https://crimea.ria.ru/20250426/uroki-chernobylya-vyuchili-ne-vse-aksenov-o-riskakh-iz-za-armii-kieva-1145990012.html

Уроки Чернобыля выучили не все: Аксенов о рисках из-за армии Киева

Уроки Чернобыля выучили не все: Аксенов о рисках из-за армии Киева - РИА Новости Крым, 26.04.2025

Уроки Чернобыля выучили не все: Аксенов о рисках из-за армии Киева

Достижение целей спецоперации в интересах всех нормальных людей в мире, учитывая масштаб рисков, которые несет армия Киева, атакуя атомные станции и угрожая... РИА Новости Крым, 26.04.2025

2025-04-26T09:24

2025-04-26T09:24

2025-04-26T09:25

крым

сергей аксенов

авария на чернобыльской атомной станции

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Достижение целей спецоперации в интересах всех нормальных людей в мире, учитывая масштаб рисков, которые несет армия Киева, атакуя атомные станции и угрожая повторить Чернобыльскую катастрофу. Об этом в 39-ю годовщину трагедии на Чернобыльской атомной электростанции заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Остановить действия властей Украины и ее армии, чтобы предотвратить новые трагедии, способно только выполнение всех целей СВО, поставленных президентом, добавил он."Это в интересах всех нормальных людей во всем мире", – подчеркнул глава республики.Аксенов отметил, что само понятие "Чернобыль" давно стало нарицательным, напоминая о страшной трагедии и о подвиге тех, кто участвовал в ликвидации последствий атомной аварии.Он напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что масштабы Чернобыльской трагедии могли бы стать неизмеримо большими, если бы не беспримерное мужество и самоотверженность специалистов самых разных профессий, "которые с честью выполнили свой профессиональный и гражданский долг".26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Социальная поддержка чернобыльцев в Крыму – какие выплаты положены38 лет спустя: как Киев ведет мир к повторению трагедии ЧернобыляАтомные технологии в руках Зеленского несут угрозу миру – Захарова

https://crimea.ria.ru/20250426/provokatsii-na-zaes--chto-mozhet-ostanovit-ataki-kieva-1145971199.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, авария на чернобыльской атомной станции, чернобыль, праздники и памятные даты, общество, безопасность, новости, новости крыма