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Зарегистрировать рождение или смерть можно онлайн - РИА Новости Крым, 24.11.2024
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Зарегистрировать рождение или смерть можно онлайн
Зарегистрировать рождение или смерть можно онлайн - РИА Новости Крым, 24.11.2024
Зарегистрировать рождение или смерть можно онлайн
Регистрировать рождение ребенка в ЗАГСе теперь можно с помощью специального электронного сервиса. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста Крыма. РИА Новости Крым, 24.11.2024
2024-11-24T18:10
2024-11-24T18:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Регистрировать рождение ребенка в ЗАГСе теперь можно с помощью специального электронного сервиса. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста Крыма.Кроме того, с января будет внедрен еще один подобный сервис по регистрации смерти, добавили в ведомстве."В первом квартале 2025 года по информации ФНС России будет внедрен еще один суперсервис "Утрата близкого человека", который позволит подавать документы о регистрации смерти через личный кабинет", – добавили в пресс-службе.Сейчас уже возможно регистрировать смерть на основании электронного медицинского свидетельства, добавили в ведомстве.В минюсте напомнили, что подача всех заявлений в ЗАГС возможна через Единый портал Госуслуг."В 2020 году число поданных через портал госуслуг заявлений составило 10%, в 2024 уже 45,6% от общего количества поданных заявлений", – проинформировали в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму женщины стали чаще рожать первенцев после 30 летВ России повысят маткапитал и социальные пенсииВ России достигли рекордно низкой младенческой смертности - Путин
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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минюст крыма, новости, новости крыма, госуслуги, загс
Зарегистрировать рождение или смерть можно онлайн

Регистрировать рождение и смерть можно с помощью электронного сервиса

18:10 24.11.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Регистрировать рождение ребенка в ЗАГСе теперь можно с помощью специального электронного сервиса. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста Крыма.

"Самое новое внедрение в работе ЗАГС – регистрация рождения с использованием суперсервиса "Рождение ребенка", это подача заявления на регистрацию рождения через личный кабинет и в назначенное время родители получают уже готовый пакет документов", – сказано в сообщении.

Кроме того, с января будет внедрен еще один подобный сервис по регистрации смерти, добавили в ведомстве.
"В первом квартале 2025 года по информации ФНС России будет внедрен еще один суперсервис "Утрата близкого человека", который позволит подавать документы о регистрации смерти через личный кабинет", – добавили в пресс-службе.
Сейчас уже возможно регистрировать смерть на основании электронного медицинского свидетельства, добавили в ведомстве.
В минюсте напомнили, что подача всех заявлений в ЗАГС возможна через Единый портал Госуслуг.
"В 2020 году число поданных через портал госуслуг заявлений составило 10%, в 2024 уже 45,6% от общего количества поданных заявлений", – проинформировали в ведомстве.
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