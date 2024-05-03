Рейтинг@Mail.ru
Ремонт в симферопольской больнице скорой помощи: как идет и что сделано - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240503/remont-v-simferopolskoy-bolnitse-skoroy-pomoschi-kak-idet-i-chto-sdelano-1137021795.html
Ремонт в симферопольской больнице скорой помощи: как идет и что сделано
Ремонт в симферопольской больнице скорой помощи: как идет и что сделано - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Ремонт в симферопольской больнице скорой помощи: как идет и что сделано
Устаревшие коммуникации и тесные палаты, операционная, облицованная кафелем и три санузла на этаж. В таких условиях находились пациенты и медперсонал... РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T16:27
2024-05-03T17:36
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
здоровье
новости крыма
симферополь
ольга растригина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/03/1137024593_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_85a616047d54eb931964e76b4eaf3070.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Устаревшие коммуникации и тесные палаты, операционная, облицованная кафелем и три санузла на этаж. В таких условиях находились пациенты и медперсонал хирургического отделения №1 Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6, где капитального ремонта не было 60 лет. В этом году рамках ведомственной целевой программе "Модернизация учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов" ситуация кардинальным образом изменится: ремонт на этаже уже выполнен на 50 процентов, и завершить его планируют к 1 сентября.Также она отметила, что здание городской больницы №6 в Симферополе было построено в 1965 году. Последний текущий ремонт здесь проводился в конце 80-х.Раньше здесь, в хирургическом отделении №1, на этаже было всего три санузла, а теперь туалеты предусмотрены в каждой палате. Появятся три новые операционные, будет установлено современное оборудование.На время ремонта работа отделения не прекращается."Ремонтные работы проводятся поступательно. Но хирургам, которые работают в стерильных условиях, предоставлен отдельный оперблок на другом этаже. А на пятом этаже к концу мая, введут в эксплуатацию три новых больших операционных зала, и мы хирургов вернем уже в обновленные просторные помещения, где все будет отвечать самым современным требованиям", - рассказал он. И добавил: впервые в этой больнице будут созданы такие условия".В отделении экстренной хирургии развернуто 45 коек. В круглосуточном режиме врачи осуществляют специализированную медицинскую помощь по профилю хирургия, абдоминальная хирургия, сосудистая хирургия как жителям Симферополя и Крыма, так и пациентам c новых территорий. За год через отделение проходит 10 тысяч человек, уточнил он.По словам Влахова, на первом этапе будут созданы все условия для работы хирургов: операционные блоки, перевязочные, процедурные и комнаты хранения лекарств, удобные ординаторские, комнаты для среднего и младшего медицинского персонала. Оснащение отделения современным оборудованием станет следующий этапом.Ежедневно на объекте находится порядка 30 рабочих из Симферополя и Бахчисарая. Сейчас они выполняют работы по устройству вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, отделочные работы.Ремонт планируется завершить к 1 сентября.По информации регионального минздрава, в 2024 году будет продолжаться модернизация медучреждений, планируется реализовать 124 мероприятия на общую сумму 2,7 млрд руб. Предусмотрено завершение строительства двух больших поликлиник в Симферополе (в поселке Гресовский и на ул. Балаклавская) на 250 посещений в смену каждая.Кроме того, начнется строительство 70 объектов первичной медико-санитарной помощи и капитальный ремонт трех объектов.Ранее глава региона Сергей Аксенов сообщил, что новая модульная врачебная амбулатория появится в селе Мирное Симферопольского района Крыма, на это из бюджета республики будет выделено 125 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рассказал Путину о нехватке медицинских кадров в КрымуСколько медработников в Крыму получат увеличенные выплатыКак на майские праздники будут работать больницы и поликлиники Крыма
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/03/1137024593_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_a14bab74b3966298a42a512a861e5cae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, новости крыма, симферополь, ольга растригина
Ремонт в симферопольской больнице скорой помощи: как идет и что сделано

В Симферополе отделение хирургии в горбольнице №6 ремонтируют за 70 млн рублей

16:27 03.05.2024 (обновлено: 17:36 03.05.2024)
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Устаревшие коммуникации и тесные палаты, операционная, облицованная кафелем и три санузла на этаж. В таких условиях находились пациенты и медперсонал хирургического отделения №1 Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6, где капитального ремонта не было 60 лет. В этом году рамках ведомственной целевой программе "Модернизация учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов" ситуация кардинальным образом изменится: ремонт на этаже уже выполнен на 50 процентов, и завершить его планируют к 1 сентября.

"На ремонт хирургического отделения было выделено 70 миллионов рублей. Средства выделены правительством Москвы для доведения региональных объектов до федеральных стандартов и нормативов. Ремонт планируется завершить к 1 сентября", - рассказала журналистам первый замминистра здравоохранения Республики Крым Ольга Растригина.

Также она отметила, что здание городской больницы №6 в Симферополе было построено в 1965 году. Последний текущий ремонт здесь проводился в конце 80-х.
© РИА Новости КрымОльга Растригина, первый заместитель министра здравоохранения Республики Крым
Ольга Растригина, первый заместитель министра здравоохранения Республики Крым - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости Крым
Ольга Растригина, первый заместитель министра здравоохранения Республики Крым
Раньше здесь, в хирургическом отделении №1, на этаже было всего три санузла, а теперь туалеты предусмотрены в каждой палате. Появятся три новые операционные, будет установлено современное оборудование.

"Так, если раньше операционные облицовывали кафелем, то теперь это делают при помощи специальных панелей для операционных. Такое покрытие позволяет приводить специальные обработки для достижения стерильности", - пояснил в комментарии РИА Новости Крым заместитель главного врача по медицинской части Александр Влахов.

