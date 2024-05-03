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Ремонт в симферопольской больнице скорой помощи: как идет и что сделано
Ремонт в симферопольской больнице скорой помощи: как идет и что сделано - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Ремонт в симферопольской больнице скорой помощи: как идет и что сделано
Устаревшие коммуникации и тесные палаты, операционная, облицованная кафелем и три санузла на этаж. В таких условиях находились пациенты и медперсонал... РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T16:27
2024-05-03T16:27
2024-05-03T17:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Устаревшие коммуникации и тесные палаты, операционная, облицованная кафелем и три санузла на этаж. В таких условиях находились пациенты и медперсонал хирургического отделения №1 Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6, где капитального ремонта не было 60 лет. В этом году рамках ведомственной целевой программе "Модернизация учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов" ситуация кардинальным образом изменится: ремонт на этаже уже выполнен на 50 процентов, и завершить его планируют к 1 сентября.Также она отметила, что здание городской больницы №6 в Симферополе было построено в 1965 году. Последний текущий ремонт здесь проводился в конце 80-х.Раньше здесь, в хирургическом отделении №1, на этаже было всего три санузла, а теперь туалеты предусмотрены в каждой палате. Появятся три новые операционные, будет установлено современное оборудование.На время ремонта работа отделения не прекращается."Ремонтные работы проводятся поступательно. Но хирургам, которые работают в стерильных условиях, предоставлен отдельный оперблок на другом этаже. А на пятом этаже к концу мая, введут в эксплуатацию три новых больших операционных зала, и мы хирургов вернем уже в обновленные просторные помещения, где все будет отвечать самым современным требованиям", - рассказал он. И добавил: впервые в этой больнице будут созданы такие условия".В отделении экстренной хирургии развернуто 45 коек. В круглосуточном режиме врачи осуществляют специализированную медицинскую помощь по профилю хирургия, абдоминальная хирургия, сосудистая хирургия как жителям Симферополя и Крыма, так и пациентам c новых территорий. За год через отделение проходит 10 тысяч человек, уточнил он.По словам Влахова, на первом этапе будут созданы все условия для работы хирургов: операционные блоки, перевязочные, процедурные и комнаты хранения лекарств, удобные ординаторские, комнаты для среднего и младшего медицинского персонала. Оснащение отделения современным оборудованием станет следующий этапом.Ежедневно на объекте находится порядка 30 рабочих из Симферополя и Бахчисарая. Сейчас они выполняют работы по устройству вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, отделочные работы.Ремонт планируется завершить к 1 сентября.По информации регионального минздрава, в 2024 году будет продолжаться модернизация медучреждений, планируется реализовать 124 мероприятия на общую сумму 2,7 млрд руб. Предусмотрено завершение строительства двух больших поликлиник в Симферополе (в поселке Гресовский и на ул. Балаклавская) на 250 посещений в смену каждая.Кроме того, начнется строительство 70 объектов первичной медико-санитарной помощи и капитальный ремонт трех объектов.Ранее глава региона Сергей Аксенов сообщил, что новая модульная врачебная амбулатория появится в селе Мирное Симферопольского района Крыма, на это из бюджета республики будет выделено 125 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рассказал Путину о нехватке медицинских кадров в КрымуСколько медработников в Крыму получат увеличенные выплатыКак на майские праздники будут работать больницы и поликлиники Крыма
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крым, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, новости крыма, симферополь, ольга растригина
Ремонт в симферопольской больнице скорой помощи: как идет и что сделано
В Симферополе отделение хирургии в горбольнице №6 ремонтируют за 70 млн рублей
16:27 03.05.2024 (обновлено: 17:36 03.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Устаревшие коммуникации и тесные палаты, операционная, облицованная кафелем и три санузла на этаж. В таких условиях находились пациенты и медперсонал хирургического отделения №1 Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6, где капитального ремонта не было 60 лет. В этом году рамках ведомственной целевой программе "Модернизация учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов" ситуация кардинальным образом изменится: ремонт на этаже уже выполнен на 50 процентов, и завершить его планируют к 1 сентября.
"На ремонт хирургического отделения было выделено 70 миллионов рублей. Средства выделены правительством Москвы для доведения региональных объектов до федеральных стандартов и нормативов. Ремонт планируется завершить к 1 сентября", - рассказала журналистам первый замминистра здравоохранения Республики Крым Ольга Растригина.
Также она отметила, что здание городской больницы №6 в Симферополе было построено в 1965 году. Последний текущий ремонт здесь проводился в конце 80-х.
Раньше здесь, в хирургическом отделении №1, на этаже было всего три санузла, а теперь туалеты предусмотрены в каждой палате. Появятся три новые операционные, будет установлено современное оборудование.
"Так, если раньше операционные облицовывали кафелем, то теперь это делают при помощи специальных панелей для операционных. Такое покрытие позволяет приводить специальные обработки для достижения стерильности", - пояснил в комментарии РИА Новости Крым заместитель главного врача по медицинской части Александр Влахов.
На время ремонта работа отделения не прекращается.
"Ремонтные работы проводятся поступательно. Но хирургам, которые работают в стерильных условиях, предоставлен отдельный оперблок на другом этаже. А на пятом этаже к концу мая, введут в эксплуатацию три новых больших операционных зала, и мы хирургов вернем уже в обновленные просторные помещения, где все будет отвечать самым современным требованиям", - рассказал он.
И добавил: впервые в этой больнице будут созданы такие условия".
В отделении экстренной хирургии развернуто 45 коек. В круглосуточном режиме врачи осуществляют специализированную медицинскую помощь по профилю хирургия, абдоминальная хирургия, сосудистая хирургия как жителям Симферополя и Крыма, так и пациентам c новых территорий. За год через отделение проходит 10 тысяч человек, уточнил он.
По словам Влахова, на первом этапе будут созданы все условия для работы хирургов: операционные блоки, перевязочные, процедурные и комнаты хранения лекарств, удобные ординаторские, комнаты для среднего и младшего медицинского персонала. Оснащение отделения современным оборудованием станет следующий этапом.
"Больница уже оснащена так называемым тяжелым оборудованием – томографами компьютерными и магниторезонансными, а совсем недавно был получен новый рентген-комплекс. Также ранее было приобретено эндоскопическое оборудование. Отделение в полном объеме оснащено УЗИ-оборудованием", - перечислил врач.
Ежедневно на объекте находится порядка 30 рабочих из Симферополя и Бахчисарая. Сейчас они выполняют работы по устройству вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, отделочные работы.
Ремонт планируется завершить к 1 сентября.
По информации регионального минздрава, в 2024 году будет продолжаться модернизация медучреждений, планируется реализовать 124 мероприятия на общую сумму 2,7 млрд руб. Предусмотрено завершение строительства двух больших поликлиник в Симферополе (в поселке Гресовский и на ул. Балаклавская) на 250 посещений в смену каждая.
Кроме того, начнется строительство 70 объектов первичной медико-санитарной помощи и капитальный ремонт трех объектов.
Ранее глава региона Сергей Аксенов сообщил
, что новая модульная врачебная амбулатория появится в селе Мирное Симферопольского района Крыма, на это из бюджета республики будет выделено 125 млн рублей.
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