https://crimea.ria.ru/20241124/zaregistrirovat-rozhdenie-ili-smert-mozhno-onlayn-1142037269.html

Зарегистрировать рождение или смерть можно онлайн

Зарегистрировать рождение или смерть можно онлайн - РИА Новости Крым, 24.11.2024

Зарегистрировать рождение или смерть можно онлайн

Регистрировать рождение ребенка в ЗАГСе теперь можно с помощью специального электронного сервиса. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста Крыма. РИА Новости Крым, 24.11.2024

2024-11-24T18:10

2024-11-24T18:10

2024-11-24T18:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Регистрировать рождение ребенка в ЗАГСе теперь можно с помощью специального электронного сервиса. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста Крыма.Кроме того, с января будет внедрен еще один подобный сервис по регистрации смерти, добавили в ведомстве."В первом квартале 2025 года по информации ФНС России будет внедрен еще один суперсервис "Утрата близкого человека", который позволит подавать документы о регистрации смерти через личный кабинет", – добавили в пресс-службе.Сейчас уже возможно регистрировать смерть на основании электронного медицинского свидетельства, добавили в ведомстве.В минюсте напомнили, что подача всех заявлений в ЗАГС возможна через Единый портал Госуслуг."В 2020 году число поданных через портал госуслуг заявлений составило 10%, в 2024 уже 45,6% от общего количества поданных заявлений", – проинформировали в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму женщины стали чаще рожать первенцев после 30 летВ России повысят маткапитал и социальные пенсииВ России достигли рекордно низкой младенческой смертности - Путин

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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