниже, чем в отелях Краснодарского края и Абхазии. Об этом заявил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий в эфире радио "Спутник в Крыму".
По его словам, сохранять такое ценообразование получается благодаря богатому опыту отельеров и бизнеса в Крыму.
"Он действительно за 11 лет уникален, потому что за этот период много было разных факторов. Это и смена транспортной логистики в республике, и открытие Крымского моста, аэропорта, все это, конечно, существенно влияло, в том числе, на ценообразование", – объясняет Ганзий.
Запрет на курортный сезон-2025 в Крыму – Роспотребнадзор опроверг фейк
Он добавил, что на сегодняшний день ограничения по логистике сохраняются, но в Крыму активно принимают меры для разрешения ситуации. Он напомнил, что к началу курортного сезона увеличат пропускную систему Крымского моста, благодаря чему время ожидания на досмотровых пунктах должно сократиться до часа. Кроме того, в регион можно добраться на поезде и через исторические регионы.
"Очень активно развивается инфраструктура именно через исторические регионы. Там автомобильные дороги с прекрасным состоянием дорожного полотна, появляется современнейшая придорожная инфраструктура", – подчеркивает министр курортов.
Будут ли Крым и Херсонская область конкурировать за туристов – мнение
Турпоток через эти территории вырос на 5% и составляет 11% о общего количества въезжающих в Крым. И в министерстве прогнозируют, что это только начало. Ведь регион входит в топ-5 внутренних направлений туризма у россиян. Лидирующий район – традиционно Южный берег.

"Мы видим динамику не только по прогнозным показателям, но и в том числе уже по официальной статистике за первый квартал 2025 года. Вот если посмотреть на первые три месяца, то у нас наблюдается рост турпотока на 10% – 570 тысяч человек отдохнуло за этот период", – рассказывает Ганзий.

Бронирование отдыха в Крыму уже распространяется вплоть до октября. По данным министерства, показатели превышают прошлогодние на 30-35%.
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