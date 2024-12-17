https://crimea.ria.ru/20241217/ostanovili-dvizhenie-protivnika-vtoroy-shturm-sevastopolya-1142684509.html
Остановили движение противника: второй штурм Севастополя
Остановили движение противника: второй штурм Севастополя - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Остановили движение противника: второй штурм Севастополя
17 декабря 1941 года начался второй штурм Севастополя немецко-фашистскими захватчиками. С началом обороны города основные силы немецких войск сосредоточились... РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T20:36
2024-12-17T20:36
2024-12-17T20:36
инфографика
севастополь
история
общество
память
великая отечественная война
крым в великой отечественной войне
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111638/49/1116384941_0:168:2885:1791_1920x0_80_0_0_a75f34f65e6e95d37d6e4cd689d5a223.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. 17 декабря 1941 года начался второй штурм Севастополя немецко-фашистскими захватчиками. С началом обороны города основные силы немецких войск сосредоточились под Севастополем.Важные и интересные факты о втором штурме города-героя – в инфографике РИА Новости Крым.Планы немцевС 5 ноября 1941 года с подходом основных сил германской армии ожесточенные бои шли на центральном участке передового оборонительного рубежа Севастополя, прорвав который противник к 10 ноября блокировал город с суши.Подтянув резервы, 11 ноября германские войска начали первый штурм Севастополя, нанося главный удар вдоль Ялтинского шоссе на Балаклаву. Несмотря на превосходство в живой силе, артиллерии и танках, им удалось вклиниться в передовую оборонительную полосу лишь на двух участках: в направлении Дуванкоя (ныне село Верхнесадовое) на три-четыре километра и хутора Мекензия (ныне не существует) – на один-два километра. Вследствие значительных потерь противник 21 ноября перешел к обороне. Советское командование использовало это время для укрепления обороны и пополнения войск. Противник также усилил свои части.Начало штурмаГлавной проблемой командования Приморской армии было выявление направление главного удара противника. Его так и не смогли определить, оно вскрылось только после начала наступления врага. Наиболее сильный резерв (388-я дивизия) был расположен в районе Инкермана, с готовностью выступить на северный фланг обороны. 40-я кавалерийская дивизия и танковый батальон располагались в районе станции Мекензиевы горы. Главного удара ждали на севере, хотя и не знали, какой участок выберет неприятель и когда именно начнется наступление.Фашисты начали наступление действиями штурмовых групп на рассвете 17 декабря 1941 года без артиллерийской подготовки. Артиллерию планировали задействовать позднее, поддерживая атакующие части, уничтожая выявленные опорные пункты и огневые позиции.Наступление немецких штурмовых групп стало неожиданным для советских войск.На высотах севернее и южнее долины реки Бельбек, на стыке обороны 4-го и 3-й секторов СОР развернулось наиболее яростное сражение. Главный удар наносился вдоль долины реки Бельбек и в направлении села Камышлы с целью захвата железнодорожной станции Мекензиевы Горы и выхода к Северной бухте (ныне Севастопольская), вспомогательные – на село Нижний Чоргунь (ныне Черноречье) вдоль реки Черная для овладения железнодорожной станцией Инкерман и по Ялтинскому шоссе на Балаклаву.Самый сильный удар пришелся по 8-й бригаде морской пехоты. Она находилась в хорошем состоянии: 3,7 тысяч бойцов, более 50 ручных и станковых пулеметов, 24 миномета, 5 пушек. Однако ее фронт был прорван, остатки бригады отступали.Также сильно пострадал 241-й полк 95-й стрелковой дивизии. Два батальона попали в окружение и на следующий день выходили мелкими группами по несколько человек.Однако успех 22-й дивизии был локальным. 50-я и 24-я дивизии 44-го корпуса, наступавшие с востока по сложной гористой местности, имели минимальное продвижение.Второй штурм Севастополя продолжался до первого января 1942 года. Несмотря на упорное сопротивление советских войск, противник, имея почти двойное численное превосходство, оттеснил их к главному рубежу обороны в районе реки Кача. Части Красной Армии смогли закрепиться возле Мекензиевых Гор и остановить продвижение противника благодаря пополнениям, прибывавшим с 21 декабря, и начавшейся 26 декабря Керченско- Феодосийской десантной операции, оттянувшей часть вражеских войск. В результате двухнедельных непрерывных боев германские войска понесли большие потери и 31 декабря прекратили наступление.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111638/49/1116384941_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_2768dfe55a34ed944d69351df70c90bc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, история, общество, память, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, инфографика
Остановили движение противника: второй штурм Севастополя
17 декабря 1941 года фашисты начали второй штурм Севастополя – как это было
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. 17 декабря 1941 года начался второй штурм Севастополя немецко-фашистскими захватчиками. С началом обороны города основные силы немецких войск сосредоточились под Севастополем.
