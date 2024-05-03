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Ремонт в симферопольской больнице скорой помощи: как идет и что сделано

Ремонт в симферопольской больнице скорой помощи: как идет и что сделано - РИА Новости Крым, 03.05.2024

Ремонт в симферопольской больнице скорой помощи: как идет и что сделано

Устаревшие коммуникации и тесные палаты, операционная, облицованная кафелем и три санузла на этаж. В таких условиях находились пациенты и медперсонал... РИА Новости Крым, 03.05.2024

2024-05-03T16:27

2024-05-03T16:27

2024-05-03T17:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Устаревшие коммуникации и тесные палаты, операционная, облицованная кафелем и три санузла на этаж. В таких условиях находились пациенты и медперсонал хирургического отделения №1 Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6, где капитального ремонта не было 60 лет. В этом году рамках ведомственной целевой программе "Модернизация учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов" ситуация кардинальным образом изменится: ремонт на этаже уже выполнен на 50 процентов, и завершить его планируют к 1 сентября.Также она отметила, что здание городской больницы №6 в Симферополе было построено в 1965 году. Последний текущий ремонт здесь проводился в конце 80-х.Раньше здесь, в хирургическом отделении №1, на этаже было всего три санузла, а теперь туалеты предусмотрены в каждой палате. Появятся три новые операционные, будет установлено современное оборудование.На время ремонта работа отделения не прекращается."Ремонтные работы проводятся поступательно. Но хирургам, которые работают в стерильных условиях, предоставлен отдельный оперблок на другом этаже. А на пятом этаже к концу мая, введут в эксплуатацию три новых больших операционных зала, и мы хирургов вернем уже в обновленные просторные помещения, где все будет отвечать самым современным требованиям", - рассказал он. И добавил: впервые в этой больнице будут созданы такие условия".В отделении экстренной хирургии развернуто 45 коек. В круглосуточном режиме врачи осуществляют специализированную медицинскую помощь по профилю хирургия, абдоминальная хирургия, сосудистая хирургия как жителям Симферополя и Крыма, так и пациентам c новых территорий. За год через отделение проходит 10 тысяч человек, уточнил он.По словам Влахова, на первом этапе будут созданы все условия для работы хирургов: операционные блоки, перевязочные, процедурные и комнаты хранения лекарств, удобные ординаторские, комнаты для среднего и младшего медицинского персонала. Оснащение отделения современным оборудованием станет следующий этапом.Ежедневно на объекте находится порядка 30 рабочих из Симферополя и Бахчисарая. Сейчас они выполняют работы по устройству вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, отделочные работы.Ремонт планируется завершить к 1 сентября.По информации регионального минздрава, в 2024 году будет продолжаться модернизация медучреждений, планируется реализовать 124 мероприятия на общую сумму 2,7 млрд руб. Предусмотрено завершение строительства двух больших поликлиник в Симферополе (в поселке Гресовский и на ул. Балаклавская) на 250 посещений в смену каждая.Кроме того, начнется строительство 70 объектов первичной медико-санитарной помощи и капитальный ремонт трех объектов.Ранее глава региона Сергей Аксенов сообщил, что новая модульная врачебная амбулатория появится в селе Мирное Симферопольского района Крыма, на это из бюджета республики будет выделено 125 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рассказал Путину о нехватке медицинских кадров в КрымуСколько медработников в Крыму получат увеличенные выплатыКак на майские праздники будут работать больницы и поликлиники Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, новости крыма, симферополь, ольга растригина