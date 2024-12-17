https://crimea.ria.ru/20241217/ostanovili-dvizhenie-protivnika-vtoroy-shturm-sevastopolya-1142684509.html

Остановили движение противника: второй штурм Севастополя

Остановили движение противника: второй штурм Севастополя - РИА Новости Крым, 17.12.2024

Остановили движение противника: второй штурм Севастополя

17 декабря 1941 года начался второй штурм Севастополя немецко-фашистскими захватчиками. С началом обороны города основные силы немецких войск сосредоточились... РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T20:36

2024-12-17T20:36

2024-12-17T20:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. 17 декабря 1941 года начался второй штурм Севастополя немецко-фашистскими захватчиками. С началом обороны города основные силы немецких войск сосредоточились под Севастополем.Важные и интересные факты о втором штурме города-героя – в инфографике РИА Новости Крым.Планы немцевС 5 ноября 1941 года с подходом основных сил германской армии ожесточенные бои шли на центральном участке передового оборонительного рубежа Севастополя, прорвав который противник к 10 ноября блокировал город с суши.Подтянув резервы, 11 ноября германские войска начали первый штурм Севастополя, нанося главный удар вдоль Ялтинского шоссе на Балаклаву. Несмотря на превосходство в живой силе, артиллерии и танках, им удалось вклиниться в передовую оборонительную полосу лишь на двух участках: в направлении Дуванкоя (ныне село Верхнесадовое) на три-четыре километра и хутора Мекензия (ныне не существует) – на один-два километра. Вследствие значительных потерь противник 21 ноября перешел к обороне. Советское командование использовало это время для укрепления обороны и пополнения войск. Противник также усилил свои части.Начало штурмаГлавной проблемой командования Приморской армии было выявление направление главного удара противника. Его так и не смогли определить, оно вскрылось только после начала наступления врага. Наиболее сильный резерв (388-я дивизия) был расположен в районе Инкермана, с готовностью выступить на северный фланг обороны. 40-я кавалерийская дивизия и танковый батальон располагались в районе станции Мекензиевы горы. Главного удара ждали на севере, хотя и не знали, какой участок выберет неприятель и когда именно начнется наступление.Фашисты начали наступление действиями штурмовых групп на рассвете 17 декабря 1941 года без артиллерийской подготовки. Артиллерию планировали задействовать позднее, поддерживая атакующие части, уничтожая выявленные опорные пункты и огневые позиции.Наступление немецких штурмовых групп стало неожиданным для советских войск.На высотах севернее и южнее долины реки Бельбек, на стыке обороны 4-го и 3-й секторов СОР развернулось наиболее яростное сражение. Главный удар наносился вдоль долины реки Бельбек и в направлении села Камышлы с целью захвата железнодорожной станции Мекензиевы Горы и выхода к Северной бухте (ныне Севастопольская), вспомогательные – на село Нижний Чоргунь (ныне Черноречье) вдоль реки Черная для овладения железнодорожной станцией Инкерман и по Ялтинскому шоссе на Балаклаву.Самый сильный удар пришелся по 8-й бригаде морской пехоты. Она находилась в хорошем состоянии: 3,7 тысяч бойцов, более 50 ручных и станковых пулеметов, 24 миномета, 5 пушек. Однако ее фронт был прорван, остатки бригады отступали.Также сильно пострадал 241-й полк 95-й стрелковой дивизии. Два батальона попали в окружение и на следующий день выходили мелкими группами по несколько человек.Однако успех 22-й дивизии был локальным. 50-я и 24-я дивизии 44-го корпуса, наступавшие с востока по сложной гористой местности, имели минимальное продвижение.Второй штурм Севастополя продолжался до первого января 1942 года. Несмотря на упорное сопротивление советских войск, противник, имея почти двойное численное превосходство, оттеснил их к главному рубежу обороны в районе реки Кача. Части Красной Армии смогли закрепиться возле Мекензиевых Гор и остановить продвижение противника благодаря пополнениям, прибывавшим с 21 декабря, и начавшейся 26 декабря Керченско- Феодосийской десантной операции, оттянувшей часть вражеских войск. В результате двухнедельных непрерывных боев германские войска понесли большие потери и 31 декабря прекратили наступление.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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