Важные и интересные факты о втором штурме города-героя – в инфографике РИА Новости Крым
.
Планы немцев
С 5 ноября 1941 года с подходом основных сил германской армии ожесточенные бои шли на центральном участке передового оборонительного рубежа Севастополя, прорвав который противник к 10 ноября блокировал город с суши.
Подтянув резервы, 11 ноября германские войска начали первый штурм Севастополя, нанося главный удар вдоль Ялтинского шоссе на Балаклаву. Несмотря на превосходство в живой силе, артиллерии и танках, им удалось вклиниться в передовую оборонительную полосу лишь на двух участках: в направлении Дуванкоя (ныне село Верхнесадовое) на три-четыре километра и хутора Мекензия (ныне не существует) – на один-два километра. Вследствие значительных потерь противник 21 ноября перешел к обороне. Советское командование использовало это время для укрепления обороны и пополнения войск. Противник также усилил свои части.
Начало штурма
Главной проблемой командования Приморской армии было выявление направление главного удара противника. Его так и не смогли определить, оно вскрылось только после начала наступления врага. Наиболее сильный резерв (388-я дивизия) был расположен в районе Инкермана, с готовностью выступить на северный фланг обороны. 40-я кавалерийская дивизия и танковый батальон располагались в районе станции Мекензиевы горы. Главного удара ждали на севере, хотя и не знали, какой участок выберет неприятель и когда именно начнется наступление.
Фашисты начали наступление действиями штурмовых групп на рассвете 17 декабря 1941 года без артиллерийской подготовки. Артиллерию планировали задействовать позднее, поддерживая атакующие части, уничтожая выявленные опорные пункты и огневые позиции.
Наступление немецких штурмовых групп стало неожиданным для советских войск.
На высотах севернее и южнее долины реки Бельбек, на стыке обороны 4-го и 3-й секторов СОР развернулось наиболее яростное сражение. Главный удар наносился вдоль долины реки Бельбек и в направлении села Камышлы с целью захвата железнодорожной станции Мекензиевы Горы и выхода к Северной бухте (ныне Севастопольская), вспомогательные – на село Нижний Чоргунь (ныне Черноречье) вдоль реки Черная для овладения железнодорожной станцией Инкерман и по Ялтинскому шоссе на Балаклаву.
Самый сильный удар пришелся по 8-й бригаде морской пехоты. Она находилась в хорошем состоянии: 3,7 тысяч бойцов, более 50 ручных и станковых пулеметов, 24 миномета, 5 пушек. Однако ее фронт был прорван, остатки бригады отступали.
Также сильно пострадал 241-й полк 95-й стрелковой дивизии. Два батальона попали в окружение и на следующий день выходили мелкими группами по несколько человек.
Однако успех 22-й дивизии был локальным. 50-я и 24-я дивизии 44-го корпуса, наступавшие с востока по сложной гористой местности, имели минимальное продвижение.
Второй штурм Севастополя продолжался до первого января 1942 года. Несмотря на упорное сопротивление советских войск, противник, имея почти двойное численное превосходство, оттеснил их к главному рубежу обороны в районе реки Кача. Части Красной Армии смогли закрепиться возле Мекензиевых Гор и остановить продвижение противника благодаря пополнениям, прибывавшим с 21 декабря, и начавшейся 26 декабря Керченско- Феодосийской десантной операции, оттянувшей часть вражеских войск. В результате двухнедельных непрерывных боев германские войска понесли большие потери и 31 декабря прекратили наступление.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.