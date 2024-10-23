https://crimea.ria.ru/20241023/v-simferopole-kapitalno-otremontirovali-rayonnuyu-bolnitsu-1141298337.html

В Симферополе капитально отремонтировали районную больницу

В Симферополе капитально отремонтировали районную больницу - РИА Новости Крым, 23.10.2024

В Симферополе капитально отремонтировали районную больницу

В Симферопольской центральной районной клинической больнице завершен капитальный ремонт операционного блока, отделения травматологии и родильного отделения... РИА Новости Крым, 23.10.2024

2024-10-23T17:47

2024-10-23T17:47

2024-10-23T19:08

симферополь

минздрав крыма

алексей натаров

крым

новости крыма

видео

больница

здравоохранение в крыму и севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/17/1141298139_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_e361e0148345ace9915e7e6ced109ae1.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В Симферопольской центральной районной клинической больнице завершен капитальный ремонт операционного блока, отделения травматологии и родильного отделения. Объекты введены в эксплуатацию, рассказал журналистам министр здравоохранения Республики Крым Алексей Натаров.Помещения остро нуждались в ремонте, поскольку в последний раз он проводился в 1973 году. На работы в отделении травматологии было выделено 40 миллионов рублей, на операционный блок – 50 миллионов. На эти средства в оперблоке оборудованы четыре больших и одна малая операционные."Отделения укомплектованы полностью, в соответствии с порядками. То, что касается отделения травматологии, оно укомплектовано в соответствии с последними тенденциями: ультразвуковые мойки, сенсорные двери, все это очень хорошо", - отметил Натаров.Современное травматологическое отделение после ремонта развернуто на 44 койки круглосуточного стационара и восемь коек дневного стационара, в родильном отделении – 55 коек, из них половина – для пациенток с патологиями беременности. В течение 2023 года в нем приняли 790 родов."Персонал настроен очень оптимистично. Говорят, дадим в этом году на 50 родов больше, чем в прошлом", - пошутил министр.Благодаря проведенному ремонту женщины стали чаще выбирать именно это учреждение для проведения родов, утверждают в минздраве. Модернизация помещений позволила создать современные условия для медработников и пациентов.Ремонт был проведен в рамках федеральной целевой программы "Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов".Весной начался ремонт хирургического отделения в Симферопольской больнице №6. На эти цели было выделено 70 миллионов рублей. Средства были выделены правительством Москвы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В главной детской больнице Крыма открыли четыре отделения после ремонтаПод Симферополем построят новую амбулаторию за 125 миллионов рублейАксенов озвучил стоимость будущего медцентра в Феодосии

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, видео, минздрав крыма, алексей натаров, крым, новости крыма, видео, больница, здравоохранение в крыму и севастополе