https://crimea.ria.ru/20240411/skolko-medrabotnikov-v-krymu-poluchat-uvelichennye-vyplaty-1136467774.html

Сколько медработников в Крыму получат увеличенные выплаты

Сколько медработников в Крыму получат увеличенные выплаты - РИА Новости Крым, 11.04.2024

Сколько медработников в Крыму получат увеличенные выплаты

В Крыму медработники, которые трудятся в сельской местности, районных центрах и малых городах, получат увеличенную ежемесячную социальную выплату. Об этом... РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T11:33

2024-04-11T11:33

2024-04-11T11:33

социальный фонд крыма

здравоохранение в крыму и севастополе

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выплаты и компенсации

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В Крыму медработники, которые трудятся в сельской местности, районных центрах и малых городах, получат увеличенную ежемесячную социальную выплату. Об этом сообщили в крымском отделении Социального фонда России.По информации организации, в республике специальные социальные выплаты получают более 13 тысяч медицинских работников."По поручению президента России с марта 2024 года были повышены размеры ежемесячных социальных выплат для медицинских работников, которые трудятся в сельской местности, районных центрах и малых городах. Увеличенную выплату за март Отделение СФР по Республике Крым перечислит медработникам в апреле. Данная мера поддержки была назначена 13 339 медработникам республики на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. В Соцфонде уточнили, что специальная социальная выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, городских больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер назначаемых средств зависит от категории специалиста и вида организации.Районные и участковые больницы, поликлиники и другие учреждения первичного звена, расположенные в населенных пунктах, где проживают не более 50 тысяч человек:Больницы и поликлиники в населенных пунктах, где проживают от 50 тысяч до 100 тысяч человек:"По итогам каждого месяца медицинские учреждения формируют электронный реестр работников, имеющих право на получение специальных социальных выплат, и передают эту информацию Социальному фонду. Средства перечисляются на основании данных медицинских организаций в течение 7 рабочих дней со дня их получения", — пояснил управляющий Отделением СФР по Республике Крым Иван Рябоконь.В Крыму утвержденные правительством выплаты с 1 января 2023 года получают многие сотрудники ФАПов и сельских амбулаторий. Кроме того, им также положены выплаты компенсации за оплату коммунальных услуг, а также компенсация аренды жилья.Читайте также на РИА Новости Крым:Размер единого пособия на детей в Крыму вырастет в 2024 годуМатеринский капитал в 2024 году проиндексируют: какой будет выплатаМаткапитал и пенсии: какие соцпособия проиндексированы с начала года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный фонд крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, соцзащита, новости крыма, крым, врач, выплаты и компенсации