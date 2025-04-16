https://crimea.ria.ru/20250416/kogda-zakonchat-kapremont-polikliniki-v-tsentralnoy-bolnitse-genicheska-1145704298.html

Когда закончат капремонт поликлиники в центральной больнице Геническа

Когда закончат капремонт поликлиники в центральной больнице Геническа - РИА Новости Крым, 16.04.2025

Когда закончат капремонт поликлиники в центральной больнице Геническа

Капитальный ремонт поликлиники Генической центральной районной больницы будет завершен до конца текущего года, в обновленном здании будет располагаться дневной... РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T08:19

2025-04-16T08:19

2025-04-16T08:19

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ГЕНИЧЕСК, 16 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Капитальный ремонт поликлиники Генической центральной районной больницы будет завершен до конца текущего года, в обновленном здании будет располагаться дневной стационар и новое дополнительное оборудование, включая флюорограф и маммограф. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала и.о. главврача учреждения Ангелина Русакова.И отметила, что в новом корпусе будет поликлиническое отделение, где будут принимать пациентов узкие специалисты, а также будет размещен дневной стационар, флюорография, маммография. Это будет одно отделение, в котором пациенты смогут проходить профосмотры, диспансеризацию и получать качественную специализированную медицинскую помощь, подчеркнула и. о. главврача.Капремонт включает в себя внутренние и наружные работы, замену коммуникаций, переоборудование некоторых помещенийПо словам и. о. руководителя учреждения, Геническая ЦРБ уже подала заявку на новое оборудование для поликлиники, которое также планируется закупить за счет федеральной субсидии.Кроме того, в Генической ЦРБ проводятся ремонты в терапевтическом и неврологическом отделениях, клинико-диагностической лаборатории и стоматологическом отделении.Русакова добавила, что ранее в больницу Геническа доставили новые аппараты ИВЛ, а также современное оборудование для хирургического отделения, благодаря чему в учреждении уже проводят лапароскопические операции (современный способ хирургического лечения, при котором вместо традиционных разрезов стенки брюшной полости делаются небольшие проколы от 0,5 до 1,5 см.).Кроме того, в больнице имеются новые аппараты УЗИ и МРТ, и пациентам уже не нужно ехать на диагностику в Крым или Запорожскую область, добавила и.о. главврача.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250415/krym-prinimaet-na-lechenie-i-obsledovanie-detey-iz-khersonskoy-oblasti-1145704974.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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