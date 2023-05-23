https://crimea.ria.ru/20230523/v-sevastopole-mediki-poluchat-doplaty-iz-byudzheta-goroda-1128902801.html
В Севастополе медики получат доплаты из бюджета города
В Севастополе медики получат доплаты из бюджета города - РИА Новости Крым, 23.05.2023
В Севастополе медики получат доплаты из бюджета города
В Севастополе медицинские работники будут ежемесячно получать специальную социальную доплату. Соответствующее решение принято на заседании правительства города. РИА Новости Крым, 23.05.2023
2023-05-23T19:16
2023-05-23T19:16
2023-05-23T19:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе медицинские работники будут ежемесячно получать специальную социальную доплату. Соответствующее решение принято на заседании правительства города.Речь идет о мере социальной поддержки для врачей, которые оказывают первичную помощь, не входящую в базовую программу ОМС, уточняется в документе.Так, получать социальные выплаты будут сотрудники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, психиатрической и инфекционной больниц, а также противотуберкулезного и кожно-венерологического диспансеров.По словам директора департамента здравоохранения Севастополя Виталия Денисова, размер поддержки составит 17,7 миллионов рублей. Ежемесячные доплаты будут получать как врачи, так и средний, и младший медперсонал, уточнил он.Ранее такую допвыплату получали только специалисты медицинских организаций, входящих в государственную и муниципальную системы здравоохранения и участвующие в реализации программ ОМС.Новые выплаты будут производить в рамках реализации подпрограммы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" госпрограммы города "Развитие здравоохранения в городе Севастополе", утвержденной соответствующим постановлением правительства.Читайте также на РИА Новости Крым:Проблема медицины – кадры: глава Росздравнадзора Крыма Василий КлимовПсихологи в поликлиниках: в Крыму поддержали идеюК вам едет доктор: в Крым прибыли 7 новых мобильных ФАПов
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РИА Новости Крым
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севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе, соцзащита, общество, новости крыма
В Севастополе медики получат доплаты из бюджета города
Правительство Севастополя выделит 17,7 млн рублей на дополнительные соцвыплаты медикам
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе медицинские работники будут ежемесячно получать специальную социальную доплату. Соответствующее решение принято на заседании правительства города.
Речь идет о мере социальной поддержки для врачей, которые оказывают первичную помощь, не входящую в базовую программу ОМС, уточняется в документе.
Так, получать социальные выплаты будут сотрудники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, психиатрической и инфекционной больниц, а также противотуберкулезного и кожно-венерологического диспансеров.
По словам директора департамента здравоохранения Севастополя Виталия Денисова, размер поддержки составит 17,7 миллионов рублей. Ежемесячные доплаты будут получать как врачи, так и средний, и младший медперсонал, уточнил он.
"Врачам – психиатрия, туберкулез, вич-инфекции, дерматовенерология – предусмотрено по 14,5 тысяч рублей. Врачам скорой помощи – 11,5 тысяч рублей. Среднему медперсоналу – психиатрия, туберкулез, вич-инфекции, дерматовенерология – 8 тысяч рублей. Фельдшерам и медсестрам скорой медпомощи – 7 тысяч рублей и младшему персоналу 4,5 тысячи рублей", – уточнил глава депздрава.
Ранее такую допвыплату получали только специалисты медицинских организаций, входящих в государственную и муниципальную системы здравоохранения и участвующие в реализации программ ОМС.
Новые выплаты будут производить в рамках реализации подпрограммы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" госпрограммы города "Развитие здравоохранения в городе Севастополе", утвержденной соответствующим постановлением правительства.
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