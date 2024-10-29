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В России достигли рекордно низкой младенческой смертности - Путин
В России достигли рекордно низкой младенческой смертности - Путин - РИА Новости Крым, 29.10.2024
В России достигли рекордно низкой младенческой смертности - Путин
В России достигнуты рекордно низкие показатели младенческой смертности – четыре случая из тысячи. Об этом, открывая пленарную сессию конгресса "Национальное... РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T16:34
2024-10-29T16:34
2024-10-29T18:20
владимир путин (политик)
младенческая смертность
россия
общество
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статистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. В России достигнуты рекордно низкие показатели младенческой смертности – четыре случая из тысячи. Об этом, открывая пленарную сессию конгресса "Национальное здравоохранение", заявил президент РФ Владимир Путин."За последние годы многое сделано для охраны материнства и детства, в том числе создана система современных перинатальных центров, включая 175 новых учреждений. По всей стране выстроена эффективная система маршрутизации пациентов. Сегодня мы регистрируем минимальную в истории младенческую смертность - четыре случая на 1000 родившихся живыми", - сказал президент.В 2025 году в стране начнется реализация двух новых проектов – "Продолжительная и активная жизнь" и "Новые технологии сбережения здоровья, укрепление и развитие здравоохранения". В рамках новых проектов будет создано свыше 360 женских консультаций, озвучил президент.Российский лидер заверил, что укрепление и развитие отечественной медицины продолжится и в дальнейшем. В предстоящие шесть лет на эти цели будет выделено более триллиона рублей.Ранее сообщалось, что в двух больницах Республики Крым проведут строительно-монтажные работы на сумму 300 миллионов рублей. На эти средства будет проведен капитальный ремонт Новоандреевской участковой больницы и завершено строительство Бахчисарайского психоневрологического интерната на 250 койко-мест с объектами инфраструктуры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медицинские объекты Крыма в 2024 году ждут масштабные обновленияВ Симферополе капитально отремонтировали районную больницу В Крыму проводят уникальные операции с сохранением органа после опухоли
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владимир путин (политик), младенческая смертность, россия, общество, новости, статистика
В России достигли рекордно низкой младенческой смертности - Путин
В России зарегистрирована рекордно маленькая младенческая смертность
16:34 29.10.2024 (обновлено: 18:20 29.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. В России достигнуты рекордно низкие показатели младенческой смертности – четыре случая из тысячи. Об этом, открывая пленарную сессию конгресса "Национальное здравоохранение", заявил президент РФ Владимир Путин.
"За последние годы многое сделано для охраны материнства и детства, в том числе создана система современных перинатальных центров, включая 175 новых учреждений. По всей стране выстроена эффективная система маршрутизации пациентов. Сегодня мы регистрируем минимальную в истории младенческую смертность - четыре случая на 1000 родившихся живыми", - сказал президент.
В 2025 году в стране начнется реализация двух новых проектов – "Продолжительная и активная жизнь" и "Новые технологии сбережения здоровья, укрепление и развитие здравоохранения". В рамках новых проектов будет создано свыше 360 женских консультаций, озвучил президент.
"Будут оснащены перинатальные центры. Хочу обратить внимание своих коллег - руководителей регионов - нужно обратить на это особое внимание", - подчеркнул Владимир Путин.
Российский лидер заверил, что укрепление и развитие отечественной медицины продолжится и в дальнейшем. В предстоящие шесть лет на эти цели будет выделено более триллиона рублей.
Ранее сообщалось, что в двух больницах Республики Крым проведут строительно-монтажные работы
на сумму 300 миллионов рублей. На эти средства будет проведен капитальный ремонт Новоандреевской участковой больницы и завершено строительство Бахчисарайского психоневрологического интерната на 250 койко-мест с объектами инфраструктуры.
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