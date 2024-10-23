https://crimea.ria.ru/20241023/v-simferopole-kapitalno-otremontirovali-rayonnuyu-bolnitsu-1141298337.html
В Симферополе капитально отремонтировали районную больницу
В Симферополе капитально отремонтировали районную больницу - РИА Новости Крым, 23.10.2024
В Симферополе капитально отремонтировали районную больницу
В Симферопольской центральной районной клинической больнице завершен капитальный ремонт операционного блока, отделения травматологии и родильного отделения... РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T17:47
2024-10-23T17:47
2024-10-23T19:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В Симферопольской центральной районной клинической больнице завершен капитальный ремонт операционного блока, отделения травматологии и родильного отделения. Объекты введены в эксплуатацию, рассказал журналистам министр здравоохранения Республики Крым Алексей Натаров.Помещения остро нуждались в ремонте, поскольку в последний раз он проводился в 1973 году. На работы в отделении травматологии было выделено 40 миллионов рублей, на операционный блок – 50 миллионов. На эти средства в оперблоке оборудованы четыре больших и одна малая операционные."Отделения укомплектованы полностью, в соответствии с порядками. То, что касается отделения травматологии, оно укомплектовано в соответствии с последними тенденциями: ультразвуковые мойки, сенсорные двери, все это очень хорошо", - отметил Натаров.Современное травматологическое отделение после ремонта развернуто на 44 койки круглосуточного стационара и восемь коек дневного стационара, в родильном отделении – 55 коек, из них половина – для пациенток с патологиями беременности. В течение 2023 года в нем приняли 790 родов."Персонал настроен очень оптимистично. Говорят, дадим в этом году на 50 родов больше, чем в прошлом", - пошутил министр.Благодаря проведенному ремонту женщины стали чаще выбирать именно это учреждение для проведения родов, утверждают в минздраве. Модернизация помещений позволила создать современные условия для медработников и пациентов.Ремонт был проведен в рамках федеральной целевой программы "Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов".Весной начался ремонт хирургического отделения в Симферопольской больнице №6. На эти цели было выделено 70 миллионов рублей. Средства были выделены правительством Москвы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В главной детской больнице Крыма открыли четыре отделения после ремонтаПод Симферополем построят новую амбулаторию за 125 миллионов рублейАксенов озвучил стоимость будущего медцентра в Феодосии
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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симферополь, видео, минздрав крыма, алексей натаров, крым, новости крыма, видео, больница, здравоохранение в крыму и севастополе
В Симферополе капитально отремонтировали районную больницу
В Симферополе впервые с 1973 года провели капремонт помещений районной больницы
17:47 23.10.2024 (обновлено: 19:08 23.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В Симферопольской центральной районной клинической больнице завершен капитальный ремонт операционного блока, отделения травматологии и родильного отделения. Объекты введены в эксплуатацию, рассказал журналистам министр здравоохранения Республики Крым Алексей Натаров.
"Почти 329 миллионов было выделено. Очень большая благодарность и строителям, и главному врачу, под контролем которого здесь даже сложилась экономия. Поэтому остаток денежных средств перераспределим на другие нужды, там, где требуется первостепенный ремонт других отделений", - сказал министр.
Помещения остро нуждались в ремонте, поскольку в последний раз он проводился в 1973 году. На работы в отделении травматологии было выделено 40 миллионов рублей, на операционный блок – 50 миллионов. На эти средства в оперблоке оборудованы четыре больших и одна малая операционные.
"Отделения укомплектованы полностью, в соответствии с порядками. То, что касается отделения травматологии, оно укомплектовано в соответствии с последними тенденциями: ультразвуковые мойки, сенсорные двери, все это очень хорошо", - отметил Натаров.
Современное травматологическое отделение после ремонта развернуто на 44 койки круглосуточного стационара и восемь коек дневного стационара, в родильном отделении – 55 коек, из них половина – для пациенток с патологиями беременности. В течение 2023 года в нем приняли 790 родов.
"Персонал настроен очень оптимистично. Говорят, дадим в этом году на 50 родов больше, чем в прошлом", - пошутил министр.
Благодаря проведенному ремонту женщины стали чаще выбирать именно это учреждение для проведения родов, утверждают в минздраве. Модернизация помещений позволила создать современные условия для медработников и пациентов.
Ремонт был проведен в рамках федеральной целевой программы "Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов".
Весной начался ремонт хирургического отделения
в Симферопольской больнице №6. На эти цели было выделено 70 миллионов рублей. Средства были выделены правительством Москвы.
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