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McDonald's хочет снова вернуться в Россию - РИА Новости Крым, 26.04.2025
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McDonald's хочет снова вернуться в Россию
McDonald's хочет снова вернуться в Россию - РИА Новости Крым, 26.04.2025
McDonald's хочет снова вернуться в Россию
Компания McDonald's подала заявку в Роспатент на регистрацию своего товарного знака "Макдоналдс" в России, она принята к рассмотрению. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 26.04.2025
2025-04-26T09:40
2025-04-26T09:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Компания McDonald's подала заявку в Роспатент на регистрацию своего товарного знака "Макдоналдс" в России, она принята к рассмотрению. Об этом пишет РИА Новости.Отмечается, что под товарным знаком "Макдоналдс" компания хочет производить и продавать в России напитки и еду, в том числе быстрого приготовления, предоставлять ресторанные услуги и осуществлять доставку еды и напитков.Она также отметила реакцию компании на планируемые изменения в российском законодательстве в части требований к размещению вывесок на русском языке.Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 мая утвердить перечень компаний из недружественных стран, которые после 2022 года прекратили или сократили деятельность в РФ. Он добавил, что Россия остается открытой страной: кто хочет - пусть возвращается, но эти компании должны будут работать в рамках российского правового поля.Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов отметил активность иностранных компаний, которые "стоят на старте" и хотят вернуться в Россию, поскольку боятся опоздать с возвращением на привлекательный рынок. Он подчеркнул, что признание Вашингтоном российской принадлежности Крыма может привести к полному снятию санкций против Российской Федерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, общество, новости
McDonald's хочет снова вернуться в Россию

McDonald's подал заявку на регистрацию товарного знака в России

09:40 26.04.2025
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкРоспотребнадзор временно закрыл четыре ресторана "Макдоналдс" в Москве
Роспотребнадзор временно закрыл четыре ресторана Макдоналдс в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Компания McDonald's подала заявку в Роспатент на регистрацию своего товарного знака "Макдоналдс" в России, она принята к рассмотрению. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что под товарным знаком "Макдоналдс" компания хочет производить и продавать в России напитки и еду, в том числе быстрого приготовления, предоставлять ресторанные услуги и осуществлять доставку еды и напитков.
"Сейчас заявка находится на стадии экспертизы заявленного обозначения. Шансы на регистрацию, безусловно, высокие, поскольку компания сохранила права на все ключевые бренды McDonald's в России", - рассказала генеральный директор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина.
Она также отметила реакцию компании на планируемые изменения в российском законодательстве в части требований к размещению вывесок на русском языке.
"Такая позиция подтверждает проактивный мониторинг российского законодательного поля со стороны "Макдоналдс" и потенциальную заинтересованность компании в возвращении на российский рынок", - заключила эксперт.
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 мая утвердить перечень компаний из недружественных стран, которые после 2022 года прекратили или сократили деятельность в РФ. Он добавил, что Россия остается открытой страной: кто хочет - пусть возвращается, но эти компании должны будут работать в рамках российского правового поля.
Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов отметил активность иностранных компаний, которые "стоят на старте" и хотят вернуться в Россию, поскольку боятся опоздать с возвращением на привлекательный рынок. Он подчеркнул, что признание Вашингтоном российской принадлежности Крыма может привести к полному снятию санкций против Российской Федерации.
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