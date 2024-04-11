https://crimea.ria.ru/20240411/skolko-medrabotnikov-v-krymu-poluchat-uvelichennye-vyplaty-1136467774.html
Сколько медработников в Крыму получат увеличенные выплаты
Сколько медработников в Крыму получат увеличенные выплаты - РИА Новости Крым, 11.04.2024
Сколько медработников в Крыму получат увеличенные выплаты
В Крыму медработники, которые трудятся в сельской местности, районных центрах и малых городах, получат увеличенную ежемесячную социальную выплату. Об этом... РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T11:33
2024-04-11T11:33
2024-04-11T11:33
социальный фонд крыма
здравоохранение в крыму и севастополе
соцзащита
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крым
врач
выплаты и компенсации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В Крыму медработники, которые трудятся в сельской местности, районных центрах и малых городах, получат увеличенную ежемесячную социальную выплату. Об этом сообщили в крымском отделении Социального фонда России.По информации организации, в республике специальные социальные выплаты получают более 13 тысяч медицинских работников."По поручению президента России с марта 2024 года были повышены размеры ежемесячных социальных выплат для медицинских работников, которые трудятся в сельской местности, районных центрах и малых городах. Увеличенную выплату за март Отделение СФР по Республике Крым перечислит медработникам в апреле. Данная мера поддержки была назначена 13 339 медработникам республики на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. В Соцфонде уточнили, что специальная социальная выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, городских больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер назначаемых средств зависит от категории специалиста и вида организации.Районные и участковые больницы, поликлиники и другие учреждения первичного звена, расположенные в населенных пунктах, где проживают не более 50 тысяч человек:Больницы и поликлиники в населенных пунктах, где проживают от 50 тысяч до 100 тысяч человек:"По итогам каждого месяца медицинские учреждения формируют электронный реестр работников, имеющих право на получение специальных социальных выплат, и передают эту информацию Социальному фонду. Средства перечисляются на основании данных медицинских организаций в течение 7 рабочих дней со дня их получения", — пояснил управляющий Отделением СФР по Республике Крым Иван Рябоконь.В Крыму утвержденные правительством выплаты с 1 января 2023 года получают многие сотрудники ФАПов и сельских амбулаторий. Кроме того, им также положены выплаты компенсации за оплату коммунальных услуг, а также компенсация аренды жилья.Читайте также на РИА Новости Крым:Размер единого пособия на детей в Крыму вырастет в 2024 годуМатеринский капитал в 2024 году проиндексируют: какой будет выплатаМаткапитал и пенсии: какие соцпособия проиндексированы с начала года
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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социальный фонд крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, соцзащита, новости крыма, крым, врач, выплаты и компенсации
Сколько медработников в Крыму получат увеличенные выплаты
В Крыму медработники получат в апреле увеличенные социальные выплаты - Соцфонд
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В Крыму медработники, которые трудятся в сельской местности, районных центрах и малых городах, получат увеличенную ежемесячную социальную выплату. Об этом сообщили в крымском отделении Социального фонда России.
По информации организации, в республике специальные социальные выплаты получают более 13 тысяч медицинских работников.
"По поручению президента России с марта 2024 года были повышены размеры ежемесячных социальных выплат для медицинских работников, которые трудятся в сельской местности, районных центрах и малых городах. Увеличенную выплату за март Отделение СФР по Республике Крым перечислит медработникам в апреле. Данная мера поддержки была назначена 13 339 медработникам республики на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
В Соцфонде уточнили, что специальная социальная выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, городских больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи.
Размер назначаемых средств зависит от категории специалиста и вида организации.
Районные и участковые больницы, поликлиники и другие учреждения первичного звена, расположенные в населенных пунктах, где проживают не более 50 тысяч человек:
—до 50 тысяч рублей вырос размер социальной выплаты для врачей;
—до 30 тысяч рублей увеличена выплата для среднего медицинского персонала.
Больницы и поликлиники в населенных пунктах, где проживают от 50 тысяч до 100 тысяч человек:
—для врачей выплата составит 29 тысяч рублей;
—для среднего медицинского персонала — 13 тысяч рублей.
"По итогам каждого месяца медицинские учреждения формируют электронный реестр работников, имеющих право на получение специальных социальных выплат, и передают эту информацию Социальному фонду. Средства перечисляются на основании данных медицинских организаций в течение 7 рабочих дней со дня их получения", — пояснил управляющий Отделением СФР по Республике Крым Иван Рябоконь.
В Крыму утвержденные правительством выплаты с 1 января 2023 года получают многие сотрудники
ФАПов и сельских амбулаторий. Кроме того, им также положены выплаты компенсации за оплату коммунальных услуг, а также компенсация аренды жилья.
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