На время ремонта работа отделения не прекращается.
© РИА Новости КрымЗаместитель главного врача по медицинской части Симферопольской клинической больницы №6 Александр Влахов
Заместитель главного врача по медицинской части Симферопольской клинической больницы №6 Александр Влахов - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости Крым
Заместитель главного врача по медицинской части Симферопольской клинической больницы №6 Александр Влахов
"Ремонтные работы проводятся поступательно. Но хирургам, которые работают в стерильных условиях, предоставлен отдельный оперблок на другом этаже. А на пятом этаже к концу мая, введут в эксплуатацию три новых больших операционных зала, и мы хирургов вернем уже в обновленные просторные помещения, где все будет отвечать самым современным требованиям", - рассказал он.
И добавил: впервые в этой больнице будут созданы такие условия".
В отделении экстренной хирургии развернуто 45 коек. В круглосуточном режиме врачи осуществляют специализированную медицинскую помощь по профилю хирургия, абдоминальная хирургия, сосудистая хирургия как жителям Симферополя и Крыма, так и пациентам c новых территорий. За год через отделение проходит 10 тысяч человек, уточнил он.
© РИА Новости КрымРемонт хирургического отделения №1 Симферопольской клинической больницы №6
Ремонт хирургического отделения №1 Симферопольской клинической больницы №6 - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости Крым
Ремонт хирургического отделения №1 Симферопольской клинической больницы №6
По словам Влахова, на первом этапе будут созданы все условия для работы хирургов: операционные блоки, перевязочные, процедурные и комнаты хранения лекарств, удобные ординаторские, комнаты для среднего и младшего медицинского персонала. Оснащение отделения современным оборудованием станет следующий этапом.
© РИА Новости КрымРемонт хирургического отделения №1 Симферопольской клинической больницы №6
Ремонт хирургического отделения №1 Симферопольской клинической больницы №6 - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости Крым
Ремонт хирургического отделения №1 Симферопольской клинической больницы №6

"Больница уже оснащена так называемым тяжелым оборудованием – томографами компьютерными и магниторезонансными, а совсем недавно был получен новый рентген-комплекс. Также ранее было приобретено эндоскопическое оборудование. Отделение в полном объеме оснащено УЗИ-оборудованием", - перечислил врач.

Ежедневно на объекте находится порядка 30 рабочих из Симферополя и Бахчисарая. Сейчас они выполняют работы по устройству вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, отделочные работы.
© РИА Новости КрымРемонт хирургического отделения №1 Симферопольской клинической больницы №6
Ремонт хирургического отделения №1 Симферопольской клинической больницы №6 - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости Крым
Ремонт хирургического отделения №1 Симферопольской клинической больницы №6
Ремонт планируется завершить к 1 сентября.
По информации регионального минздрава, в 2024 году будет продолжаться модернизация медучреждений, планируется реализовать 124 мероприятия на общую сумму 2,7 млрд руб. Предусмотрено завершение строительства двух больших поликлиник в Симферополе (в поселке Гресовский и на ул. Балаклавская) на 250 посещений в смену каждая.
© РИА Новости КрымРемонт хирургического отделения №1 Симферопольской клинической больницы №6
Ремонт хирургического отделения №1 Симферопольской клинической больницы №6 - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости Крым
Ремонт хирургического отделения №1 Симферопольской клинической больницы №6
Кроме того, начнется строительство 70 объектов первичной медико-санитарной помощи и капитальный ремонт трех объектов.
Ранее глава региона Сергей Аксенов сообщил, что новая модульная врачебная амбулатория появится в селе Мирное Симферопольского района Крыма, на это из бюджета республики будет выделено 125 млн рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Аксенов рассказал Путину о нехватке медицинских кадров в Крыму
Сколько медработников в Крыму получат увеличенные выплаты
Как на майские праздники будут работать больницы и поликлиники Крыма
 
КрымЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдоровьеНовости КрымаСимферопольОльга Растригина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:55В Крым впервые пойдет прямой поезд из Нижнего Новгорода
17:41Свершилось: в районе старого города в Симферополе строят канализацию
17:35В МЧС Севастополя объяснили причину громких звуков
17:20Адмиралы ЧФ Витко и Касатонов стали почетными гражданами Севастополя
17:08Много ли мяса дает лимузин: в Крыму фермеры выращивают уникальных быков
16:54Колоссальные потери: ВСУ за сутки лишились 1200 боевиков
16:38Очередной танк Abrams уничтожен в зоне СВО
16:27Ремонт в симферопольской больнице скорой помощи: как идет и что сделано
16:19Крымский мост закрыт
16:15Центр подготовки бойцов СВО по программе "Время героев" открыт в Крыму
16:01Российские войска уничтожили снабжавшую ВСУ топливом нефтебазу
15:38На Украине будут призывать в армию больных ВИЧ и онкологией
15:20За нападением на Крымский мост последует удар возмездия – Захарова
14:56В Севастополе перезахоронили останки защитников и освободителей города
14:41Закон о многодетных семьях в Крыму: новые льготы для военных и студентов
14:24На фестивале "КрымДок" представят фильмы военных корреспондентов
13:57Названа причина загадочного свечения в небе над Крымом
13:40Что ответил Кремль на слова Кэмерона об ударах по РФ британским оружием
13:16Более 70 единиц техники примут участие в параде Победы в Москве
13:08Средства ЧФ позволили уничтожить 80 дронов и 20 безэкипажных катеров
Лента новостейМолния