https://crimea.ria.ru/20230717/kakie-vyplaty-i-kompensatsii-polozheny-sotrudnikam-fapov-i-ambulatoriy-1130069029.html

Какие выплаты и компенсации положены сотрудникам ФАПов и амбулаторий

Какие выплаты и компенсации положены сотрудникам ФАПов и амбулаторий - РИА Новости Крым, 17.07.2023

Какие выплаты и компенсации положены сотрудникам ФАПов и амбулаторий

Если о специальных доплатах, установленных врачам, работающим в первичном звене здравоохранения, в райбольницах и в скорой помощи, многие медики знают, то о... РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T07:22

2023-07-17T07:22

2023-07-17T08:20

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наталья резниченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Если о специальных доплатах, установленных врачам, работающим в первичном звене здравоохранения, в райбольницах и в скорой помощи, многие медики знают, то о ряде других дополнительных выплат даже не слышали. О том, какие выплаты и компенсации положены сотрудникам ФАПов и сельских врачебных амбулаторий, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала член Штаба Общероссийского Народного Фронта в Республике Крым, председатель Совета регионального отделения Общероссийской общественной организации "Российская Медицинская Ассоциация" в РК, доктор медицинских наук профессор Наталья Резниченко.По ее словам, члены ОНФ в течение нескольких дней ездили по районам Крыма и в рамках нацпроекта "Здравоохранение" проверяли работу первичного звена здравоохранения, общались с врачами. Также был проведен мониторинг строительства и функционирования ФАПов, амбулаторий в Крыму – как новых, так и тех, что находились в аварийном состоянии и должны быть отремонтированы.Врачам положены выплаты за коммуналку и жилье"Региональные и президентские выплаты, которые утверждены правительством с 1 января 2023 года, многие врачи ФАПов и сельских амбулаторий получают. Однако многие из них не знают, что им также положены выплаты в 750 рублей на погашение коммунальных услуг. Это республиканские деньги. И для того, чтобы их получать, необходимо написать заявление", - отметила Резниченко.Кроме того, по ее словам, медикам, которые работают в сельской местности и снимают жилье по месту работы, положена компенсация. Даже в том случае, если у них есть дом или квартира в другом населенном пункте, уточнила она, отметив, что для решения этого вопроса сотрудникам необходимо обратиться к главному врачу.Санитарки не должны быть уборщицамиВо многих сельских ФАПах, где побывали члены ОНФ, должность санитарки была, по сути, ликвидирована. Младшие медицинские работники, которые должны выполнять вспомогательные функции в медицинской практике, стали значиться уборщицами, рассказала Резниченко.По ее словам, многие санитарки переведены в уборщицы ФАПов, однако и работу санитарок, которую "выполняли всю жизнь", они также выполняют, но уже не за зарплату, а "по совести"."Обработка помещений, стен, полов и материалов идет дезинфицирующими веществами, также необходима обработка медицинских инструментов. Это все должна осуществлять санитарка, а не уборщица", - объяснила врач.Санитарка учится обработке помещений, учится за это отвечать, чтобы не допустить внутрибольничной инфекции, уточнила она.С этим согласен и член регионального штаба ОНФ Станислав Забаштанов.Кроме того, из сорока ФАПов, которые проверили члены ОНФ в Крыму, только в двух получена лицензия на ведение фармацевтической деятельности, зачастую в сельских ФАПах нет машин для передвижения, не везде есть даже доступ к сети Интернет.Ранее сообщалось, что правительство России выделило 190 млн рублей на единовременные компенсации для медработников Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.Также в Севастополе медицинские работники будут ежемесячно получать специальную социальную доплату. Соответствующее решение принято на заседании правительства города.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым справляется с потоком пациентов с новых территорий – минздравЛюдей не хватает, но машины новые: как работают скорые в КрымуПроблема медицины – кадры: глава Росздравнадзора Крыма Василий Климов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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