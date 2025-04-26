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Ранняя ягода: как весенние морозы в Крыму повлияли на стоимость клубники - РИА Новости Крым, 26.04.2025
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Ранняя ягода: как весенние морозы в Крыму повлияли на стоимость клубники
Ранняя ягода: как весенние морозы в Крыму повлияли на стоимость клубники - РИА Новости Крым, 26.04.2025
Ранняя ягода: как весенние морозы в Крыму повлияли на стоимость клубники
Первые 300 килограммов клубники собрали крымские аграрии в этом году. Из-за весенних морозов старт уборочной кампании начался позже обычного. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 26.04.2025
2025-04-26T09:11
2025-04-26T09:11
клубника
радио "спутник в крыму"
новости крыма
сельское хозяйство
ягоды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Первые 300 килограммов клубники собрали крымские аграрии в этом году. Из-за весенних морозов старт уборочной кампании начался позже обычного. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор крупнейшего крымского предприятия, которое выращивает клубнику Андрей Коздоба.Он добавил, что объем урожая держится на уровне прошлогодних показателей. Единственное различие – вы этом сезоне был поздний старт уборочной кампании из-за погодных условий."Погода задержала нас недели на две, возможно и больше. И в этом году нам подпортил урожай немного мороз, который держался почти три недели. Я не помню такого очень давно, чтобы в Крыму температура до -6 градусов держалась так долго", – сказал Андрей Коздоба.Он уточнил, что аграрии делали все, чтобы спасти урожай. Закрывали парники, натягивали дополнительные слои пленки. Основную часть спасли, подчеркнул Коздоба.Но это нормально для раннего урожая, добавил он. По мнению агрария, цены на клубнику должны снизиться с 20-х чисел мая, ближе к июню. Главная особенность крымской клубники – ее вкус и аромат. На полуострове приживаются сорта, которые дают вкусную мякоть.Ранее Михаил Развожаев сообщил, что за последние десять лет предприятия виноградарско-винодельческой отрасли Севастополя поучили 2,5 миллиарда рублей государственной поддержки. Благодаря поддержке властей предприятия могут закупать саженцы, специализированную технику, транспорт и другое оборудование, необходимое для устойчивого развития отрасли.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему в Крыму дорогой картофельВ Крыму фермеры из числа участников СВО получат 25 миллионов рублейКрым получил свыше 2,4 млрд рублей на сельское хозяйство
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РИА Новости Крым
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клубника, новости крыма, сельское хозяйство, ягоды
Ранняя ягода: как весенние морозы в Крыму повлияли на стоимость клубники

В Крыму стоимость клубники выросла на 10% – эксперт

09:11 26.04.2025
 
© РИА Новости КрымВ Крыму начали убирать клубнику
В Крыму начали убирать клубнику - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Первые 300 килограммов клубники собрали крымские аграрии в этом году. Из-за весенних морозов старт уборочной кампании начался позже обычного. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор крупнейшего крымского предприятия, которое выращивает клубнику Андрей Коздоба.
"На прошлой неделе уже собрали первые 300 килограммов. Более-менее успешно начали, я считаю", – рассказал Коздоба.
Он добавил, что объем урожая держится на уровне прошлогодних показателей. Единственное различие – вы этом сезоне был поздний старт уборочной кампании из-за погодных условий.
"Погода задержала нас недели на две, возможно и больше. И в этом году нам подпортил урожай немного мороз, который держался почти три недели. Я не помню такого очень давно, чтобы в Крыму температура до -6 градусов держалась так долго", – сказал Андрей Коздоба.
Он уточнил, что аграрии делали все, чтобы спасти урожай. Закрывали парники, натягивали дополнительные слои пленки. Основную часть спасли, подчеркнул Коздоба.

"Ранняя клубника всегда дорогая. В этом году конкретно мы поставили на 10% дороже, чем в прошлом году", – уточнил директор предприятия.

Но это нормально для раннего урожая, добавил он. По мнению агрария, цены на клубнику должны снизиться с 20-х чисел мая, ближе к июню. Главная особенность крымской клубники – ее вкус и аромат. На полуострове приживаются сорта, которые дают вкусную мякоть.
Ранее Михаил Развожаев сообщил, что за последние десять лет предприятия виноградарско-винодельческой отрасли Севастополя поучили 2,5 миллиарда рублей государственной поддержки. Благодаря поддержке властей предприятия могут закупать саженцы, специализированную технику, транспорт и другое оборудование, необходимое для устойчивого развития отрасли.
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