https://crimea.ria.ru/20250426/uroki-chernobylya-vyuchili-ne-vse-aksenov-o-riskakh-iz-za-armii-kieva-1145990012.html
Уроки Чернобыля выучили не все: Аксенов о рисках из-за армии Киева
Уроки Чернобыля выучили не все: Аксенов о рисках из-за армии Киева - РИА Новости Крым, 26.04.2025
Уроки Чернобыля выучили не все: Аксенов о рисках из-за армии Киева
Достижение целей спецоперации в интересах всех нормальных людей в мире, учитывая масштаб рисков, которые несет армия Киева, атакуя атомные станции и угрожая... РИА Новости Крым, 26.04.2025
2025-04-26T09:24
2025-04-26T09:24
2025-04-26T09:25
крым
сергей аксенов
авария на чернобыльской атомной станции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Достижение целей спецоперации в интересах всех нормальных людей в мире, учитывая масштаб рисков, которые несет армия Киева, атакуя атомные станции и угрожая повторить Чернобыльскую катастрофу. Об этом в 39-ю годовщину трагедии на Чернобыльской атомной электростанции заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Остановить действия властей Украины и ее армии, чтобы предотвратить новые трагедии, способно только выполнение всех целей СВО, поставленных президентом, добавил он."Это в интересах всех нормальных людей во всем мире", – подчеркнул глава республики.Аксенов отметил, что само понятие "Чернобыль" давно стало нарицательным, напоминая о страшной трагедии и о подвиге тех, кто участвовал в ликвидации последствий атомной аварии.Он напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что масштабы Чернобыльской трагедии могли бы стать неизмеримо большими, если бы не беспримерное мужество и самоотверженность специалистов самых разных профессий, "которые с честью выполнили свой профессиональный и гражданский долг".26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Социальная поддержка чернобыльцев в Крыму – какие выплаты положены38 лет спустя: как Киев ведет мир к повторению трагедии ЧернобыляАтомные технологии в руках Зеленского несут угрозу миру – Захарова
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крым, сергей аксенов, авария на чернобыльской атомной станции, чернобыль, праздники и памятные даты, общество, безопасность, новости, новости крыма
Уроки Чернобыля выучили не все: Аксенов о рисках из-за армии Киева
Только СВО спасет мир от повторения Киевом Чернобыльской трагедии - Аксенов
09:24 26.04.2025 (обновлено: 09:25 26.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Достижение целей спецоперации в интересах всех нормальных людей в мире, учитывая масштаб рисков, которые несет армия Киева, атакуя атомные станции и угрожая повторить Чернобыльскую катастрофу. Об этом в 39-ю годовщину трагедии на Чернобыльской атомной электростанции заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"К сожалению, уроки Чернобыля выучили далеко не все. Об этом свидетельствуют в том числе попытки ядерного шантажа и атак на атомные станции со стороны киевского режима", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Остановить действия властей Украины и ее армии, чтобы предотвратить новые трагедии, способно только выполнение всех целей СВО, поставленных президентом, добавил он.
"Это в интересах всех нормальных людей во всем мире", – подчеркнул глава республики.
Аксенов отметил, что само понятие "Чернобыль" давно стало нарицательным, напоминая о страшной трагедии и о подвиге тех, кто участвовал в ликвидации последствий атомной аварии.
Он напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что масштабы Чернобыльской трагедии могли бы стать неизмеримо большими, если бы не беспримерное мужество и самоотверженность специалистов самых разных профессий, "которые с честью выполнили свой профессиональный и гражданский долг".
"В их числе было немало наших земляков... В Крыму делается все возможное, чтобы обеспечить участникам ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и других радиационных аварий достойный уровень социальной поддержки. Это наш безусловный приоритет", – отметил Аксенов.
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