https://crimea.ria.ru/20241029/v-rossii-dostigli-rekordno-nizkoy-mladencheskoy-smertnosti---putin-1141454644.html

В России достигли рекордно низкой младенческой смертности - Путин

В России достигли рекордно низкой младенческой смертности - Путин - РИА Новости Крым, 29.10.2024

В России достигли рекордно низкой младенческой смертности - Путин

В России достигнуты рекордно низкие показатели младенческой смертности – четыре случая из тысячи. Об этом, открывая пленарную сессию конгресса "Национальное... РИА Новости Крым, 29.10.2024

2024-10-29T16:34

2024-10-29T16:34

2024-10-29T18:20

владимир путин (политик)

младенческая смертность

россия

общество

новости

статистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. В России достигнуты рекордно низкие показатели младенческой смертности – четыре случая из тысячи. Об этом, открывая пленарную сессию конгресса "Национальное здравоохранение", заявил президент РФ Владимир Путин."За последние годы многое сделано для охраны материнства и детства, в том числе создана система современных перинатальных центров, включая 175 новых учреждений. По всей стране выстроена эффективная система маршрутизации пациентов. Сегодня мы регистрируем минимальную в истории младенческую смертность - четыре случая на 1000 родившихся живыми", - сказал президент.В 2025 году в стране начнется реализация двух новых проектов – "Продолжительная и активная жизнь" и "Новые технологии сбережения здоровья, укрепление и развитие здравоохранения". В рамках новых проектов будет создано свыше 360 женских консультаций, озвучил президент.Российский лидер заверил, что укрепление и развитие отечественной медицины продолжится и в дальнейшем. В предстоящие шесть лет на эти цели будет выделено более триллиона рублей.Ранее сообщалось, что в двух больницах Республики Крым проведут строительно-монтажные работы на сумму 300 миллионов рублей. На эти средства будет проведен капитальный ремонт Новоандреевской участковой больницы и завершено строительство Бахчисарайского психоневрологического интерната на 250 койко-мест с объектами инфраструктуры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медицинские объекты Крыма в 2024 году ждут масштабные обновленияВ Симферополе капитально отремонтировали районную больницу В Крыму проводят уникальные операции с сохранением органа после опухоли

https://crimea.ria.ru/20241029/natsionalnoe-zdravookhranenie---zayavleniya-putina-o-meditsine-v-rossii-1141453634.html

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), младенческая смертность, россия, общество, новости, статистика