https://crimea.ria.ru/20241029/raboty-na-300-mln-v-krymu-obnovyat-esche-dve-bolnitsy-1141425852.html

Работы на 300 млн: в Крыму обновят еще две больницы

Работы на 300 млн: в Крыму обновят еще две больницы - РИА Новости Крым, 29.10.2024

Работы на 300 млн: в Крыму обновят еще две больницы

Строительно-монтажные работы на общую сумму около 300 млн рублей проведут в двух больницах Крыма. Соответствующие распоряжения главы республики Сергея Аксенова... РИА Новости Крым, 29.10.2024

2024-10-29T12:01

2024-10-29T12:01

2024-10-29T12:24

сергей аксенов

здравоохранение в крыму и севастополе

больница

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. Строительно-монтажные работы на общую сумму около 300 млн рублей проведут в двух больницах Крыма. Соответствующие распоряжения главы республики Сергея Аксенова размещены на официальном правительственном портале региона.Стоимость контракта в данном случае составляет 139,4 млн рублей, работы должны быть завершены до 1 декабря 2025 года по заказу Симферопольской центральной районной клинической больницы.Во втором распоряжении речь идет о завершении строительства Бахчисарайского психоневрологического интерната на 250 койко-мест с объектами инфраструктуры, общей стоимостью 154,6 млн рублей."Определить общество с ограниченной ответственностью "Стройреконструкция" единственным подрядчиком по государственному контракту… Установить предельный срок, на который заключается Контракт – 30 июля 2025 года", - распорядился Аксенов.В Симферопольской центральной районной клинической больнице ранее завершили капитальный ремонт операционного блока, отделения травматологии и родильного отделения. Объекты введены в эксплуатацию. Весной начался ремонт хирургического отделения в Симферопольской больнице №6. На эти цели было выделено 70 миллионов рублей. Средства были выделены правительством Москвы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медицинские объекты Крыма в 2024 году ждут масштабные обновленияГлава минздрава РФ рассказал о модернизации здравоохранения в СевастополеКогда построят новый медцентр в Феодосии и как изменился проект

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, здравоохранение в крыму и севастополе, больница, новости крыма, крым