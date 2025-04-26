https://crimea.ria.ru/20250426/mcdonalds-khochet-snova-vernutsya-v-rossiyu-1145990264.html

McDonald's хочет снова вернуться в Россию

McDonald's хочет снова вернуться в Россию - РИА Новости Крым, 26.04.2025

McDonald's хочет снова вернуться в Россию

Компания McDonald's подала заявку в Роспатент на регистрацию своего товарного знака "Макдоналдс" в России, она принята к рассмотрению. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 26.04.2025

2025-04-26T09:40

2025-04-26T09:40

2025-04-26T09:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Компания McDonald's подала заявку в Роспатент на регистрацию своего товарного знака "Макдоналдс" в России, она принята к рассмотрению. Об этом пишет РИА Новости.Отмечается, что под товарным знаком "Макдоналдс" компания хочет производить и продавать в России напитки и еду, в том числе быстрого приготовления, предоставлять ресторанные услуги и осуществлять доставку еды и напитков.Она также отметила реакцию компании на планируемые изменения в российском законодательстве в части требований к размещению вывесок на русском языке.Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 мая утвердить перечень компаний из недружественных стран, которые после 2022 года прекратили или сократили деятельность в РФ. Он добавил, что Россия остается открытой страной: кто хочет - пусть возвращается, но эти компании должны будут работать в рамках российского правового поля.Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов отметил активность иностранных компаний, которые "стоят на старте" и хотят вернуться в Россию, поскольку боятся опоздать с возвращением на привлекательный рынок. Он подчеркнул, что признание Вашингтоном российской принадлежности Крыма может привести к полному снятию санкций против Российской Федерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, новости