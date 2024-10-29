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Работы на 300 млн: в Крыму обновят еще две больницы - РИА Новости Крым, 29.10.2024
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Работы на 300 млн: в Крыму обновят еще две больницы
Работы на 300 млн: в Крыму обновят еще две больницы - РИА Новости Крым, 29.10.2024
Работы на 300 млн: в Крыму обновят еще две больницы
Строительно-монтажные работы на общую сумму около 300 млн рублей проведут в двух больницах Крыма. Соответствующие распоряжения главы республики Сергея Аксенова... РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T12:01
2024-10-29T12:24
сергей аксенов
здравоохранение в крыму и севастополе
больница
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. Строительно-монтажные работы на общую сумму около 300 млн рублей проведут в двух больницах Крыма. Соответствующие распоряжения главы республики Сергея Аксенова размещены на официальном правительственном портале региона.Стоимость контракта в данном случае составляет 139,4 млн рублей, работы должны быть завершены до 1 декабря 2025 года по заказу Симферопольской центральной районной клинической больницы.Во втором распоряжении речь идет о завершении строительства Бахчисарайского психоневрологического интерната на 250 койко-мест с объектами инфраструктуры, общей стоимостью 154,6 млн рублей."Определить общество с ограниченной ответственностью "Стройреконструкция" единственным подрядчиком по государственному контракту… Установить предельный срок, на который заключается Контракт – 30 июля 2025 года", - распорядился Аксенов.В Симферопольской центральной районной клинической больнице ранее завершили капитальный ремонт операционного блока, отделения травматологии и родильного отделения. Объекты введены в эксплуатацию. Весной начался ремонт хирургического отделения в Симферопольской больнице №6. На эти цели было выделено 70 миллионов рублей. Средства были выделены правительством Москвы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медицинские объекты Крыма в 2024 году ждут масштабные обновленияГлава минздрава РФ рассказал о модернизации здравоохранения в СевастополеКогда построят новый медцентр в Феодосии и как изменился проект
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, здравоохранение в крыму и севастополе, больница, новости крыма, крым
Работы на 300 млн: в Крыму обновят еще две больницы

В Крыму продолжается модернизация здравоохранения - распоряжения властей

12:01 29.10.2024 (обновлено: 12:24 29.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. Строительно-монтажные работы на общую сумму около 300 млн рублей проведут в двух больницах Крыма. Соответствующие распоряжения главы республики Сергея Аксенова размещены на официальном правительственном портале региона.
"Определить Общество с ограниченной ответственностью "Крымпромстрой" единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Капитальный ремонт Новоандреевской участковой больницы", - сказано в документе.
Стоимость контракта в данном случае составляет 139,4 млн рублей, работы должны быть завершены до 1 декабря 2025 года по заказу Симферопольской центральной районной клинической больницы.
Во втором распоряжении речь идет о завершении строительства Бахчисарайского психоневрологического интерната на 250 койко-мест с объектами инфраструктуры, общей стоимостью 154,6 млн рублей.
"Определить общество с ограниченной ответственностью "Стройреконструкция" единственным подрядчиком по государственному контракту… Установить предельный срок, на который заключается Контракт – 30 июля 2025 года", - распорядился Аксенов.
В Симферопольской центральной районной клинической больнице ранее завершили капитальный ремонт операционного блока, отделения травматологии и родильного отделения. Объекты введены в эксплуатацию. Весной начался ремонт хирургического отделения в Симферопольской больнице №6. На эти цели было выделено 70 миллионов рублей. Средства были выделены правительством Москвы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Сергей АксеновЗдравоохранение в Крыму и СевастополеБольницаНовости КрымаКрым
 
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